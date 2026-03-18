Operação Turquia II

Policial civil e mais cinco são presos em ação contra desvio de drogas no ES

Investigação aponta esquema de servidores que desviavam entorpecentes apreendidos para facção que atua na Ilha do Príncipe, em Vitória

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:09

Material apreendido durante a segunda fase da Operação Turquia Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um policial civil investigado por colaborar com traficantes e outros cinco suspeitos foram presos nesta quarta-feira (18), durante a segunda fase da Operação Turquia. A ação apura um esquema envolvendo servidores públicos que desviavam drogas apreendidas em ações oficiais para uma organização criminosa que atua na Ilha do Príncipe, em Vitória.

Na primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado, um policial civil foi preso e outros dois foram afastados. Os três atuavam no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, o agente preso nesta quarta-feira é um dos que haviam sido afastados na primeira vez. O nome dele não foi divulgado, mas a reportagem de A Gazeta apurou que se trata de Erildo Rosa Junior.

Ao todo, de acordo com a Polícia Federal (PF), foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária, uma medida cautelar de afastamento da função pública e três mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, também houve uma prisão em flagrante, após a localização, em uma das residências, de porções de cocaína e haxixe, além de insumos destinados ao tráfico de drogas (foto acima).

Investigação começou após prisão de traficante

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um dos principais líderes do tráfico de drogas na Ilha do Príncipe, ocorrida em fevereiro de 2024. A partir do aprofundamento das apurações, foram identificados indícios de ligação entre o investigado e servidores públicos, evidenciando possível cooperação ilícita durante diligências policiais.

Segundo a PF, parte das drogas apreendidas em operações oficiais estaria sendo desviada para a própria organização criminosa. Uma fração dos entorpecentes não era registrada nos boletins de ocorrência e, posteriormente, era repassada a intermediários ligados ao grupo.

Na primeira fase da operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e três medidas cautelares de afastamento de policiais civis lotados no Denarc. Com a continuidade das investigações, surgiram novos elementos que apontam para o envolvimento de outro policial civil do mesmo setor, além de lideranças do tráfico que atuavam em conjunto com os servidores públicos, também alvos desta nova etapa.

Outro policial afastado após a primeira fase

Após a primeira fase, que resultou na prisão de um policial e no afastamento de outros dois, a colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, apurou que um quarto agente também foi afastado: Alessandro Tiago Silva Dutra. A informação foi divulgada na última segunda-feira (16).

Ao todo, segundo a colunista, oito pessoas foram denunciadas e se tornaram rés, incluindo o traficante que mantinha contato com os policiais. São elas:

Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha - policial civil, preso

Erildo Rosa Junior - policial civil, afastado na primeira fase e preso nesta quarta-feira (18)

Eduardo Aznar Bichara - policial civil, afastado

Alessandro Tiago Silva Dutra - policial civil, afastado

Yago Saib Bahia Da Silva - traficante (ligado ao PCC)

Daniel Goes Maria Cunha

Rod Wudson Teixeira Dos Santos

Wanderson Lourenço Pires

A ação desta quarta-feira foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), no contexto da operação nacional “Força Integrada I”, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/ES) e com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

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