Policiais do departamento de narcóticos no ES são afastados suspeitos de tráfico

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 07:48
Três policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) do Espírito Santo foram afastados, na manhã desta sexta-feira (7), suspeitos de desviar drogas apreendidas para traficantes que atuam na Ilha da Príncipe, em Vitória. Eles são alvos da Operação Turquia, da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado (MPES), que também visa cumprir dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após a prisão em flagrante de um dos principais líderes do tráfico de drogas na Ilha do Príncipe, em fevereiro de 2024. Posteriormente, com o aprofundamento das apurações, foram verificados fortes indícios de que o preso e os servidores públicos mantinham relação, indicado uma possível cooperação ilícita durante diligências policiais.
Os levantamentos apontaram que parte das drogas apreendidas em ações oficiais poderia estar sendo desviada para a própria organização criminosa. O esquema funcionava assim: uma fração do entorpecente não era registrada nos boletins de ocorrência e acabava sendo repassada a intermediários indicados pelo grupo.
Os suspeitos são investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. No caso dos policiais, as condutas também indicam possível prática de peculato e corrupção passiva, assim como os traficantes podem ser enquadrados por corrupção ativa.
A Polícia Federal ainda não informou em quais cidades a operação ocorre. A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Quando houver retorno, este texto será atualizado.
O nome da ação, “Turquia”, faz referência ao codinome “Turco”, utilizado pelo líder criminoso para se referir a um dos policiais investigados. A denominação simboliza a relação de proximidade estabelecida entre o servidor e o integrante da facção, evidenciada nas comunicações interceptadas ao longo da investigação.
