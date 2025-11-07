Operação da PF e do MP

Policiais do departamento de narcóticos no ES são afastados suspeitos de tráfico

Segundo as investigações, os três policiais civis estariam desviando drogas apreendidas para facção que atua na Ilha do Príncipe, em Vitória

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 07:48

Material apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Turquia, nesta sexta-feira (7) Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Três policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) do Espírito Santo foram afastados, na manhã desta sexta-feira (7), suspeitos de desviar drogas apreendidas para traficantes que atuam na Ilha da Príncipe, em Vitória. Eles são alvos da Operação Turquia, da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado (MPES), que também visa cumprir dois mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após a prisão em flagrante de um dos principais líderes do tráfico de drogas na Ilha do Príncipe, em fevereiro de 2024. Posteriormente, com o aprofundamento das apurações, foram verificados fortes indícios de que o preso e os servidores públicos mantinham relação, indicado uma possível cooperação ilícita durante diligências policiais.

Os levantamentos apontaram que parte das drogas apreendidas em ações oficiais poderia estar sendo desviada para a própria organização criminosa. O esquema funcionava assim: uma fração do entorpecente não era registrada nos boletins de ocorrência e acabava sendo repassada a intermediários indicados pelo grupo.

Os suspeitos são investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. No caso dos policiais, as condutas também indicam possível prática de peculato e corrupção passiva, assim como os traficantes podem ser enquadrados por corrupção ativa.

A Polícia Federal ainda não informou em quais cidades a operação ocorre. A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

O nome da ação, “Turquia”, faz referência ao codinome “Turco”, utilizado pelo líder criminoso para se referir a um dos policiais investigados. A denominação simboliza a relação de proximidade estabelecida entre o servidor e o integrante da facção, evidenciada nas comunicações interceptadas ao longo da investigação.

