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Na BR 101

Motociclista vai parar embaixo de carro após ser atingido por árvore

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, no momento do acidente em Itapemirim, chovia muito; vítima teve ferimentos leves
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 fev 2023 às 18:43

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 18:43

Uma árvore caiu e atingiu um motociclista no km 401 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ser atingido pela árvore, o condutor da moto foi parar embaixo de um carro. A vítima foi levada ao hospital com ferimentos leves, no final da tarde de quarta-feira (8).
Árvore cai e atinge motociclista que vai parar embaixo de carro em Itapemirim
Motociclista foi parar embaixo de um carro depois de ser atingido por árvore Crédito: Reprodução/@espiritosantoqap_
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 17h46, no sentido sul da pista, em direção ao Rio de Janeiro. Uma faixa da rodovia ficou interditada para a realização do atendimento, mas foi liberada às 18h34 de quarta-feira (8).
A PRF informou que, no momento do acidente, estava chovendo muito. A árvore foi retirada do local pela Eco 101 e a pista foi limpa.
O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido no outro veículo envolvido no acidente.

Árvore cai e atinge motociclista que vai parar embaixo de carro em Itapemirim

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