Motociclista vai parar embaixo de carro após ser atingido por árvore

Motociclista foi parar embaixo de um carro depois de ser atingido por árvore

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 17h46, no sentido sul da pista, em direção ao Rio de Janeiro. Uma faixa da rodovia ficou interditada para a realização do atendimento, mas foi liberada às 18h34 de quarta-feira (8).