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Motorista fica ferido após acidente na BR 101 em Itapemirim

Homem de 66 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido para hospital de Cachoeiro de Itapemirim; ele bateu contra uma árvore às margens da rodovia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 fev 2023 às 11:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 11:01

Motorista saiu da pista e bateu em uma árvore
Motorista saiu da pista da BR 101 e bateu em uma árvore Crédito: Gustavo Ribeiro
Um motorista de 66 anos ficou ferido nesta quarta-feira (8), após sair da BR 101 e bater em uma árvore, na altura do km 411, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima ficou presa às ferragens e foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros.
O carro, com placas de São Gonçalo (RJ), se envolveu no acidente por volta das 6h20, enquanto trafegava no sentido Sul. O excesso de velocidade é apontado como a possível causa, segundo a PRF. O condutor foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares realizaram o desencarceramento da vítima e a deixaram aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também esteve no local para o atendimento. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.
De acordo com a Eco101, que administra a rodovia, o trânsito seguiu em sistema "pare e siga" até as 8h12, quando o trecho da BR 101 foi totalmente liberado.

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