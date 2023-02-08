Motorista fica ferido após acidente na BR 101 em Itapemirim

Um motorista de 66 anos ficou ferido nesta quarta-feira (8), após sair da BR 101 e bater em uma árvore, na altura do km 411, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima ficou presa às ferragens e foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros.
O carro, com placas de São Gonçalo (RJ), se envolveu no acidente por volta das 6h20, enquanto trafegava no sentido Sul. O excesso de velocidade é apontado como a possível causa, segundo a PRF. O condutor foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares realizaram o desencarceramento da vítima e a deixaram aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também esteve no local para o atendimento. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.
De acordo com a Eco101, que administra a rodovia, o trânsito seguiu em sistema "pare e siga" até as 8h12, quando o trecho da BR 101 foi totalmente liberado.