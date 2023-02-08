Sentido Sul

Ônibus invade canteiro central da ES 010 em acidente na Serra

Veículo trafegava pelo bairro Jardim Limoeiro, quando precisou desviar de um carro; trânsito no local segue lento na manhã desta quarta-feira (8)
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 10:22

Um ônibus foi parar no canteiro central da ES 010, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). O acidente aconteceu no sentido Sul (Vitória), e o trânsito está lento na região.
Responsável pelo veículo, a Ômega Tur informou que o motorista recebeu uma "fechada" de um carro e, por isso, acabou batendo no canteiro central, na tentativa de desviar do automóvel. Apesar disso, o condutor do coletivo está bem, segundo a empresa.
A Guarda Municipal garantiu que não houve outros feridos no acidente. "Um agente do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) passava pelo local no momento do fato e auxiliou na ocorrência até a chegada da Polícia Militar", informou a corporação, em nota.
Polícia Militar informou que nenhum acidente com essas características foi registrado pela corporação e que somente ocorrências de trânsito com vítimas são atendidas no local pela PM.

Veja Também

Mergulhão na Reta da Penha: empresa pede mais tempo para concluir estudo

Dívidas milionárias: 6 empresas buscam Justiça para evitar falência no ES

Empresa vai ter que indenizar cliente por aparelhos queimados em apagão

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

