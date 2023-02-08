Ônibus invade canteiro central da ES 010 em acidente na Serra

Um ônibus foi parar no canteiro central da ES 010, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). O acidente aconteceu no sentido Sul (Vitória), e o trânsito está lento na região.
Responsável pelo veículo, a Ômega Tur informou que o motorista recebeu uma "fechada" de um carro e, por isso, acabou batendo no canteiro central, na tentativa de desviar do automóvel. Apesar disso, o condutor do coletivo está bem, segundo a empresa.
A Guarda Municipal garantiu que não houve outros feridos no acidente. "Um agente do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) passava pelo local no momento do fato e auxiliou na ocorrência até a chegada da Polícia Militar", informou a corporação, em nota.
A Polícia Militar informou que nenhum acidente com essas características foi registrado pela corporação e que somente ocorrências de trânsito com vítimas são atendidas no local pela PM.