Dívidas milionárias: 6 empresas buscam Justiça para evitar falência no ES

Garagem da Viação Metropolitana: pedido de recuperação judicial foi feito no final de 2022 Crédito: Fernando Madeira - 03/09/2014

Seis empresas no Espírito Santo ingressaram com pedidos de recuperação judicial nos últimos dois anos. Juntas declararam dívidas que superam os R$ 480 milhões. Entre os motivos alegados estão as crises econômico-financeiras vivenciadas pelo país a partir de 2008; a pandemia de Covid-19 e os seus reflexos; a desvalorização cambial e até motivos mais particulares para duas delas, como o a integração ao Sistema Transcol , apresentado pelas viações.

As maiores dívidas foram declaradas pela Metropolitana/Viação Tabuazeiro e pela Calçados Itapuã, com valores de R$ 149.913.213,84 e R$ 131.049.763,27, respectivamente, o que equivale a 58% da dívida total das seis empresas.

Nos pedidos apresentados à Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória do Espírito Santo, os três de 2021 já foram aceitos e duas das empresas já estão com planos de recuperação aprovados. Já em relação às três solicitações de 2022, duas foram deferidas e o mais antigo dos pedidos, apresentado em outubro do ano passado pela Metropolitana, ainda continua sendo avaliado.

Confira abaixo um perfil de cada uma das empresas e os motivos apresentados em suas solicitações, em documentos a que A Gazeta teve acesso:

1 - Boart & Wire, do grupo B&W

O pedido de recuperação judicial foi apresentado em abril de 2021 e concedido em setembro do ano passado. A empresa informou dívida de R$ 6.869.886,06. Em documento à Justiça, informa que atua com foco principal na importação, industrialização e revenda de produtos para o setor de mármore e granito.

Entre os motivos que levaram ao pedido de recuperação judicial apresenta os reflexos da pandemia, que “estagnou as atividades comerciais” e reduziu o faturamento do grupo, que, em 2019, foi de cerca de R$ 32,2 milhões e foi reduzido em quase 40% no ano de 2020. Foram afetados ainda pela desvalorização do real em 20% em 2020 e, por último, por processos judiciais já na fase de execução de dívidas.

A reportagem demandou os advogados de defesa da empresa, que ainda não se manifestaram.

Calçados Itapuã apresentou pedido de recuperação em abril de 2021 Crédito: Jomar Bragança/Divulgação

2 - Calçados Itapuã

Para a Justiça, a empresa informou que iniciou suas operações em 1956, em Cachoeiro de Itapemirim , e começou a enfrentar dificuldades a partir da crise financeira de 2014 que afetou o país. Cenário que foi abalado ainda mais com os efeitos da pandemia.

“O Covid não apenas piorou, em muito, o cenário econômico da autora (Calçados Itapuã), como continua sendo uma triste realidade a dificultar o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, ao ponto de poder vir a tornar impossível a perpetuação da empresa sem o processamento da presente recuperação judicial”, informou à Justiça.

Seu pedido de recuperação foi apresentado em abril de 2021 e foi deferido em maio do mesmo ano. A empresa já teve seu plano de recuperação aprovado. A dívida inicial declarada pela empresa foi de R$ 131.049.763,27.

O advogado da Itapuã, Alexandre Puppim, informou que a empresa está fazendo “o dever de casa, e que buscou todas as formas de preservar a sua atuação”. Acrescentou que uma resposta a esta iniciativa foi a aprovação do plano de recuperação em assembleia dos credores.

“Não é um processo simples. Há muitos deveres a serem feitos para se manter na ativa. O objetivo é preservar a atuação, mantendo o emprego, a arrecadação de tributos e o desenvolvimento social, mantendo sua função social. E a aprovação do plano de recuperação em assembleia, pela maioria dos credores, é prova de que confiam no papel que ela exerce, em sua recuperação, e acreditam que ela terá possibilidade de continuar no mercado”, destaca Puppim, acrescentando que a empresa aguarda agora a aprovação do plano pela Justiça estadual.

3 - Nascimento Premoldados

O grupo, formado por duas empresas, informou à Justiça estadual que começou a enfrentar dificuldades a partir da crise econômica vivida no país em 2008. “Uma grande crise econômica se instalou no país e a empresa se viu envolta num período turbulento, visto a efetivação de recente investimento em uma fábrica de ponta, porém, não performando em vendas em quantidade compatível com a sua estrutura”, informou no documento.

Seu pedido de recuperação judicial foi apresentado em dezembro de 2021, com dívida informada de R$ 78.610.227,17. Em abril de 2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial, e o grupo já apresentou o plano de recuperação.

A reportagem demandou os advogados de defesa da empresa, que ainda não se manifestaram.

Motoristas em frente à garagem da Viação Metropolitana e Tabuazeiro Crédito: Aurélio de Freitas

4 - Metropolitana e Viação Tabuazeiro

No pedido de recuperação judicial enviado à Justiça é dito que as duas empresas do grupo possuem um “entrelaçamento” e que o patrimônio da Metropolitana vem sendo afetado por decisões judiciais trabalhistas propostas contra a Tabuazeiro. Em função disso, pedem que o processo seja único para as duas empresas.

Entre os motivos que levaram o grupo à atual condição, foram declaradas as seguintes situações: os reflexos da pandemia de Covid que afetaram as receitas; os gastos com a manutenção da frota e de empregos; os problemas de acesso aos subsídios governamentais decorrentes de execução de processos trabalhistas; e a integração das linhas de Vitória ao Transcol, o que tirou a principal fonte de receita da Tabuazeiro.

A direção da empresa decidiu não se manifestar sobre o assunto.

5 - Melhor Alimentação

Informou à Justiça que iniciou suas atividades em 1998, que possui 567 colaboradores e que possui tradição no ramo de fornecimento de alimentos preparados para empresas e para a administração pública. Apresentou seu pedido em dezembro do ano passado e em janeiro deste ano teve o processo de recuperação judicial deferido. Declarou dívida de R$ 15.075.540,70.

Dentre os motivos, alegou reflexos das crises econômico-financeiras vividas pelo país nos últimos anos, a desvalorização cambial e a alta do dólar frente ao real nos últimos cinco anos, que “ocasionaram aumentos vultosos nos custos dos alimentos, que são elementos essenciais à prestação de serviços da empresa, gerando, assim, progressiva elevação dos custos básicos para realização das atividades da empresa”, informou à Justiça. Cenário afetado ainda pela pandemia.

A reportagem demandou os advogados de defesa da empresa, que ainda não se manifestaram.

Ônibus na frente da sede da Viação Grande Vitória, empresa em recuperação judicial Crédito: VGV/Reprodução

6 - Viação Grande Vitória e Canarinho Investimentos

A Viação Grande Vitória, uma das operadoras do Sistema Transcol e responsável por transportar 11% dos passageiros da Região Metropolitana, também solicitou o processo de recuperação judicial. O pedido de proteção foi protocolado em dezembro do ano passado e aceito pela Justiça neste mês. A companhia declarou dívida de R$ 99,2 milhões.

Entre os motivos declarados pela empresa estão a pandemia de Covid-19, que provocou uma queda de 40% na demanda de usuários pagantes no período e afirma que, até o momento, a quantidade de passageiros não voltou ao patamar de 2019; o atraso na integração do Sistema Transcol; aumento no preço do combustível entre 2021 e 2022, com um incremento de mais de 50% no preço do petróleo no mercado internacional; impactos da guerra da Ucrânia, também puxando o preço do combustível no Brasil; e evolução da taxa de juros, que prejudicaram a tomada de crédito por parte das empresas.

Em entrevista para A Gazeta, o diretor-financeiro da empresa, Rodrigo Torres, explicou sobre o processo de recuperação judicial: "Vamos seguir as etapas que são padrão de um plano de recuperação judicial, cumprir os 60 dias e fazer a renegociação das dívidas com os credores. A empresa é operacionalmente muito saudável, temos uma operação que fecha a conta, o objetivo é fazer caber dentro do nosso fluxo o endividamento, que são compromissos futuros com bancos”.

A empresa destaca que suas operações continuam acontecendo normalmente. "No pedido de recuperação, a viação sustentou que o caminho é a continuidade de suas operações, e que a medida é o modelo mais eficiente para a superação da crise vivenciada, inclusive oferecendo a segurança jurídica necessária para a busca de soluções de mercado que sejam favoráveis à empresa, sempre visando a preservação das atividades e o pagamento da coletividade dos credores", acrescentou Torres.