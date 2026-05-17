Projeto criado em pequena cidade se torna modelo no ES





O Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu transformar em política estadual uma iniciativa criada na Comarca de Pedro Canário, no Norte do Estado, após a constatação de que muitos casos envolvendo crianças e adolescentes, que mais tarde chegavam ao Judiciário, já apresentavam sinais dentro das escolas. A proposta agora é ampliar a atuação preventiva da rede de proteção em todo o Estado.





O Projeto Escola Mais Legal busca promover a integração entre o ambiente escolar, os órgãos da rede de proteção social e as instituições do sistema de justiça, fortalecendo uma atuação preventiva interinstitucional voltada à identificação precoce de fatores de risco e à adoção de providências adequadas ainda no âmbito administrativo e social.





A iniciativa prevê reuniões de alinhamento com equipes da Rede de Proteção, além da manutenção de um fluxo permanente de comunicação e cooperação institucional, que poderá ser adaptado conforme a realidade de cada comarca.



