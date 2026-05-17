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Coluna Leonel Ximenes

Projeto criado em pequena cidade se torna modelo no ES

Iniciativa, em favor de crianças e adolescentes, agora será levada para outras comarcas do Espírito Santo

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

17 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Projeto Escola Mais Legal busca promover a integração entre o ambiente escolar, os órgãos da rede de proteção social e as instituições do sistema de justiça
O Projeto Escola Mais Legal busca promover a integração entre o ambiente escolar, os órgãos da rede de proteção social e as instituições do sistema de justiça Agência Brasil


O Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu transformar em política estadual uma iniciativa criada na Comarca de Pedro Canário, no Norte do Estado, após a constatação de que muitos casos envolvendo crianças e adolescentes, que mais tarde chegavam ao Judiciário, já apresentavam sinais dentro das escolas. A proposta agora é ampliar a atuação preventiva da rede de proteção em todo o Estado.


O Projeto Escola Mais Legal busca promover a integração entre o ambiente escolar, os órgãos da rede de proteção social e as instituições do sistema de justiça, fortalecendo uma atuação preventiva interinstitucional voltada à identificação precoce de fatores de risco e à adoção de providências adequadas ainda no âmbito administrativo e social.


A iniciativa prevê reuniões de alinhamento com equipes da Rede de Proteção, além da manutenção de um fluxo permanente de comunicação e cooperação institucional, que poderá ser adaptado conforme a realidade de cada comarca.


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O projeto foi desenvolvido inicialmente pelo juiz de Direito Leandro Cunha Bernardes da Silveira, em Pedro Canário, diante da percepção de que professores, gestores e demais profissionais da educação frequentemente tinham contato inicial com situações de vulnerabilidade, violência ou risco envolvendo crianças e adolescentes antes mesmo de esses casos chegarem ao sistema de Justiça.


Após os resultados positivos alcançados na experiência-piloto, o Escola Mais Legal também foi expandido para a Comarca de Conceição da Barra. 


Agora, com a publicação de ato normativo conjunto assinado pela presidente do TJES, desembargadora Janete Vargas Simões, e pelo supervisor das Varas da Infância e da Juventude, desembargador Raphael Americano Câmara, a iniciativa será levada para outras comarcas do Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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