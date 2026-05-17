O dólar subiu na última semana. E vai subir de novo. Você está preparado?

Na tarde da última quarta-feira (13), o mercado deu uma aula que nenhuma faculdade ensina com tanta eficiência: em questão de horas, o dólar voltou a superar R$ 5, e o Ibovespa fechou em queda. O motivo? Uma reportagem sobre o Banco Master e o senador Flávio Bolsonaro.





Não vou entrar no mérito político. O que me interessa, e o que deveria te interessar como investidor, é o que esse episódio revela sobre o Brasil: aqui, qualquer manchete pode mudar o valor do seu patrimônio da noite para o dia.





E 2026 ainda está no começo.