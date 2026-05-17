Natália Aliani e Jamile Pena lançam nova coleção de acessórios de mesa posta

Helô Pinheiro no Além Mar



A quinta edição do Jantar Além Mar acaba de ganhar uma presença especial. Helô Pinheiro, eternizada como a musa que inspirou a clássica “Garota de Ipanema”, já confirmou participação no evento beneficente promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC). Helô já garantiu sua reserva e irá prestigiar a ação, que arrecada recursos para os projetos sociais desenvolvidos na região da Grande São Pedro, na assistência de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O jantar acontece no próximo dia 27 e reunirá 19 chefs renomados do Espírito Santo em uma experiência gastronômica assinada.



Em Viana



Com foco em empregabilidade e inclusão profissional, o ConectaRH AEV acontece no dia 20 de maio, em Viana. A programação inclui debates sobre atração e retenção de mão de obra, além de painel sobre gestão de pessoas. Segundo o presidente Vitor Gilles, o evento busca aproximar empresas e talentos locais. Roberto de Campos, CEO da Findes, será responsável pela palestra principal.



Em São Gabriel da Palha



O cantor Léo Lima será uma das atrações da comemoração pelos 63 anos de São Gabriel da Palha. O artista se apresenta neste domingo (17), às 20h30, na Área de Eventos da Cooabriel. Com carreira consolidada no Espírito Santo e crescente destaque nacional, Léo promete um show marcado por muita interação e repertório animado. A noite ainda terá apresentação de Natanzinho Lima, um dos artistas mais ouvidos do momento no cenário nacional.



Pelo comércio eletrônico



O rooftop do Barlavento será cenário da comemoração dos 14 anos da AvenpesBR no próximo dia 27. O anfitrião da noite, Alexandre Malta, recebe convidados para um encontro de networking e celebração à trajetória da entidade no fortalecimento do e-commerce capixaba. Entre as presenças confirmadas, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, fundador da associação e um dos protagonistas da expansão do setor no Estado.