Natália Aliani e Jamile Pena lançam nova coleção de acessórios de mesa posta

A nova coleção “Celebrare”, da ATTRI Decor, foi apresentada em clima intimista por Natália Aliani e Jamile Pena durante brunch realizado nesta quarta-feira (13). A proposta da linha é unir sofisticação e memória afetiva em peças versáteis de quartzito, incluindo acessórios para mesa posta e décor portátil. O evento também marcou os dois anos da marca capixaba, já conhecida pela curadoria elegante e estética artsy.
[Na Terra dos Colibris]
Vem aí o Santa Jazz!
Estão confirmadas as datas do tradicional Santa Jazz 2026, que promete movimentar Santa Teresa entre os dias 12 e 14 de junho com grandes nomes da música brasileira e internacional. Em sua 13ª edição, o festival, considerado um dos mais importantes do gênero no país, vai reunir nomes como João Bosco, o inglês Bill Laurance, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan e a banda canadense The Brooks. Na programação, muito jazz, blues, bossa nova, soul e MPB em um dos eventos culturais mais aguardados do calendário capixaba e que tradicionalmente marca o início da temporada de inverno no Espírito Santo.
No Rio
Helô Pinheiro no Além Mar
A quinta edição do Jantar Além Mar acaba de ganhar uma presença especial. Helô Pinheiro, eternizada como a musa que inspirou a clássica “Garota de Ipanema”, já confirmou participação no evento beneficente promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC). Helô já garantiu sua reserva e irá prestigiar a ação, que arrecada recursos para os projetos sociais desenvolvidos na região da Grande São Pedro, na assistência de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O jantar acontece no próximo dia 27 e reunirá 19 chefs renomados do Espírito Santo em uma experiência gastronômica assinada.
Em Viana
Com foco em empregabilidade e inclusão profissional, o ConectaRH AEV acontece no dia 20 de maio, em Viana. A programação inclui debates sobre atração e retenção de mão de obra, além de painel sobre gestão de pessoas. Segundo o presidente Vitor Gilles, o evento busca aproximar empresas e talentos locais. Roberto de Campos, CEO da Findes, será responsável pela palestra principal.
Em São Gabriel da Palha
O cantor Léo Lima será uma das atrações da comemoração pelos 63 anos de São Gabriel da Palha. O artista se apresenta neste domingo (17), às 20h30, na Área de Eventos da Cooabriel. Com carreira consolidada no Espírito Santo e crescente destaque nacional, Léo promete um show marcado por muita interação e repertório animado. A noite ainda terá apresentação de Natanzinho Lima, um dos artistas mais ouvidos do momento no cenário nacional.
Pelo comércio eletrônico
O rooftop do Barlavento será cenário da comemoração dos 14 anos da AvenpesBR no próximo dia 27. O anfitrião da noite, Alexandre Malta, recebe convidados para um encontro de networking e celebração à trajetória da entidade no fortalecimento do e-commerce capixaba. Entre as presenças confirmadas, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, fundador da associação e um dos protagonistas da expansão do setor no Estado.
Queridos de RR
[Encontro]
Cerâmica Experience em Anchieta
Entre os dias 27 e 29 de maio, o Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta, recebe a 5ª edição do Cerâmica Experience. Idealizado pelas ceramistas Isa Reis e Aline Cypriano, o evento se consolidou como uma das principais imersões de cerâmica autoral do país, atraindo participantes de diversos estados brasileiros. A programação reúne nomes como Flavia Pircher (mestre pela USP), o ceramista Cesar Augusto e a artista plástica Marô Antunes. Além de diálogos sobre empreendedorismo e carreira na cerâmica , o roteiro inclui oficinas práticas de Giz Cerâmico , pintura em peças de Marô Antunes e demonstrações de ferramentas inovadoras com Cesar Augusto. O ponto alto técnico será a Queima de Raku, onde peças são serigrafadas e esmaltadas para uma experiência visual única.
Homenagem
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