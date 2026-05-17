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Coluna Renata Rasseli

Natália Aliani e Jamile Pena lançam nova coleção de acessórios de mesa posta

A proposta da linha "Celebrare" é unir sofisticação e memória afetiva em peças versáteis de quartzito, incluindo acessórios para mesa posta e décor portátil.

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 03:52

Publicado em 

17 mai 2026 às 03:52
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Nat Aliani, Valtair Cunha e Jamile Pena
Nat Aliani, Valtair Cunha e Jamile Pena: lançamento da coleção Celebrare! Cathê Gallerani

A nova coleção “Celebrare”, da ATTRI Decor, foi apresentada em clima intimista por Natália Aliani e Jamile Pena durante brunch realizado nesta quarta-feira (13). A proposta da linha é unir sofisticação e memória afetiva em peças versáteis de quartzito, incluindo acessórios para mesa posta e décor portátil. O evento também marcou os dois anos da marca capixaba, já conhecida pela curadoria elegante e estética artsy.

[Na Terra dos Colibris]

Vem aí o Santa Jazz!

Estão confirmadas as datas do tradicional Santa Jazz 2026, que promete movimentar Santa Teresa entre os dias 12 e 14 de junho com grandes nomes da música brasileira e internacional. Em sua 13ª edição, o festival, considerado um dos mais importantes do gênero no país, vai reunir nomes como João Bosco, o inglês Bill Laurance, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan e a banda canadense The Brooks. Na programação, muito jazz, blues, bossa nova, soul e MPB em um dos eventos culturais mais aguardados do calendário capixaba e que tradicionalmente marca o início da temporada de inverno no Espírito Santo.

No Rio 

As capixabas Margareth Dalcolmo, pneumologista, pesquisadora sênior da Fiocruz, e membro titular da Academia Nacional de Medicina; e Carolina Ofranti,
As capixabas Margareth Dalcolmo, pneumologista, pesquisadora sênior da Fiocruz, e membro titular da Academia Nacional de Medicina; e Carolina Ofranti, assessora de Politicas Digitais da Presidência da República, participaram como palestrantes da 10ª edição do Simpósio Internacional de Imunobiológicos, no Rio de Janeiro.  Durante o evento, as especialistas abordaram a importância da comunicação clara da ciência e do enfrentamento à desinformação, destacando a relação entre conhecimento científico, saúde pública e sociedade.

 Divulgação

Helô Pinheiro no Além Mar

A quinta edição do Jantar Além Mar acaba de ganhar uma presença especial. Helô Pinheiro, eternizada como a musa que inspirou a clássica “Garota de Ipanema”, já confirmou participação no evento beneficente promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC). Helô já garantiu sua reserva e irá prestigiar a ação, que arrecada recursos para os projetos sociais desenvolvidos na região da Grande São Pedro, na assistência de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O jantar acontece no próximo dia 27 e reunirá 19 chefs renomados do Espírito Santo em uma experiência gastronômica assinada.

Em Viana

Com foco em empregabilidade e inclusão profissional, o ConectaRH AEV acontece no dia 20 de maio, em Viana. A programação inclui debates sobre atração e retenção de mão de obra, além de painel sobre gestão de pessoas. Segundo o presidente Vitor Gilles, o evento busca aproximar empresas e talentos locais. Roberto de Campos, CEO da Findes, será responsável pela palestra principal.

Em São Gabriel da Palha


O cantor Léo Lima será uma das atrações da comemoração pelos 63 anos de São Gabriel da Palha. O artista se apresenta neste domingo (17), às 20h30, na Área de Eventos da Cooabriel. Com carreira consolidada no Espírito Santo e crescente destaque nacional, Léo promete um show marcado por muita interação e repertório animado. A noite ainda terá apresentação de Natanzinho Lima, um dos artistas mais ouvidos do momento no cenário nacional.

Pelo comércio eletrônico


O rooftop do Barlavento será cenário da comemoração dos 14 anos da AvenpesBR no próximo dia 27. O anfitrião da noite, Alexandre Malta, recebe convidados para um encontro de networking e celebração à trajetória da entidade no fortalecimento do e-commerce capixaba. Entre as presenças confirmadas, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, fundador da associação e um dos protagonistas da expansão do setor no Estado.

Queridos de RR

Ricardo Silveira e Kaiky Plaster
Ricardo Silveira e Kaiky Plaster: no lançamento da nova coleção de make up da Chanel, na maison de Luciana Melo, na Praia do Canto.  Divulgação

[Encontro]

Cerâmica Experience em Anchieta

Entre os dias 27 e 29 de maio, o Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta, recebe a 5ª edição do Cerâmica Experience. Idealizado pelas ceramistas Isa Reis e Aline Cypriano, o evento se consolidou como uma das principais imersões de cerâmica autoral do país, atraindo participantes de diversos estados brasileiros. A programação reúne nomes como Flavia Pircher (mestre pela USP), o ceramista Cesar Augusto e a artista plástica Marô Antunes. Além de diálogos sobre empreendedorismo e carreira na cerâmica , o roteiro inclui oficinas práticas de Giz Cerâmico , pintura em peças de Marô Antunes e demonstrações de ferramentas inovadoras com Cesar Augusto. O ponto alto técnico será a Queima de Raku, onde peças são serigrafadas e esmaltadas para uma experiência visual única.

Homenagem

Marcus Magalhães e o filho, Matheus Magalhães
Marcus Magalhães, diretor da Fecomércio-ES, foi homenageado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Marcelo Santos, durante sessão solene em comemoração aos 80 anos do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac. Referência no desenvolvimento social, educacional e cultural do Espírito Santo, as instituições tiveram sua trajetória celebrada em uma cerimônia repleta de simbolismo. Na foto, com o filho Matheus Magalhães Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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