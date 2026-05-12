Ariosto Santos lança novo instituto de cirurgia plástica com festa em Vitória

O cirurgião plástico Ariosto Santos e família celebraram o lançamento do Instituto de Cirurgia Plástica Avançada (Inciplaa), com festa na sexta-feira (08), na área vip do Espaço Patrick Ribeiro. O evento reuniu amigos, pacientes e parceiros e grandes nomes da sociedade capixaba.
O coquetel teve assinatura de Karla Brandão, com mesa elogiada pelos convidados e serviço de uísques, proseccos e vinhos durante toda a noite. Na apresentação institucional, ao lado dos filhos, também cirurgiões plásticos, Ariosto Neto e Arthur Schwab, Dr. Ariosto apresentou a proposta do novo instituto.
No encerramento, os convidados seguiram para o show da banda Liga Joe que colocou todos para cantar e dançar. Confira os cliques de Cloves Louzada.
Coquetel
[Estreia]
Gabriela Moriondo retorna aos palcos com 'SOMA'
Após dois anos afastada para se dedicar à maternidade, a bailarina e coreógrafa capixaba Gabriela Moriondo retorna aos palcos com o espetáculo SOMA, que estreia entre os dias 28 e 31 de maio, no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. A obra nasce desse período de transformação pessoal e profissional, trazendo um novo olhar sobre o corpo, o tempo e a carreira. Mãe de Vera, de 2 anos e 4 meses, Gabriela traduz em cena os desafios de conciliar a criação de um filho com a retomada da vida artística.
Mais do que tema, a maternidade se torna linguagem no espetáculo, que propõe uma reflexão sensível sobre identidade, presença e as mudanças vividas ao longo do tempo. Criado em parceria com o artista multimídia Glauber Vianna, SOMA combina dança contemporânea e tecnologia para ampliar a experiência do público, dialogando com as múltiplas dimensões da vida atual. A montagem se apresenta como um retrato de recomeço, adaptação e transformação, comum a muitas mulheres após a maternidade.
Inauguração
Remember Blow Up
A procura pela Remember Blow Up segue em alta. Mesas e cadeiras para a edição 2026 já estão esgotadas, confirmando o sucesso antecipado da festa, que acontece nesta sexta (15) e sábado (16), no Na Vista, em Vitória. Mas dá para curtir com os ingressos individuais à venda no site Blueticket.com.br.
Desenvolvimento social
Nesta quinta-feira (14), o Instituto Serenata D’Favela, do Morro do Quadro, em Vitória, recebe uma ação especial da Buaiz Alimentos, com oficinas de gastronomia para famílias atendidas pelo projeto. Genilson Pereira, chef e consultor técnico da Buaiz Alimentos, ensinará o preparo de um “Brownie Gourmet”, mostrando como uma receita prática e deliciosa pode se transformar em oportunidade de renda extra. Realizada em parceria com o Instituto Americo Buaiz, a iniciativa reforça o compromisso da Buaiz Alimentos com o desenvolvimento social, por meio da capacitação e geração de oportunidades.
Mês das Mães
Conexão materna
O projeto Conexão Materna, voltado ao acolhimento a mães e gestantes, terá sua primeira edição no próximo dia 23, às 14h, no auditório do Sebrae, em Vitória. O encontro é gratuito e vai abordar temas como a proteção à primeira infância e prevenção de acidentes e primeiros socorros. O projeto foi criado pela policial penal Graciele Sonegheti, que possui formação em psicologia, e pela Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, que também é profissional da área da saúde.
Nova identidade visual
A Nabeca está de cara nova e lança nova identidade visual assinada pelo designer Pedro Scandiani. A empresa, especializada em formaturas de alto padrão, consolida seu refinamento e modernidade com a nova logo, que traz elementos gráficos minimalistas, com respiros amplos e organização editorial, valorizando o conteúdo. A proposta, segundo o projeto de Scandiani, é “evoluir a linguagem sem perder a alma”, equilibrando a sofisticação e proximidade. De acordo com a CEO da Nabeca, Mayara Melo, o resultado é uma identidade versátil, pensada para transmitir consistência e fortalecer o posicionamento da marca em diferentes pontos de contato.
Em Itapuã
O diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, acompanha os preparativos para o lançamento do edifício Bella Fiore Itapuã, com confortáveis apartamentos de três quartos com suíte, localizado a uma quadra do mar da praia de Itapuã, em Vila Velha. O brunch de lançamento do empreendimento será no dia 23 de maio, às 9 horas. Com obras adiantadas e estrutura já concluída, o projeto contará com 96 apartamentos e infraestrutura completa de lazer. Localizado a cerca de 100 passos do mar, em uma das áreas de maior valorização imobiliária da cidade.
Jornada
Que delícia!
Circuito Burger começou!
Em Tiradentes (MG)