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Renata Rasseli

Ariosto Santos lança novo instituto de cirurgia plástica com festa em Vitória

A celebração foi encerrada com show banda Liga Joe

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 03:15

Publicado em 

12 mai 2026 às 03:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ariosto Neto, Shirley Santos, Ariosto Santos e Arthur Schwab Santos
Ariosto Neto, Shirley Santos, Ariosto Santos e Arthur Schwab Santos: em noite de festa em família! Cloves Louzada

O cirurgião plástico Ariosto Santos e família celebraram o lançamento do Instituto de Cirurgia Plástica Avançada (Inciplaa), com festa na sexta-feira (08), na área vip do Espaço Patrick Ribeiro. O evento reuniu amigos, pacientes e parceiros e grandes nomes da sociedade capixaba.


O coquetel teve assinatura de Karla Brandão, com mesa elogiada pelos convidados e serviço de uísques, proseccos e vinhos durante toda a noite. Na apresentação institucional, ao lado dos filhos, também cirurgiões plásticos, Ariosto Neto e Arthur Schwab, Dr. Ariosto apresentou a proposta do novo instituto.

No encerramento, os convidados seguiram para o show da banda Liga Joe que colocou todos para cantar e dançar. Confira os cliques de Cloves Louzada. 

Coquetel

Janaina Queiroz, Camila Piumbini e Renata Dariva
A analista de investimentos Camila Piumbini promoveu um coquetel intimista no Wine Garden, na Praia do Canto, em Vitória. Com mais de 20 anos atuando no mercado de seguros e investimentos, Camila apresentou sua nova marca, “Arquitetura de Patrimônio”, para clientes, amigos e formadores de opinião. No clique, ela está entre Janaína Queiroz e Renata Dariva.  Arthur Louzada

[Estreia]

Gabriela Moriondo retorna aos palcos com 'SOMA'

Após dois anos afastada para se dedicar à maternidade, a bailarina e coreógrafa capixaba Gabriela Moriondo retorna aos palcos com o espetáculo SOMA, que estreia entre os dias 28 e 31 de maio, no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. A obra nasce desse período de transformação pessoal e profissional, trazendo um novo olhar sobre o corpo, o tempo e a carreira. Mãe de Vera, de 2 anos e 4 meses, Gabriela traduz em cena os desafios de conciliar a criação de um filho com a retomada da vida artística.
Mais do que tema, a maternidade se torna linguagem no espetáculo, que propõe uma reflexão sensível sobre identidade, presença e as mudanças vividas ao longo do tempo. Criado em parceria com o artista multimídia Glauber Vianna, SOMA combina dança contemporânea e tecnologia para ampliar a experiência do público, dialogando com as múltiplas dimensões da vida atual. A montagem se apresenta como um retrato de recomeço, adaptação e transformação, comum a muitas mulheres após a maternidade.

Inauguração

Prefeito de Viana Anderson Bueno, Governador Ricardo Ferraço, Arcebispo de Vitória Dom Ângelo Ademir Mezzari, Presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel e Secretário de Cultura Fabrício Noronha
Prefeito de Viana Wanderson Bueno, Governador Ricardo Ferraço, Arcebispo de Vitória Dom Ângelo Ademir Mezzari, Presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel e Secretário de Estado de Cultura Fabrício Noronha: A inauguração do Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba, realizada na sexta-feira, em Araçatiba, Viana. Cloves Louzada

Remember Blow Up


A procura pela Remember Blow Up segue em alta. Mesas e cadeiras para a edição 2026 já estão esgotadas, confirmando o sucesso antecipado da festa, que acontece nesta sexta (15) e sábado (16), no Na Vista, em Vitória. Mas dá para curtir com os ingressos individuais à venda no site Blueticket.com.br.


Desenvolvimento social


Nesta quinta-feira (14), o Instituto Serenata D’Favela, do Morro do Quadro, em Vitória, recebe uma ação especial da Buaiz Alimentos, com oficinas de gastronomia para famílias atendidas pelo projeto. Genilson Pereira, chef e consultor técnico da Buaiz Alimentos, ensinará o preparo de um “Brownie Gourmet”, mostrando como uma receita prática e deliciosa pode se transformar em oportunidade de renda extra. Realizada em parceria com o Instituto Americo Buaiz, a iniciativa reforça o compromisso da Buaiz Alimentos com o desenvolvimento social, por meio da capacitação e geração de oportunidades.


Destaque na feira

A Gelato Borelli conquistou o Selo Bom de Boca durante a edição da feira Exagerado, realizada de 6 a 10 de maio, no Pavilhão de Carapina. O reconhecimento foi concedido após a avaliação dos nutricionistas responsáveis pela curadoria técnica do evento. Os produtos apresentados pela marca receberam aprovação em todos os dias da feira, consolidando a Borelli como um dos nomes que chamaram atenção do público na programação gastronômica.

Mês das Mães

Patricia Teixeira e Sassá
A designer de jóias Patricia Teixeira recebeu, a personal welcome Sassá Teixeira para uma tarde inspiradora na Casa Chocolateria Brasil, em Vitória, para um bate-papo sobre a arte de receber bem, especial de Dia das Mães. Divulgação

Conexão materna

O projeto Conexão Materna, voltado ao acolhimento a mães e gestantes, terá sua primeira edição no próximo dia 23, às 14h, no auditório do Sebrae, em Vitória. O encontro é gratuito e vai abordar temas como a proteção à primeira infância e prevenção de acidentes e primeiros socorros. O projeto foi criado pela policial penal Graciele Sonegheti, que possui formação em psicologia, e pela Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, que também é profissional da área da saúde.

Nova identidade visual

A Nabeca está de cara nova e lança nova identidade visual assinada pelo designer Pedro Scandiani. A empresa, especializada em formaturas de alto padrão, consolida seu refinamento e modernidade com a nova logo, que traz elementos gráficos minimalistas, com respiros amplos e organização editorial, valorizando o conteúdo. A proposta, segundo o projeto de Scandiani, é “evoluir a linguagem sem perder a alma”, equilibrando a sofisticação e proximidade. De acordo com a CEO da Nabeca, Mayara Melo, o resultado é uma identidade versátil, pensada para transmitir consistência e fortalecer o posicionamento da marca em diferentes pontos de contato. 

Em Itapuã


O diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, acompanha os preparativos para o lançamento do edifício Bella Fiore Itapuã, com confortáveis apartamentos de três quartos com suíte, localizado a uma quadra do mar da praia de Itapuã, em Vila Velha. O brunch de lançamento do empreendimento será no dia 23 de maio, às 9 horas. Com obras adiantadas e estrutura já concluída, o projeto contará com 96 apartamentos e infraestrutura completa de lazer. Localizado a cerca de 100 passos do mar, em uma das áreas de maior valorização imobiliária da cidade.

Jornada

O time Clube Pres esteve presente na 8ª Jornada Capixaba de Seguro de Vida.
O time Clube Pres esteve presente na 8ª Jornada Capixaba de Seguro de Vida. O evento foi realizado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros do Espírito Santo (Sincor-ES), juntamente com o Clube Vida em Grupo do Espírito Santo (CVG-ES), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, na última quinta (07). O Clube Pres reforça o apoio às entidades que prezam pela segurança e tranquilidade do mercado de seguro capixaba, como patrocinador do evento e associado ao CVG e ao Sincor. Na foto, o sócio fundador e diretor comercial da empresa, Adilson Pacheco (ao centro), posa ao lado do presidente do Sincor-ES, José Rômulo, e da analista operacional do Clube Pres, Luciana Maurício. Divulgação

Que delícia!

Circuito Burger começou!

Pão macio, carne suculenta, queijo derretendo e aquela combinação criativa que só aparece uma vez por ano: começou neste domingo (10) a 2ª edição do Circuito Burger, maior festival de hambúrguer do Espírito Santo. Até o dia 31 de maio, cerca de 160 lanchonetes, espalhadas por 16 cidades de Norte a Sul do Estado, participam do concurso que vai eleger o melhor hambúrguer capixaba de 2026. A partir desta semana, o público já pode acessar o aplicativo Plus Delivery para conhecer e experimentar os lanches inéditos criados exclusivamente para o evento. As receitas foram desenvolvidas especialmente para o Circuito e não fazem parte dos cardápios tradicionais das casas participantes, o que torna a experiência ainda mais única.

Em Tiradentes (MG)

Arlindo Porto
Queridos de RR, Arlindo Porto participou do Festival Internacional de Literatura de Tiradentes (MG).  Divulgação

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Camila Resende celebra aniversário em ritmo de micareta em Vitória

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Dorion Soares recebe para almoço em homenagem ao Dia das Mães; veja fotos

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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