Ariosto Santos lança novo instituto de cirurgia plástica com festa em Vitória

Conexão materna



O projeto Conexão Materna, voltado ao acolhimento a mães e gestantes, terá sua primeira edição no próximo dia 23, às 14h, no auditório do Sebrae, em Vitória. O encontro é gratuito e vai abordar temas como a proteção à primeira infância e prevenção de acidentes e primeiros socorros. O projeto foi criado pela policial penal Graciele Sonegheti, que possui formação em psicologia, e pela Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, que também é profissional da área da saúde.



Nova identidade visual



A Nabeca está de cara nova e lança nova identidade visual assinada pelo designer Pedro Scandiani. A empresa, especializada em formaturas de alto padrão, consolida seu refinamento e modernidade com a nova logo, que traz elementos gráficos minimalistas, com respiros amplos e organização editorial, valorizando o conteúdo. A proposta, segundo o projeto de Scandiani, é “evoluir a linguagem sem perder a alma”, equilibrando a sofisticação e proximidade. De acordo com a CEO da Nabeca, Mayara Melo, o resultado é uma identidade versátil, pensada para transmitir consistência e fortalecer o posicionamento da marca em diferentes pontos de contato.





Em Itapuã





O diretor da Città Engenharia, Roberto Puppim, acompanha os preparativos para o lançamento do edifício Bella Fiore Itapuã, com confortáveis apartamentos de três quartos com suíte, localizado a uma quadra do mar da praia de Itapuã, em Vila Velha. O brunch de lançamento do empreendimento será no dia 23 de maio, às 9 horas. Com obras adiantadas e estrutura já concluída, o projeto contará com 96 apartamentos e infraestrutura completa de lazer. Localizado a cerca de 100 passos do mar, em uma das áreas de maior valorização imobiliária da cidade.