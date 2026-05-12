Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vilmara Fernandes

As cidades do ES que concentram o maior número de crimes contra a mulher

Elas lideram em casos de ameaça, crimes relacionados à Lei Maria da Penha, lesão corporal, entre outros

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 03:30

Públicado em 

12 mai 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Violência contra mulher
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Três cidades lideram o ranking dos crimes contra a mulher no Espírito Santo, incluindo as situações de violência doméstica. Juntas, somam mais de um terço dos casos registrados nos quatro primeiros meses do ano.


De acordo com o Observatório da Segurança Pública, o Estado registrou 15.363 ocorrências com vítimas femininas entre janeiro e abril.


A primeira da lista é a Serra, onde 2.098  mulheres foram vítimas de algum crime. Do total, 1.336 referem-se à violência doméstica, na qual as ocorrências mais frequentes foram:


  • Ameaça - 472

  • Crimes relacionados à Lei Maria da Penha - 382

  • Lesão corporal - 134

  • Descumprimento de medida protetiva - 121


Além do cenário doméstico, que envolve o ambiente familiar ou relações afetivas, a Serra também detém o maior volume de ocorrências em categorias específicas de crime, superando todos os outros 77 municípios do Estado. É o caso de ameaça,  stalking (perseguição), estupro e lesão corporal.


No município foram registrados ainda dois casos de feminicídio este ano.


Vila Velha aparece na segunda posição, com 1.784 mulheres vítimas. Entre os registros, 1.069 aconteceram no âmbito familiar. Logo depois vem Cariacica, com 1.357 casos, dos quais 836 foram de violência doméstica.


Trata-se dos mesmos municípios com os maiores índices de letalidade em solo capixaba. Nessas cidades, foi registrado um maior número de casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte.


Casos em que a Serra totalizou 41 vítimas, Vila Velha outras 38 e, por último, Cariacica, com 37 mortes violentas.


MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

MP retira promotora da Serra após demora que levou à soltura de traficantes

Morte no Centro: acusado por feminicídio de namorada vai a júri em setembro

Mortes nas estradas: ES teve o abril mais violento dos últimos 10 anos

Dois júris para líder criminoso do TCP, um deles por morte na Ilha do Frade

PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ligação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro abre crise na campanha bolsonarista: 'Balde de água fria'
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados