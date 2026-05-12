As cidades do ES que concentram o maior número de crimes contra a mulher

Três cidades lideram o ranking dos crimes contra a mulher no Espírito Santo, incluindo as situações de violência doméstica. Juntas, somam mais de um terço dos casos registrados nos quatro primeiros meses do ano.





De acordo com o Observatório da Segurança Pública, o Estado registrou 15.363 ocorrências com vítimas femininas entre janeiro e abril.





A primeira da lista é a Serra, onde 2.098 mulheres foram vítimas de algum crime. Do total, 1.336 referem-se à violência doméstica, na qual as ocorrências mais frequentes foram:





Ameaça - 472

Crimes relacionados à Lei Maria da Penha - 382

Lesão corporal - 134

Descumprimento de medida protetiva - 121





Além do cenário doméstico, que envolve o ambiente familiar ou relações afetivas, a Serra também detém o maior volume de ocorrências em categorias específicas de crime, superando todos os outros 77 municípios do Estado. É o caso de ameaça, stalking (perseguição), estupro e lesão corporal.





No município foram registrados ainda dois casos de feminicídio este ano.





Vila Velha aparece na segunda posição, com 1.784 mulheres vítimas. Entre os registros, 1.069 aconteceram no âmbito familiar. Logo depois vem Cariacica, com 1.357 casos, dos quais 836 foram de violência doméstica.





Trata-se dos mesmos municípios com os maiores índices de letalidade em solo capixaba. Nessas cidades, foi registrado um maior número de casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte.





Casos em que a Serra totalizou 41 vítimas, Vila Velha outras 38 e, por último, Cariacica, com 37 mortes violentas.



