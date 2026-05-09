Camila Resende celebra aniversário em ritmo de micareta em Vitória

Queridona de RR, a médica Camila Resende é uma festeira nata. Neste quinta-feira (07), ela celebrou seu aniversário em sunset party em ritmo de micareta no La Isla Marina Club, em Vitória, ao lado de amigas, da mãe Gracinha e das filhas Sofia e Alice. O ponto alto da "Camile-se 46" foi quando ela parou a festa, vestida com um look inspirado na musa Ivete Sangalo, literalmente, em cima de um mini trio elétrico. Foi quando o cantor André Lelis se juntou à aniversariante e não deixou ninguém parado ao som de hits do axé. A decoração ficou a cargo de Erica Carneiro. Veja as fotos de Elani Passos.
Exagerado
[Festa]
Sidney Magal em Santa Teresa
O cantor Sidney Magal é atração principal da festa Festa 3x4, no próximo dia 16 de maio, no Parque de Exposições de Santa Teresa. A ideia da festa é a valorização da música e da estética das décadas de 1980 e 1990. A programação contará ainda com Vinil Clube e os DJs Julio Thomaz e Leo Cobal e o Show Retrô, com sucessos de artistas como Sylvinho Blau-Blau, Avellar Love & João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Marcelo Hayena (vocalista do Uns e Outros), Paquitas e Trem da Alegria.
Mês das Mães
Logística
Portos, rodovias, ferrovias e distribuição estarão no centro dos debates da Modal Expo 2026, marcada para junho, no Pavilhão de Carapina. A feira surge em meio à consolidação de um novo corredor logístico no Espírito Santo, impulsionado por investimentos bilionários previstos para os próximos anos. A iniciativa é promovida por Sindiex, Sincades e Transcares, com realização da Milanez & Milaneze e da Liga de Marketing. A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões em negócios e fortaleça conexões entre operadores logísticos, investidores e empresas que atuam no comércio exterior.
Arquitetura e inovação
Com uma programação voltada para os desafios atuais da profissão, a Convenção Nacional da AsBEA deste ano está confirmada para acontecer entre os dias 05 e 08 de agosto, no hotel Sheraton Vitória. Esta edição vai debater temas voltados para a criatividade, tecnologia e inteligência artificial aplicadas à arquitetura. Além do conteúdo técnico, a proposta inclui momentos de integração e networking, fortalecendo a conexão entre escritórios de arquitetura de todo o Brasil, profissionais veteranos e novas gerações.
Mercado imobiliário
Fitness
A turma do fitness já tem data marcada para o próximo desafio: 12 de julho é dia de GRAND 7K. O mood da prova é puro bem-estar, antecipando as vibrações do Taj Home Resort, que será entregue esse ano. As inscrições abrem dia 11 de maio no site Resultado Final, com kits que incluem até meias de poliamida e ecobag. A corrida de 7 quilômetros sai da Praça do Ciclista, em Itaparica, e a chegada é no estacionamento do Morro do Moreno.
Reconhecimento feminino
Domingo das mães
O Dia das Mães ganha clima de celebração no Sheraton Vitória Hotel, que promove no dia 10 de maio mais uma edição do seu brunch de domingo. Com menu preparado especialmente para a ocasião, música ambiente e DJ, o evento convida famílias a desfrutarem de uma experiência gastronômica diferenciada à beira-mar.
Maternidade em foco