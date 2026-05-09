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Renata Rasseli

Camila Resende celebra aniversário em ritmo de micareta em Vitória

A médica recebeu a família e amigas, nesta quinta-feira (07), no La Isla Marina Club

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 03:02

Publicado em 

09 mai 2026 às 03:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camila Resende, a mãe Gracinha e as filhas
A aniversariante Camila Resende, a mãe Gracinha e as filhas Sofia e Alice: a festa Camile-se 46"!  foi animada pelo cantor André Lelis.  Elani Passos

Queridona de RR, a médica Camila Resende é uma festeira nata. Neste quinta-feira (07), ela celebrou seu aniversário em sunset party em ritmo de micareta no La Isla Marina Club, em Vitória, ao lado de amigas, da mãe Gracinha e das filhas Sofia e Alice. O ponto alto da "Camile-se 46" foi quando ela parou a festa, vestida com um look inspirado na musa Ivete Sangalo, literalmente, em cima de um mini trio elétrico. Foi quando o cantor André Lelis se juntou à aniversariante e não deixou ninguém parado ao som de hits do axé. A decoração ficou a cargo de Erica Carneiro.  Veja as fotos de Elani Passos. 

Exagerado

Victor de Castro e Pollyanna Wang
Exagerado reúne operações de grandes marcas nacionais ligadas ao Grupo SOMA, um dos maiores conglomerados de moda do país. Na foto, Victor de Castro circula pelo espaço ao lado de Pollyanna Wang, executiva com passagem pela liderança comercial da Privalia no Brasil. O evento segue movimentando o setor no Espírito Santo. O Exagerado segue até domingo (0), no Pavilhão de Carapina. Divulgação

[Festa]

Sidney Magal em Santa Teresa

O cantor Sidney Magal é atração principal da festa Festa 3x4, no próximo dia 16 de maio, no Parque de Exposições de Santa Teresa. A ideia da festa é a valorização da música e da estética das décadas de 1980 e 1990. A programação contará ainda com Vinil Clube e os DJs Julio Thomaz e Leo Cobal e o Show Retrô, com sucessos de artistas como Sylvinho Blau-Blau, Avellar Love & João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Marcelo Hayena (vocalista do Uns e Outros), Paquitas e Trem da Alegria. 

Mês das Mães

Mariana Buaiz, Ieda pontes, Bruna Callado, Andressa Amorim, Júnia Perenzin e Ana Maria Buaiz
A Escola Americana de Vitória realizou a 3ª edição do encontro “Mães que Transformam”, com o tema “A Mulher em Todas as suas Fases”. O evento, promovido no Espaço Multiuso do Campus Álvares, reuniu mães para uma conversa acolhedora sobre as transformações vividas ao longo da maternidade, abordando temas como corpo, pele, hormônios, autoestima, saúde íntima e identidade. Conduzido por Andressa Amorim, Ieda Pontes e Bruna Calhado, o encontro promoveu um momento de troca, escuta e inspiração entre as mulheres, reforçando a importância do autocuidado e do fortalecimento das conexões femininas em diferentes fases da vida. Na foto: Mariana Buaiz, Ieda Pontes, Bruna Callado, Andressa Amorim, Júnia Perenzin e Ana Maria Buaiz. Divulgação

Logística 


Portos, rodovias, ferrovias e distribuição estarão no centro dos debates da Modal Expo 2026, marcada para junho, no Pavilhão de Carapina. A feira surge em meio à consolidação de um novo corredor logístico no Espírito Santo, impulsionado por investimentos bilionários previstos para os próximos anos. A iniciativa é promovida por Sindiex, Sincades e Transcares, com realização da Milanez & Milaneze e da Liga de Marketing. A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões em negócios e fortaleça conexões entre operadores logísticos, investidores e empresas que atuam no comércio exterior.


Arquitetura e inovação 


Com uma programação voltada para os desafios atuais da profissão, a Convenção Nacional da AsBEA deste ano está confirmada para acontecer entre os dias 05 e 08 de agosto, no hotel Sheraton Vitória. Esta edição vai debater temas voltados para a criatividade, tecnologia e inteligência artificial aplicadas à arquitetura. Além do conteúdo técnico, a proposta inclui momentos de integração e networking, fortalecendo a conexão entre escritórios de arquitetura de todo o Brasil, profissionais veteranos e novas gerações. 

Mercado imobiliário

Jornalista Karine Nobre, Lamberto Palombini Neto, presidente da Proeng Construtora e a jornalista Yasmin Spiegel
A Construtora Proeng realizou um evento  exclusivo para clientes,  corretores, parceiros estratégicos  e imprensa para celebrar o  sucesso do novo empreendimento da empresa, o Royal Lancaster Residence. A ocasião intitulada “Royal Lancaster London at Night”, na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. Na foto: a jornalista Karine Nobre de A Gazeta, Lamberto Palombini Neto, presidente da Proeng Construtora e a jornalista de AG Yasmin Spiegel. Divulgação

Fitness

A turma do fitness já tem data marcada para o próximo desafio: 12 de julho é dia de GRAND 7K. O mood da prova é puro bem-estar, antecipando as vibrações do Taj Home Resort, que será entregue esse ano. As inscrições abrem dia 11 de maio no site Resultado Final, com kits que incluem até meias de poliamida e ecobag. A corrida de 7 quilômetros sai da Praça do Ciclista, em Itaparica, e a chegada é no estacionamento do Morro do Moreno.


Reconhecimento feminino 

Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios, será uma das mulheres homenageadas no The Golden Woman, na próxima quarta (13), no Cerimonial Ferrari, em Vitória. O evento é exclusivo, e destinado a prestigiar mulheres que fazem a diferença em diversas áreas no Espírito Santo. A empresária foi convidada a fazer parte da celebração pelo reconhecimento do seu trabalho no fomento à união das mulheres no mercado empresarial capixaba por meio da Rede Mulheres de Negócios.

Domingo das mães

O Dia das Mães ganha clima de celebração no Sheraton Vitória Hotel, que promove no dia 10 de maio mais uma edição do seu brunch de domingo. Com menu preparado especialmente para a ocasião, música ambiente e DJ, o evento convida famílias a desfrutarem de uma experiência gastronômica diferenciada à beira-mar.

Maternidade em foco

Thais Paste, Marluci Eiras, Ieda Pontes, Carla Buaiz, Renata Cani e Danielle Coutinho
Carla Buaiz e Marluci Eiras transformaram a flagship da FORM, na Praia do Canto, em espaço de conexões na quarta-feira (06). O encontro, em torno do Dia das Mães, teve como ponto alto o bate-papo com a psiquiatra Thais Paste, que conduziu uma curadoria de temas essenciais sobre o "florescimento feminino" e a profundidade do maternar na contemporaneidade. Na foto: Thais Paste, Marluci Eiras, Ieda Pontes, Carla Buaiz, Renata Cani e Danielle Coutinho. 
 Sérgio Silva

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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