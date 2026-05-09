Camila Resende celebra aniversário em ritmo de micareta em Vitória

Fitness





A turma do fitness já tem data marcada para o próximo desafio: 12 de julho é dia de GRAND 7K. O mood da prova é puro bem-estar, antecipando as vibrações do Taj Home Resort, que será entregue esse ano. As inscrições abrem dia 11 de maio no site Resultado Final, com kits que incluem até meias de poliamida e ecobag. A corrida de 7 quilômetros sai da Praça do Ciclista, em Itaparica, e a chegada é no estacionamento do Morro do Moreno.







Reconhecimento feminino



