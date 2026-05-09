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Coluna Leonel Ximenes

Festival de balões vai colorir cidade da Grande Vitória

Município está promovendo eventos de esportes radicais para alavancar o turismo

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

09 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O balonismo é um atividade que cresce no Brasil e incrementa o turismo
O balonismo é um atividade que cresce no Brasil e incrementa o turismo Divulgação

Nos dias 18 e 19 de julho de 2026, será realizado o Festival de Balonismo de Viana, evento que marca a realização do 1º Campeonato Capixaba da modalidade, reunindo pilotos, equipes e admiradores de todo o país.


O evento integra a programação dos 164 anos de emancipação política de Viana, comemorados em 23 de julho, e reforça um movimento que já vem ganhando força na cidade: a valorização de experiências ao ar livre que combinam natureza, esporte e contemplação.


Nos últimos meses, Viana tem visto o turismo literalmente ganhar corpo — e agora, ganhar altura. A descida do Rio Jucu de caiaque atrai aventureiros em busca de percurso e paisagem. O pêndulo no Pontilhão virou ponto de adrenalina para quem gosta de desafiar limites. Agora, o balonismo chega para completar esse cenário, com um espetáculo que mistura técnica, silêncio e horizonte aberto.

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Com caráter técnico e esportivo, o campeonato será organizado pela Confederação Brasileira de Balonismo, seguindo padrões nacionais e reunindo equipes em uma disputa oficial. As provas ocorrem  nas chamadas janelas operacionais - ao nascer e ao pôr do sol -, respeitando critérios rigorosos de segurança, meteorologia e performance.


Além das competições, o público poderá acompanhar o Night Glow, apresentação noturna em que os balões permanecem ancorados e iluminados, criando um cenário visual impactante e acessível.

O turismo de aventura em Viana cresce e cria asas - e não é força de expressão. A cidade está se consolidando como destino para quem quer viver experiências diferentes, da água ao ar. O balonismo chega para coroar esse momento e projetar Viana para um novo patamar

Wanderson Bueno Prefeito de Viana

O evento será dividido em dois momentos. No sábado, dia 18, será realizado o Festival de Balões de Viana, com foco no espetáculo e na experiência do público. Já no domingo, dia 19, o destaque é o 1º Campeonato Capixaba de Balonismo, com provas oficiais e premiação.


Também haverá possibilidade de passeios turísticos de balão, mediante agendamento prévio com a empresa credenciada.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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