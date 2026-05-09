Festival de balões vai colorir cidade da Grande Vitória

Nos dias 18 e 19 de julho de 2026, será realizado o Festival de Balonismo de Viana, evento que marca a realização do 1º Campeonato Capixaba da modalidade, reunindo pilotos, equipes e admiradores de todo o país.





O evento integra a programação dos 164 anos de emancipação política de Viana, comemorados em 23 de julho, e reforça um movimento que já vem ganhando força na cidade: a valorização de experiências ao ar livre que combinam natureza, esporte e contemplação.





Nos últimos meses, Viana tem visto o turismo literalmente ganhar corpo — e agora, ganhar altura. A descida do Rio Jucu de caiaque atrai aventureiros em busca de percurso e paisagem. O pêndulo no Pontilhão virou ponto de adrenalina para quem gosta de desafiar limites. Agora, o balonismo chega para completar esse cenário, com um espetáculo que mistura técnica, silêncio e horizonte aberto.