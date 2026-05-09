Festival de balões vai colorir cidade da Grande Vitória

Nos dias 18 e 19 de julho de 2026, será realizado o Festival de Balonismo de Viana, evento que marca a realização do 1º Campeonato Capixaba da modalidade, reunindo pilotos, equipes e admiradores de todo o país.
O evento integra a programação dos 164 anos de emancipação política de Viana, comemorados em 23 de julho, e reforça um movimento que já vem ganhando força na cidade: a valorização de experiências ao ar livre que combinam natureza, esporte e contemplação.
Nos últimos meses, Viana tem visto o turismo literalmente ganhar corpo — e agora, ganhar altura. A descida do Rio Jucu de caiaque atrai aventureiros em busca de percurso e paisagem. O pêndulo no Pontilhão virou ponto de adrenalina para quem gosta de desafiar limites. Agora, o balonismo chega para completar esse cenário, com um espetáculo que mistura técnica, silêncio e horizonte aberto.
Com caráter técnico e esportivo, o campeonato será organizado pela Confederação Brasileira de Balonismo, seguindo padrões nacionais e reunindo equipes em uma disputa oficial. As provas ocorrem nas chamadas janelas operacionais - ao nascer e ao pôr do sol -, respeitando critérios rigorosos de segurança, meteorologia e performance.
Além das competições, o público poderá acompanhar o Night Glow, apresentação noturna em que os balões permanecem ancorados e iluminados, criando um cenário visual impactante e acessível.
O turismo de aventura em Viana cresce e cria asas - e não é força de expressão. A cidade está se consolidando como destino para quem quer viver experiências diferentes, da água ao ar. O balonismo chega para coroar esse momento e projetar Viana para um novo patamar
Wanderson Bueno Prefeito de Viana
O evento será dividido em dois momentos. No sábado, dia 18, será realizado o Festival de Balões de Viana, com foco no espetáculo e na experiência do público. Já no domingo, dia 19, o destaque é o 1º Campeonato Capixaba de Balonismo, com provas oficiais e premiação.
Também haverá possibilidade de passeios turísticos de balão, mediante agendamento prévio com a empresa credenciada.
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