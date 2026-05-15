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Coluna Renata Rasseli

Carolina Neves assina sua primeira coleção de roupas em Vitória

De forma inédita, a capixaba Carolina Neves traduz sua linguagem criativa para roupas em uma collab com a marca paulista b/yourself, dirigida por Camila e Carol Soto

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 03:06

Publicado em 

15 mai 2026 às 03:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Coleção de roupas de Carol Neves
Carol Soto e  Carol Neves: em lançamento de collab com personalidade e conforto.  Mafê Martin e Eduarda Guerra
De forma inédita, a capixaba Carolina Neves traduz sua linguagem criativa para roupas em uma collab com a marca paulista b/yourself, dirigida por Camila e Carol Soto. A parceria leva o DNA da designer para peças versáteis e cheias de personalidade, inspiradas no conceito de uma “mala inteligente”, em que tudo conversa entre si.

 Carol conta que o ponto de partida foi Mykonos e o verão europeu – atmosfera que carrega um significado especial neste ano em que celebra seus 40 anos. Entre os destaques da coleção estão estampas exclusivas, tecidos brocados, listras, mix de cores e peças que se transformam e criam diferentes possibilidades de uso, dialogando com o próprio conceito das joias da marca. Um dos destaques é a canga que pode virar vestido, saia e bolsa. 

“Queria criar algo que tivesse significado e que me acompanhasse em diferentes momentos. Essa ideia nasceu muito da minha paixão por viajar, viver experiências e construir histórias através do que escolhemos vestir”, destaca Carolina. A collab marca também uma nova fase da designer, que vem ampliando sua atuação no universo lifestyle. O lançamento aconteceu nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13), em Vitória, e as idealizadoras já se preparam para a segunda rodada em São Paulo.

Em Linhares

Diego Araújo entre Itagildo Marques e Werliton Machado, os organizadores do FOL 2026
Diego Araújo entre Itagildo Marques e Werliton Machado: no Festival de Outono de Linhares 2026. O evento reuniu gerações em torno da gastronomia, música e arte durante três dias de programação no bairro Três Barras.  Daniel Bittencourt

[Presença capixaba]

Copa Brasil de Águas Abertas

O empresário Leonardo Hees Drummond e o procurador estadual Douglas Gianordoli Santos Junior, da Equipe BobMar, representaram o ES na Copa Brasil de Águas Abertas, em Maragogi (AL), no último final de semana. Na prova de 4km, Leonardo ficou primeiro da categoria e na prova de 2,5km, a dupla fez uma dobradinha em primeiro e segundo lugar, na categoria 60+. O campeonato nacional  conta com 10 provas. A próxima etapa será no Lago Paranoá, em Brasília. A etapa final será em dezembro, em Maraú (BA). 

Conexões teens 

Marianne Assbu, Dra. Alda Libardi, Patricia Castro e Dra. Karina Demoner
Marianne Assbu, Dra. Alda Libardi, Patricia Castro e Dra. Karina Demone: no evento Conexões Teens, que reuniu mães e filhas um bate-papo sobre adolescência, na Duetto, em Vitória. Manu Leão

[Em Vila Velha]

Adoção de pets em alta

Mais de 750 animais ganharam um novo lar, nos últimos dois anos e meio, nos eventos de adoção realizados no Shopping Vila Velha em parceria com a Associação Albergue Espaço Esperança. O sucesso da iniciativa motivou uma edição extra da ação neste mês, marcada para este sábado (16), das 10h às 16h, na Nossa Vila, Piso L1. Apenas nos primeiros meses deste ano, 248 cães e gatos foram adotados. A iniciativa acontece regularmente no shopping e reúne pets resgatados que aguardam adoção responsável. A expectativa é de que a nova edição atraia mais famílias interessadas em acolher um novo bichinho.

Debate sobre inclusão

Bruno Loyola Del Caro, Roberta Bonelli, Fernanda Mappa e Moacir Lellis
Bruno Loyola Del Caro, diretor administrativo-financeiro, Roberta Bonelli, vice-presidente do Sinepe/ES, Fernanda Mappa, psiquiatra da infância e adolescência, e Moacir Lellis, presidente do Sinepe/ES, durante a 3ª Jornada de Educação Inclusiva, realizada pela entidade, que contou com a presença de 140 educadores, no Highline Mall, em Vitória. Fernanda Mappa foi uma das palestrantes, que debateu o tema: “Quando a emoção trava: impactos da saúde mental na aprendizagem” C2 Comunicação

Noite de autógrafos

A publicitária e empresária Flavia da Veiga recebe convidados, no dia 20, para a noite de autógrafos do livro “Publicidade Positiva: para um mundo melhor e mais feliz”, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória. Na obra, a autora propõe uma reflexão sobre comunicação, propósito e os impactos da publicidade nas relações entre marcas e consumidores.

Ciclo de Debates


Elisa Quadros, proprietária da Lúcia Livraria, participa na próxima quinta-feira (21), em São Paulo, do Ciclo de Debates “Caminhos do Livro”, promovido pelo Sesc São Paulo. À frente de uma livraria independente de frente para o mar, em Iriri, Elisa levará ao evento a experiência de criar, no Espírito Santo, um espaço que conecta literatura, território e convivência cultural. Ela integra a mesa “O Livro e a Cidade: livrarias de rua e a reconfiguração do tecido urbano”, ao lado de representantes de livrarias de São Paulo e Ilhabela. O ciclo debate os desafios e as perspectivas do mercado editorial e livreiro no Brasil.

Chef do ES

Responsável pelo restaurante Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, o chef João Vieira foi vice-campeão da etapa brasileira da Copa mundial de gastronomia (International Catering Cup), uma das maiores premiações de gastronomia do mundo. A etapa final teve como palco o Othon Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e contou até com jurados franceses. A dupla, formada por João Vieira e pelo chef Rafael Bruno, do Maranhão, conquistou o primeiro lugar na categoria montagem do buffet, ao apresentar a receita como se fosse um quadro pintado. Já na categoria geral, ficaram com a prata, um reconhecimento de peso entre vários profissionais da gastronomia brasileira.


Educação infantil

Na manhã deste sábado (16), os empresários Luiz Henrique Lellis e Almir Moreira Neto recebem convidados para a inauguração oficial da escola Terracota, novidade em educação infantil na Praia da Costa, em Vila Velha. Será uma manhã especial para as crianças e os pais com oficinas de educação física e música, atividades artísticas e até brincadeiras na horta conduzidas em inglês pelo time de professores da instituição. E, claro, visita guiada por toda a escola. Tudo regado com café da manhã com mesa assinada pelo Mangalô e pela chef Jaiane de Sant’Anna, responsável por preparar as refeições diárias dos alunos.

Educação e Trabalho

O que separa empresas que crescem das que ficam para trás? A resposta pode estar em como elas formam seus profissionais. O LIDE ES provoca esse debate no Seminário Educação e Trabalho, na terça-feira (19), na Galeria Matias Brotas. À frente do encontro, Thiago Santos, presidente do LIDE ES. Na abertura oficial, Roberto Campos de Lima, CEO da FINDES. Com trilhas de aprendizagem, modelos híbridos e inteligência artificial, lideranças capixabas vão mostrar que capacitar é, antes de tudo, um ato de gestão. Exclusivo para filiados e convidados.

Outono-inverno 


Com a chegada das temperaturas mais amenas, a cafeteria da Mega Store da Cacau Show Shopping Vitória já vive clima de outono-inverno. Entre as novidades do cardápio, o petit gâteau vem chamando atenção dos apaixonados por chocolate e já aparece entre os pedidos queridinhos da temporada. A aposta da vez? Experiências mais aconchegantes para acompanhar os dias frios que se aproximam.

Solenidade

O advogado e procurador do Estado Rodrigo Júdice com Rachel Metzker, Luciana e Francisco Berdeal
O advogado e procurador do Estado Rodrigo Júdice com Rachel Metzker, Luciana e Francisco Berdeal na posse de Francisco como procurador-geral de Justiça. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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