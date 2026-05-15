Carolina Neves assina sua primeira coleção de roupas em Vitória

Noite de autógrafos





A publicitária e empresária Flavia da Veiga recebe convidados, no dia 20, para a noite de autógrafos do livro “Publicidade Positiva: para um mundo melhor e mais feliz”, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória. Na obra, a autora propõe uma reflexão sobre comunicação, propósito e os impactos da publicidade nas relações entre marcas e consumidores.



Ciclo de Debates



Elisa Quadros, proprietária da Lúcia Livraria, participa na próxima quinta-feira (21), em São Paulo, do Ciclo de Debates “Caminhos do Livro”, promovido pelo Sesc São Paulo. À frente de uma livraria independente de frente para o mar, em Iriri, Elisa levará ao evento a experiência de criar, no Espírito Santo, um espaço que conecta literatura, território e convivência cultural. Ela integra a mesa “O Livro e a Cidade: livrarias de rua e a reconfiguração do tecido urbano”, ao lado de representantes de livrarias de São Paulo e Ilhabela. O ciclo debate os desafios e as perspectivas do mercado editorial e livreiro no Brasil.



Chef do ES





Responsável pelo restaurante Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, o chef João Vieira foi vice-campeão da etapa brasileira da Copa mundial de gastronomia (International Catering Cup), uma das maiores premiações de gastronomia do mundo. A etapa final teve como palco o Othon Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e contou até com jurados franceses. A dupla, formada por João Vieira e pelo chef Rafael Bruno, do Maranhão, conquistou o primeiro lugar na categoria montagem do buffet, ao apresentar a receita como se fosse um quadro pintado. Já na categoria geral, ficaram com a prata, um reconhecimento de peso entre vários profissionais da gastronomia brasileira.



Educação infantil



Na manhã deste sábado (16), os empresários Luiz Henrique Lellis e Almir Moreira Neto recebem convidados para a inauguração oficial da escola Terracota, novidade em educação infantil na Praia da Costa, em Vila Velha. Será uma manhã especial para as crianças e os pais com oficinas de educação física e música, atividades artísticas e até brincadeiras na horta conduzidas em inglês pelo time de professores da instituição. E, claro, visita guiada por toda a escola. Tudo regado com café da manhã com mesa assinada pelo Mangalô e pela chef Jaiane de Sant’Anna, responsável por preparar as refeições diárias dos alunos.



Educação e Trabalho



O que separa empresas que crescem das que ficam para trás? A resposta pode estar em como elas formam seus profissionais. O LIDE ES provoca esse debate no Seminário Educação e Trabalho, na terça-feira (19), na Galeria Matias Brotas. À frente do encontro, Thiago Santos, presidente do LIDE ES. Na abertura oficial, Roberto Campos de Lima, CEO da FINDES. Com trilhas de aprendizagem, modelos híbridos e inteligência artificial, lideranças capixabas vão mostrar que capacitar é, antes de tudo, um ato de gestão. Exclusivo para filiados e convidados.



Outono-inverno



Com a chegada das temperaturas mais amenas, a cafeteria da Mega Store da Cacau Show Shopping Vitória já vive clima de outono-inverno. Entre as novidades do cardápio, o petit gâteau vem chamando atenção dos apaixonados por chocolate e já aparece entre os pedidos queridinhos da temporada. A aposta da vez? Experiências mais aconchegantes para acompanhar os dias frios que se aproximam.