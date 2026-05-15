Carolina Neves assina sua primeira coleção de roupas em Vitória

Em Linhares
[Presença capixaba]
Copa Brasil de Águas Abertas
O empresário Leonardo Hees Drummond e o procurador estadual Douglas Gianordoli Santos Junior, da Equipe BobMar, representaram o ES na Copa Brasil de Águas Abertas, em Maragogi (AL), no último final de semana. Na prova de 4km, Leonardo ficou primeiro da categoria e na prova de 2,5km, a dupla fez uma dobradinha em primeiro e segundo lugar, na categoria 60+. O campeonato nacional conta com 10 provas. A próxima etapa será no Lago Paranoá, em Brasília. A etapa final será em dezembro, em Maraú (BA).
Conexões teens
[Em Vila Velha]
Adoção de pets em alta
Mais de 750 animais ganharam um novo lar, nos últimos dois anos e meio, nos eventos de adoção realizados no Shopping Vila Velha em parceria com a Associação Albergue Espaço Esperança. O sucesso da iniciativa motivou uma edição extra da ação neste mês, marcada para este sábado (16), das 10h às 16h, na Nossa Vila, Piso L1. Apenas nos primeiros meses deste ano, 248 cães e gatos foram adotados. A iniciativa acontece regularmente no shopping e reúne pets resgatados que aguardam adoção responsável. A expectativa é de que a nova edição atraia mais famílias interessadas em acolher um novo bichinho.
Debate sobre inclusão
Noite de autógrafos
A publicitária e empresária Flavia da Veiga recebe convidados, no dia 20, para a noite de autógrafos do livro “Publicidade Positiva: para um mundo melhor e mais feliz”, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória. Na obra, a autora propõe uma reflexão sobre comunicação, propósito e os impactos da publicidade nas relações entre marcas e consumidores.
Ciclo de Debates
Elisa Quadros, proprietária da Lúcia Livraria, participa na próxima quinta-feira (21), em São Paulo, do Ciclo de Debates “Caminhos do Livro”, promovido pelo Sesc São Paulo. À frente de uma livraria independente de frente para o mar, em Iriri, Elisa levará ao evento a experiência de criar, no Espírito Santo, um espaço que conecta literatura, território e convivência cultural. Ela integra a mesa “O Livro e a Cidade: livrarias de rua e a reconfiguração do tecido urbano”, ao lado de representantes de livrarias de São Paulo e Ilhabela. O ciclo debate os desafios e as perspectivas do mercado editorial e livreiro no Brasil.
Chef do ES
Educação infantil
Na manhã deste sábado (16), os empresários Luiz Henrique Lellis e Almir Moreira Neto recebem convidados para a inauguração oficial da escola Terracota, novidade em educação infantil na Praia da Costa, em Vila Velha. Será uma manhã especial para as crianças e os pais com oficinas de educação física e música, atividades artísticas e até brincadeiras na horta conduzidas em inglês pelo time de professores da instituição. E, claro, visita guiada por toda a escola. Tudo regado com café da manhã com mesa assinada pelo Mangalô e pela chef Jaiane de Sant’Anna, responsável por preparar as refeições diárias dos alunos.
Educação e Trabalho
O que separa empresas que crescem das que ficam para trás? A resposta pode estar em como elas formam seus profissionais. O LIDE ES provoca esse debate no Seminário Educação e Trabalho, na terça-feira (19), na Galeria Matias Brotas. À frente do encontro, Thiago Santos, presidente do LIDE ES. Na abertura oficial, Roberto Campos de Lima, CEO da FINDES. Com trilhas de aprendizagem, modelos híbridos e inteligência artificial, lideranças capixabas vão mostrar que capacitar é, antes de tudo, um ato de gestão. Exclusivo para filiados e convidados.
Outono-inverno
Com a chegada das temperaturas mais amenas, a cafeteria da Mega Store da Cacau Show Shopping Vitória já vive clima de outono-inverno. Entre as novidades do cardápio, o petit gâteau vem chamando atenção dos apaixonados por chocolate e já aparece entre os pedidos queridinhos da temporada. A aposta da vez? Experiências mais aconchegantes para acompanhar os dias frios que se aproximam.
Solenidade
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