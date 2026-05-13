Débora Veronez celebra aniversário com show de Ritchie em Vitória

Encontro criativo



Arquitetura, design e inovação estarão no centro d o evento Design Autoral, promovido pela Acrílico.com em parceria com a designer Solana Marianelli, no próximo dia 15 de maio, na Stampa, em Vitória. Entre os convidados confirmados está a arquiteta Priscila Maciel, que acompanhará de perto a apresentação de peças e conceitos voltados à estética contemporânea. A proposta da experiência é destacar a versatilidade do acrílico em criações autorais que unem tecnologia, sofisticação e identidade visual. O encontro deve reunir nomes do setor criativo capixaba em uma imersão conectada às tendências da arquitetura, decoração e design.





Arquitetura Internacional redesenha a Aleixo Netto

A Praia do Canto está prestes a ganhar um empreendimento com assinatura internacional. Greg Bousquet, arquiteto formado em Paris e mestre pela Sorbonne, assina a fachada do lançamento da Mocelin Engenharia na Rua Aleixo Netto. Fundador da Architects Office, Bousquet imprime ao projeto uma arquitetura de linhas precisas, geometria marcante e presença urbana elegante. Inspirado no ritmo cotidiano da Praia do Canto, o projeto propõe uma leitura contemporânea do viver urbano, equilibrando a sofisticação e a discrição. Chanfros e recortes funcionam como filtros visuais que direcionam vistas, modulam a entrada de luz e preservam a privacidade das poucas unidades.

As mudanças nas relações familiares e o aumento da complexidade patrimonial têm ampliado o debate sobre segurança jurídica no Direito sucessório nos últimos anos. O tema já foi debatido e analisado pelo advogado patrimonialno livro "O Retrocesso da Igualdade entre Cônjuges e Companheiros". Segundo o especialista, a tendência é que a procura por planejamento sucessório cresça nos próximos anos, impulsionada tanto pelas novas configurações familiares quanto pela expectativa de aumento no custo da herança, especialmente diante das mudanças tributárias previstas para os próximos anos.