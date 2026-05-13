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Renata Rasseli

Débora Veronez celebra aniversário com show de Ritchie em Vitória

A aniversariante recebeu a família e amigos, no sábado (09), no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 03:08

Publicado em 

13 mai 2026 às 03:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Patrick Ribeiro, Ritchie e Débora Veronez
Patrick Ribeiro, Ritchie e Débora Veronez Cloves Louzada

Querida de RR, Débora Veronez reuniu amigos para celebrar seu aniversário ao som de Ritchie, no sábado (09), o Espaço Patrick Ribeiro. Aos 74 anos e em pleníssima foram, o cantor britânico embalou os convidados com clássicos como "Menina Veneno", "Voo de Coração", "A Vida Tem Dessas Coisas" e "Pelo Interfone", além de músicas do novo repertório. O público cantou junto cada um dos grandes sucessos e a noite ainda contou com um parabéns pra você, ao lado do marido Patrick Ribeiro, o anfitrião do espaço. Veja as fotos de Cloves Louzada. 

'Maestria' no Kleber Andrade

Gabriela Cruz e Filipe Ret
A segunda edição do Maestria transformou o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em um verdadeiro espetáculo do rap e do trap no último sábado (9). O evento, comandado por Filipe Ret, Orochi e Matuê, foi sucesso, com o público  cantando todas as músicas do início ao fim. Na foto: Gabriela Cruz e Filipe Ret. Marcela Bicalho
Guilherme Silva, Diego Santório, Orochi, João Pedro Tenório e Gabriel Valiati
Guilherme Silva, Diego Santório, Orochi, João Pedro Tenório e Gabriel Valiati: na segunda edição do Maestria. Marcela Bicalho

[Brunch]

Arte de receber

Celebrar os detalhes é a premissa de Natália Aliani e Jamile Pena para o segundo ano da ATTRI Decor. A marca, que brilha com suas criações em quartzito, acaba de apresentar a linha "Celebrare". Com uma curadoria focada no luxo acessível, a nova coleção traz itens como guardanapos e acessórios que acompanham o cliente em viagens e ocasiões especiais. É o design capixaba ganhando o mundo com sofisticação e afeto. As empresárias recebem nesta quarta-feira (13), em um brunch intimista, clientes e amigas para comemorar os dois anos e a nova coleção.

Coquetel de lançamento

Dudu Altoé, Gabriela Siqueira e Renata Braga
A Orvel Volkswagen, em Cachoeiro, realizou um sofisticado coquetel de lançamento do novo Tiguan para clientes, imprensa e influencers. Na foto, Dudu Altoé,Gabriela Siqueira e Renata Braga. Divulgação
Fotografia capixaba na Espanha

Gabriel Lordello está em Barcelona, Espanha, onde apresenta a exposição fotográfica “Simples Assim”, na Sur Galeria, especializada em artistas Latino-americanos. A mostra, que conta com 36 fotografias, vai apresentar para o público Catalão o olhar de Lordello sobre o cotidiano e a cultura popular capixaba, sempre em busca da simplicidade. A curadoria é da galerista Franquilandia Gonçalves, que já dirigiu a galeria Homero Massena em Vitória. A abertura da exposição está marcada para o próximo dia 16 de maio. Gabriel Lordello viaja para Espanha com apoio do Edital de Locomoção da Secult com recursos do Funcultura.

Copa + Arraiá

A Nuvem Sublimação, comandada por Rachel Pires, preparou uma série de campanhas especiais para o mês de maio na loja física. A coleção de verão está com descontos de até 50%, além de condições especiais para pedidos personalizados no atacado. Entre os destaques estão jogos americanos personalizados, toalhas, necessaires da linha Rachel P e a campanha temática “Copa + Arraiá”, em que pedidos no tema, seja para festa ou atacado, garantem gratuitamente a criação da arte.

Famílias e  herança

As mudanças nas relações familiares e o aumento da complexidade patrimonial têm ampliado o debate sobre segurança jurídica no Direito sucessório nos últimos anos. O tema já foi debatido e analisado pelo  advogado patrimonial Lucas Judice no livro "O Retrocesso da Igualdade entre Cônjuges e Companheiros". Segundo o especialista, a tendência é que a procura por planejamento sucessório cresça nos próximos anos, impulsionada tanto pelas novas configurações familiares quanto pela expectativa de aumento no custo da herança, especialmente diante das mudanças tributárias previstas para os próximos anos.

Encontro criativo

Arquitetura, design e inovação estarão no centro do evento Design Autoral, promovido pela Acrílico.com em parceria com a designer Solana Marianelli, no próximo dia 15 de maio, na Stampa, em Vitória. Entre os convidados confirmados está a arquiteta Priscila Maciel, que acompanhará de perto a apresentação de peças e conceitos voltados à estética contemporânea. A proposta da experiência é destacar a versatilidade do acrílico em criações autorais que unem tecnologia, sofisticação e identidade visual. O encontro deve reunir nomes do setor criativo capixaba em uma imersão conectada às tendências da arquitetura, decoração e design.

Arquitetura Internacional redesenha a Aleixo Netto

A Praia do Canto está prestes a ganhar um empreendimento com assinatura internacional. Greg Bousquet, arquiteto formado em Paris e mestre pela Sorbonne, assina a fachada do lançamento da Mocelin Engenharia na Rua Aleixo Netto. Fundador da Architects Office, Bousquet imprime ao projeto uma arquitetura de linhas precisas, geometria marcante e presença urbana elegante. Inspirado no ritmo cotidiano da Praia do Canto, o projeto propõe uma leitura contemporânea do viver urbano, equilibrando a sofisticação e a discrição. Chanfros e recortes funcionam como filtros visuais que direcionam vistas, modulam a entrada de luz e preservam a privacidade das poucas unidades. 

Na Mata da Praia

Pedro Fonseca, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin
Pedro Fonseca, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin durante pré-lançamento do DOM, novo empreendimento da Mivita Construtora, na Mata da Praia. O evento reuniu 550 corretores para apresentação do projeto, inspirado na arquitetura Bauhaus. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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