Royalties do petróleo: compensação não é privilégio, é direito

A disputa dos royalties do petróleo no Supremo Tribunal Federal (STF) vai muito além de uma divergência jurídica. Trata-se de um embate sobre responsabilidade, coerência federativa e respeito à Constituição.





Os estados não produtores tentam sustentar a frágil narrativa de que os royalties devem ser distribuídos indistintamente porque o petróleo pertence à União. O argumento parece sedutor à primeira vista, mas desmorona quando confrontado com o próprio texto constitucional.





A Constituição jamais definiu os royalties como um mecanismo genérico de redistribuição de renda entre estados. Pelo contrário. O artigo 20, parágrafo primeiro, é explícito ao afirmar que os entes federativos afetados pela exploração têm direito à “compensação financeira”. Compensação pressupõe impacto, risco, custo e ônus territorial. Não existe compensação sem dano ou exposição direta.