Facção criminosa é destaque em jornal dos Estados Unidos

O diferencial estratégico do PCC está menos na violência ostensiva e mais na racionalidade econômica. Ao contrário de organizações tradicionais do crime, a facção prioriza a eficiência operacional, reduz custos de conflito e estabelece parcerias com outros grupos criminosos. Essa lógica de cooperação, e não apenas de confronto, amplia mercados e dilui riscos, exatamente como fazem empresas transnacionais.





Outro elemento central é a resiliência institucional. Mesmo com lideranças presas, a estrutura segue funcional, baseada em uma arquitetura descentralizada, com autonomia local e coordenação estratégica. É o modelo de rede substituindo a hierarquia rígida, mais adaptável, mais difícil de desarticular.





Além disso, o PCC avança sobre a economia formal. Investimentos em empresas legais, uso de fintechs e esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro revelam um processo de hibridização entre o lícito e o ilícito. Casos recentes no Brasil indicam, inclusive, tentativas de infiltração em estruturas públicas e políticas, ampliando sua capacidade de influência.





O que emerge desse cenário é um fenômeno típico da globalização, a saber, redes ilegais operando com a mesma lógica das cadeias produtivas globais. O crime organizado não apenas se expandiu ele também se modernizou, aprendeu e se integrou ao sistema econômico.