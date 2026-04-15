Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

espetáculo protagonizado pela banda Guns N' Roses em Cariacica foi mais do que um grande show, representou um marco simbólico e estratégico para o Espírito Santo no tabuleiro da economia criativa e do turismo de eventos.

Em uma noite marcada por chuva, energia coletiva e forte engajamento do público, o Kleber Andrade se consolidou como palco capaz de receber produções de padrão internacional.

A experiência vivida na sob chuva, com direito a “ola” do público, remete ao que se pode chamar de “rock raiz”, onde a autenticidade do público se conecta diretamente com a performance artística. Clássicos como "Sweet Child O' Mine" não apenas embalaram a multidão, mas reforçaram o caráter geracional e transversal da música, capaz de unir diferentes públicos em torno de uma mesma emoção coletiva.

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou multidões Crédito: Felipe Khoury

No entanto, o ponto mais relevante desse evento vai além da dimensão cultural. Trata-se de um ativo estratégico. Grandes shows movimentam cadeias produtivas centrais, a saber, turismo, indústria criativa, hotelaria, transporte, alimentação, segurança e comércio. Ao atrair uma banda do porte do Guns N’ Roses, o Espírito Santo envia uma mensagem clara ao mercado: há capacidade logística, institucional e organizacional para integrar a rota dos grandes eventos nacionais e internacionais.

Esse movimento dialoga diretamente com o conceito de ambiente de negócios. Eventos bem-sucedidos fortalecem a imagem do Estado, ampliam a confiança de investidores e estimulam novos empreendimentos. Em outras palavras, não se trata apenas de entretenimento, mas de desenvolvimento econômico com efeito multiplicador.

Ao comparar com outras praças que receberam a mesma turnê, o Espírito Santo demonstrou competitividade e eficiência. Esse diferencial não surge por acaso, mas é resultado de articulação entre poder público, iniciativa privada e uma sociedade que responde positivamente quando convocada.