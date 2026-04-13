Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Nem todo mundo conseguiu entrar no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para assistir ao show do Guns N’ Roses. Do lado de fora, dezenas de fãs se reuniram atrás das grades na tentativa de acompanhar, ainda que de longe, a apresentação histórica da banda no Espírito Santo.

Mesmo com a visão limitada, o clima era de empolgação. Muitos se apoiavam nas estruturas do estádio, curtiam das varandas dos prédios ao entorno e buscavam brechas para enxergar o palco e cantar os clássicos que ecoavam do lado de dentro. Para quem ficou fora, qualquer pedaço de imagem ou som já era suficiente para fazer parte do momento.

O motorista de aplicativo Jhonnata Shaylon curtiu o show do Guns do lado de fora do estádio Crédito: Felipe Khoury

Entre as histórias que chamaram atenção estava a do motorista de aplicativo Jhonnata Shaylon, que conciliava o trabalho com a paixão pelo rock. “Cara, estou trabalhando, vim do Caparó, sou motorista de aplicativo, e sou fã de rock’n’roll. Guns desde a minha infância, minha mãe, meu padrasto, todo mundo. E Guns é o melhor rock. Com certeza dá pra curtir, mas como dá, né”, contou.