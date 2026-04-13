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Do lado de fora

Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Muitos fãs se apoiavam nas estruturas do estádio, curtiam das varandas dos prédios e buscavam brechas para enxergar o palco e cantar os clássicos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 12:21

Nem todo mundo conseguiu entrar no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para assistir ao show do Guns N’ Roses. Do lado de fora, dezenas de fãs se reuniram atrás das grades na tentativa de acompanhar, ainda que de longe, a apresentação histórica da banda no Espírito Santo.
Mesmo com a visão limitada, o clima era de empolgação. Muitos se apoiavam nas estruturas do estádio, curtiam das varandas dos  prédios ao entorno e buscavam brechas para enxergar o palco e cantar os clássicos que ecoavam do lado de dentro. Para quem ficou fora, qualquer pedaço de imagem ou som já era suficiente para fazer parte do momento.
O motorista de aplicativo Jhonnata Shaylon curtiu o show do Guns do lado de fora do estádio
O motorista de aplicativo Jhonnata Shaylon curtiu o show do Guns do lado de fora do estádio Crédito: Felipe Khoury
Entre as histórias que chamaram atenção estava a do motorista de aplicativo Jhonnata Shaylon, que conciliava o trabalho com a paixão pelo rock. “Cara, estou trabalhando, vim do Caparó, sou motorista de aplicativo, e sou fã de rock’n’roll. Guns desde a minha infância, minha mãe, meu padrasto, todo mundo. E Guns é o melhor rock. Com certeza dá pra curtir, mas como dá, né”, contou.
Assim como ele, outros fãs transformaram o lado de fora em uma espécie de extensão do show, provando que, para quem é apaixonado pela banda, a experiência vai além dos limites do ingresso.

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