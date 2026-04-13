Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”

Axl Rose interage com capixabas em show no ES Crédito: Felipe Khoury

“Cariacica, como vocês estão?” Foi assim que o vocalista Axl Rose se dirigiu ao público capixaba durante o show do Guns N’ Roses, realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste domingo (12).

A saudação, logo no início da apresentação, marcou um dos poucos momentos de interação direta do cantor com os fãs, mas foi suficiente para levantar a plateia, que respondeu em coro e com entusiasmo. Ao longo da apresentação, Axl ainda arriscou um português, dizendo: "Olá, meninos e meninas" e "Obrigado".

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou multidões Crédito: Felipe Khoury

A banda subiu ao palco com atraso, por volta das 21h10, abrindo o show com “Welcome to the Jungle” e emendando uma sequência de sucessos que atravessam gerações. Mesmo com poucas falas ao longo da noite, o foco ficou na performance e nos hits que consagraram o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.