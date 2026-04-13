Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Guns no ES

Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”

Vocalista  do Guns N’ Roses ainda arriscou algumas palavras em português e levantou a plateia, que respondeu em coro e com entusiasmo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 10:37

Axl Rose interage com capixabas em show no ES
Axl Rose interage com capixabas em show no ES Crédito: Felipe Khoury
“Cariacica, como vocês estão?” Foi assim que o vocalista Axl Rose se dirigiu ao público capixaba durante o show do Guns N’ Roses, realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste domingo (12).
A saudação, logo no início da apresentação, marcou um dos poucos momentos de interação direta do cantor com os fãs, mas foi suficiente para levantar a plateia, que respondeu em coro e com entusiasmo. Ao longo da apresentação, Axl ainda arriscou um português, dizendo: "Olá, meninos e meninas" e "Obrigado".
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou multidões Crédito: Felipe Khoury
A banda subiu ao palco com atraso, por volta das 21h10, abrindo o show com “Welcome to the Jungle” e emendando uma sequência de sucessos que atravessam gerações. Mesmo com poucas falas ao longo da noite, o foco ficou na performance e nos hits que consagraram o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.
Clássicos como “Sweet Child O’ Mine” e “November Rain” levaram o público ao delírio, em uma apresentação marcada pela forte conexão entre banda e plateia. Fãs de todo o Espírito Santo e de estados vizinhos marcaram presença, transformando o show em uma verdadeira celebração coletiva do rock.

Veja Também

Tudo o que aconteceu no show do Guns N’ Roses em Cariacica

Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados