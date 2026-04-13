Tudo o que aconteceu no show do Guns N’ Roses em Cariacica

Guns fez um show histórico no Espírito Santo Crédito: Felipe Khoury

O show do Guns N’ Roses em Cariacica foi marcado por expectativa, emoção e muita dedicação dos fãs. E HZ esteve desde o início para não deixar de fora nenhum momento desse dia histórico. Confira:

Os primeiros chegaram à fila por volta das 8h da manhã deste domingo (12), garantindo lugar na grade para ver de perto a banda. Teve gente de várias partes do Espírito Santo e até de outros estados. Um grupo de Piúma chamou atenção ao aparecer caracterizado como Axl Rose e Slash. Do lado de fora, ambulantes aproveitaram o movimento e venderam camisetas, bandanas e outros itens temáticos.

Os fãs Anderson Marconsine e Neto Missagia foram vestidos de Axel e Slash Crédito: Felipe Khoury

Já dentro do Estádio Kleber Andrade, o público reunia fãs de longa data. Muitos colecionam histórias com a banda, incluindo quem já assistiu a mais de 50 shows pelo Brasil. Entre tatuagens e camisetas, a devoção era visível. “Sou fã desde os 6 anos, aprendi com meu pai. Tenho várias tatuagens e meu sonho é chegar pertinho e tirar uma foto”, contou uma admiradora.

Fãs da banda Guns N' Roses na grade Crédito: Felipe Khoury

A abertura da noite ficou por conta da Raimundos, que entregou um show enérgico e cheio de sucessos. Com sua mistura de rock e irreverência, a banda aqueceu o público em cerca de 40 minutos de apresentação. O clássico “Mulher de Fases” foi um dos pontos altos e levou a plateia ao delírio. A chuva chegou a aparecer em alguns momentos, fazendo com que muitos fãs recorressem às capas, mas deu trégua durante o show de abertura.

Kleber Andrade ficou tomado de fãs neste domingo (12) Crédito: Felipe Khoury

A apresentação principal, marcada para as 20h, começou com atraso, às 21h10, ao som de “Welcome to the Jungle”. Logo na abertura, o vocalista Axl Rose saudou o público: “Olá, meninos e meninas. Cariacica, como vocês estão?”. Apesar de poucas interações ao longo da noite, o foco ficou nos hits que atravessam gerações, garantindo uma experiência intensa do início ao fim.

Clássicos como “November Rain” e “Sweet Child O’ Mine” foram alguns dos momentos mais aguardados da noite e levaram o público ao delírio no Estádio Kleber Andrade. Em coro, milhares de fãs acompanharam cada verso, transformando o show em uma grande celebração coletiva. A emoção tomou conta especialmente durante os solos marcantes de Slash e os refrões, criando uma atmosfera intensa e inesquecível entre banda e plateia.



Slash levou os fãs a l Crédito: Felipe Khoury

Fãs de todo o Espírito Santo e também de estados vizinhos marcaram presença, formando um público diverso e apaixonado pelo rock. Do lado de fora do estádio, muita gente também encontrou um jeito de acompanhar o show. Foi o caso do motorista de aplicativo Jhonatan Sthaylon. “Sou fã de rock’n’roll desde a infância, com meu pai, minha mãe e meus tios. Dá pra curtir do jeito que dá aqui na grade”, disse.