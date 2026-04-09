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Efeito multiplicador

Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Para Luciano Machado, secretário de Estado do Turismo, além de movimentar toda a cadeia de hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços, o show posiciona o Estado como destino competitivo para novas agendas globais

Públicado em 

09 abr 2026 às 17:11
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Show do Guns N' Roses
Show do Guns N' Roses Crédito: divulgação
A passagem do Guns N' Roses pelo Espírito Santo, neste domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, deve ir muito além do impacto cultural e se consolidar como um dos principais motores econômicos do período. Com a rede hoteleira da Grande Vitória operando próxima de 100% de ocupação e forte presença de turistas de fora do Estado, o evento reforça o papel estratégico do entretenimento na dinamização da economia local.
Para o secretário de Estado do Turismo, Luciano Machado, o show funciona como uma verdadeira engrenagem econômica. “Um evento desse porte movimenta toda uma cadeia: hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços. Além disso, gera emprego, atrai turistas e fortalece a economia criativa, com produção de conteúdo e visibilidade para o Estado”, destaca.
Estimativas do setor indicam que entre 15% e 20% do público vem de outras regiões, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse visitante, típico do turismo de eventos, tem um gasto médio até quatro vezes maior do que o turista de lazer, permanecendo mais tempo no destino e ampliando o consumo em hospedagem, alimentação e transporte, um efeito potencializado pelo calendário, já que o show ocorre no domingo, véspera de feriado estadual - dia de Nossa Senhora da Penha, Padroeira do Espírito Santo - estimulando a extensão da estadia.
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Luciano Machado, secretário de Estado do Turismo Crédito: divulgação
"Ainda há um ganho estratégico de longo prazo: a projeção do Espírito Santo no circuito internacional de grandes turnês. A realização bem-sucedida de eventos como esse amplia nossa visibilidade e posiciona o Estado como destino competitivo para novas agendas globais, com retorno em visibilidade muitas vezes superior ao investimento realizado”
Luciano Machado - secretário de Estado do Turismo
No entorno do estádio, a expectativa é de faturamento elevado para bares, restaurantes, postos de combustíveis e comércio em geral, mesmo em um dia tradicionalmente menos aquecido. A mobilidade também ganha protagonismo, com aumento na circulação de vans e ônibus de excursão vindos de diversas cidades, ativando o setor de fretamento e logística.
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, cidade anfitriã do evento, também ressaltou a importância do show para promover o Estado e o município.
"Esse evento é muito bem-vindo. Estamos montando toda a estrutura para darmos conforto para todas as pessoas que vão frequentar a cidade e assistir ao show. Desejamos uma boa estadia a todas elas"
Euclério Sampaio - prefeito de Cariacica
A estrutura do evento mobiliza mais de 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos, envolvendo desde montagem e operação técnica até segurança, limpeza e atendimento. O efeito multiplicador é expressivo: para cada R$ 1 investido, o retorno para a economia pode variar entre R$ 5 e R$ 8, considerando toda a cadeia impactada.
Além do impacto econômico direto, o evento também ativa o ambiente de relacionamento e negócios. A Rede Gazeta marcará presença com um lounge exclusivo no estádio, reunindo clientes em uma ação que celebra os 50 anos da TV Gazeta e reforça a conexão da marca com grandes experiências e com o mercado capixaba.

Rede Farmes: Braz Luiz Bosi (Presidente); Marcelo Frisso (Diretor de Marketing); Ariane Delevedove (Diretora Administrativa); Elder Marques (Diretor Comercial); Michella Zonta (Gestora Comercial); Victor Brito (Gestor).
Braz Luiz Bosi, Marcelo Frisso, Ariane Delevedove, Elder Marques, Michella Zonta e Victor Brito Crédito: divulgação

Rede Farmes: associativismo ganha força no varejo farmacêutico

O avanço do modelo associativista segue no centro das estratégias do varejo farmacêutico brasileiro. Não à toa, o Grupo Farmes participou de um dos principais encontros nacionais do setor, que reuniu redes, indústrias e lideranças para discutir tendências, fortalecer parcerias e alinhar caminhos de crescimento. 

Consolidado como um marco no calendário do segmento, o evento, que aconteceu entre os dias 6 e 8 de abril, funciona como ponto de convergência para decisões estratégicas e leitura de mercado. Nesse contexto, a presença da diretoria e equipe de gestão da Farmes reforçou o papel do associativismo como ferramenta de escala, competitividade e sustentabilidade para redes regionais. 

O modelo, que ganha cada vez mais relevância no país, permite maior poder de negociação com a indústria, compartilhamento de inteligência e padronização de processos, fatores decisivos em um setor marcado por margens pressionadas e alta concorrência. 

“O mais importante desses encontros é somar experiências, aprender e evoluir com grandes players do mercado farmacêutico. Seguimos acreditando que é na conexão entre redes, indústrias e lideranças que construímos um setor mais forte, colaborativo e inovador”, disse o  presidente do Grupo Farmes, Braz Luiz Bosi.

Para ele, o associativismo amplia a capacidade de inovação e resposta às mudanças no comportamento do consumidor. "Nossa participação no encontro também abre espaço para a construção de novos acordos comerciais e parcerias estratégicas, com impacto direto na operação dos associados e na experiência final do cliente", concluiu.

Tomar café em excesso pode causar insônia, ansiedade, aumento da pressão e desconfortos no estômago (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Movimento que une café com eventos esportivos começa a ganhar força no Estado

No embalo do Dia Mundial do Café, celebrado na próxima terça (14), um movimento começa a ganhar força no Espírito Santo ao reposicionar a bebida para além do consumo tradicional. Cada vez mais presente em ambientes ligados ao esporte e ao bem-estar, o café passa a integrar o estilo de vida ativo do capixaba, conectando marcas a quadras de areia, pistas de corrida e até experiências radicais.

Na Grande Vitória, iniciativas envolvendo o Café Raízes mostram como essa estratégia vem sendo construída na prática. Em parceria com a Arena Dois Zero Dois, espaço voltado a modalidades como futevôlei, vôlei de praia e beach tennis, e com a Skydive ES, primeira escola de paraquedismo do Estado, a marca leva o café para dentro da experiência esportiva,  seja no tradicional “cafezinho” antes das aulas ou em ativações que acompanham até momentos de salto.

Sem um formato único, as ações se adaptam a diferentes contextos, mas seguem uma lógica comum: inserir o café como parte da jornada do consumidor. Nesse novo cenário, a bebida deixa de ser coadjuvante e passa a ocupar um espaço de convivência, pausa e socialização dentro da rotina esportiva. 

Para o analista de mercado do agronegócio Matheus Magalhães, sócio-diretor da marca, o movimento reflete uma mudança mais ampla de comportamento. “São ambientes de alta energia, conexão e experiência. O café entra de forma natural nesse ecossistema, acompanhando quem busca saúde, lazer e convivência”, afirma.

O avanço dessa estratégia também dialoga com a força da cafeicultura capixaba. O Espírito Santo é um dos principais produtores do país, com destaque para o conilon, responsável por cerca de 70% da produção nacional, além de reunir aproximadamente 60 mil propriedades rurais, majoritariamente de agricultura familiar.

Do ponto de vista de mercado, a aproximação entre café, esporte e experiências urbanas abre uma nova frente de valor, especialmente para o segmento de cafés especiais. Ao sair do ponto de venda tradicional e ocupar novos territórios, marcas conseguem fortalecer identidade, encurtar a distância com o consumidor e ampliar as possibilidades de diferenciação. 

Mais do que uma tendência pontual, o movimento sinaliza uma transformação na forma como o café é percebido, agora não só como produto, mas como parte de um estilo de vida em expansão.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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