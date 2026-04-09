Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

No embalo do Dia Mundial do Café, celebrado na próxima terça (14), um movimento começa a ganhar força no Espírito Santo ao reposicionar a bebida para além do consumo tradicional. Cada vez mais presente em ambientes ligados ao esporte e ao bem-estar, o café passa a integrar o estilo de vida ativo do capixaba, conectando marcas a quadras de areia, pistas de corrida e até experiências radicais.

Na Grande Vitória, iniciativas envolvendo o Café Raízes mostram como essa estratégia vem sendo construída na prática. Em parceria com a Arena Dois Zero Dois, espaço voltado a modalidades como futevôlei, vôlei de praia e beach tennis, e com a Skydive ES, primeira escola de paraquedismo do Estado, a marca leva o café para dentro da experiência esportiva, seja no tradicional “cafezinho” antes das aulas ou em ativações que acompanham até momentos de salto.

Sem um formato único, as ações se adaptam a diferentes contextos, mas seguem uma lógica comum: inserir o café como parte da jornada do consumidor. Nesse novo cenário, a bebida deixa de ser coadjuvante e passa a ocupar um espaço de convivência, pausa e socialização dentro da rotina esportiva.

Para o analista de mercado do agronegócio Matheus Magalhães, sócio-diretor da marca, o movimento reflete uma mudança mais ampla de comportamento. “São ambientes de alta energia, conexão e experiência. O café entra de forma natural nesse ecossistema, acompanhando quem busca saúde, lazer e convivência”, afirma.

O avanço dessa estratégia também dialoga com a força da cafeicultura capixaba. O Espírito Santo é um dos principais produtores do país, com destaque para o conilon, responsável por cerca de 70% da produção nacional, além de reunir aproximadamente 60 mil propriedades rurais, majoritariamente de agricultura familiar.

Do ponto de vista de mercado, a aproximação entre café, esporte e experiências urbanas abre uma nova frente de valor, especialmente para o segmento de cafés especiais. Ao sair do ponto de venda tradicional e ocupar novos territórios, marcas conseguem fortalecer identidade, encurtar a distância com o consumidor e ampliar as possibilidades de diferenciação.

Mais do que uma tendência pontual, o movimento sinaliza uma transformação na forma como o café é percebido, agora não só como produto, mas como parte de um estilo de vida em expansão.