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Escuta ativa vira estratégia do Outback em nova campanha de volta aos clássicos

Outback Steakhouse transformou pedidos recorrentes das redes sociais em movimento de negócio. A campanha Back to Outback marcou o retorno de cinco pratos clássicos ao cardápio em todas as unidades do país

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:41

Públicado em 

07 abr 2026 às 15:41
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Nova campanha do Outback traz os clássicos de volta
Nova campanha do Outback traz os clássicos de volta Crédito: divulgação
Atenta ao comportamento do consumidor, a Outback Steakhouse transformou pedidos recorrentes das redes sociais em movimento de negócio. A campanha Back to Outback marcou o retorno de cinco pratos clássicos ao cardápio em todas as unidades do país, por tempo limitado até 10 de maio, em uma ação que traduz a escuta ativa em decisão estratégica.
Mais do que resgatar sucessos, a iniciativa evidencia um modelo de construção de marca orientado por dados e interação direta com o público. A escolha dos itens foi baseada na análise estruturada de comentários, interações e pesquisas com clientes, incluindo enquetes com a base digital da marca, que soma mais de 3 milhões de seguidores. O movimento reforça uma lógica cada vez mais presente no varejo: o consumidor deixa de ser apenas audiência e passa a influenciar diretamente o portfólio.
A campanha ganha desdobramento nas redes sociais com filme estrelado por Dani Calabresa, que reage de forma bem-humorada aos pedidos dos fãs, ampliando o alcance e o engajamento da ação. No cardápio, voltam opções que vão de entradas e pratos principais a hambúrguer e sobremesa, disponíveis também no delivery, com exceções pontuais, e presentes nas unidades do Espírito Santo, em Vitória, Vila Velha e Serra.
Entre as entradas escolhidas estão as Aussie Beef Quesadillas, quesadilla com pétalas de Bloomin’ Onion, tiras de filet mignon, mix de queijos e tomate; a Chook’n Dillas, outra opção da quesadilla recheada com tiras de frango temperada, coberta com bacon, champignons e queijos; e a Ribs Rocker Crown, uma versão especial da clássica costela em formato de coroa, com recheio cremoso de Mac ‘n’ Cheese e coberta com costela desfiada, servida com Aussie Cheese Fries e um acompanhamento à escolha do cliente.
Para os amantes de hambúrguer, quem retorna é o Catupiry Madness Burger, com carne bovina de 200g, disco de Catupiry Original empanado, maionese verde Outback, Smoked Mayo e picles de cebola roxa, servidos no pão brioche. A sobremesa fica por conta do S’mores Outback, uma combinação de cookie com gotas de chocolate, brigadeiro, marshmallow gratinado, calda e raspas de chocolate.
Para Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company, a iniciativa traduz a evolução da marca na relação com seu público e mostra que a narrativa hoje não está mais com a marca, mas sim com os clientes. “Hoje, o consumidor não apenas consome a marca, ele participa ativamente da sua construção. No Outback, estruturamos nossos processos para que cada feedback seja analisado e transformado em inteligência para o negócio", disse ela.

Nestlé e Garoto apostaram em ativação inovadora para impulsionar vendas na Páscoa
Nestlé e Garoto apostaram em ativação inovadora para impulsionar vendas na Páscoa Crédito: divulgação

Nestlé e Garoto apostaram em ativação inovadora para impulsionar vendas na Páscoa

Na reta final da Páscoa, Nestlé e Garoto levaram às ruas uma ação que combinou inovação e memória afetiva para se aproximar do consumidor. Inspirada no tradicional “carro do ovo”, a campanha ganhou uma releitura com uma van temática equipada com orelhas de coelho que circulou pelo Espírito Santo e por São Paulo nos dias que antecederam a data. 

A iniciativa transformou o ponto de venda em uma experiência itinerante, levando diretamente ao público um portfólio com ovos de Páscoa, caixas de bombons e tabletes das duas marcas, com preços entre R$ 10 e R$ 65. Entre os destaques, produtos clássicos como Caribe, Talento e Alpino. 

Mais do que uma ação promocional, a estratégia reforçou o uso de ativações urbanas como ferramenta de engajamento e conversão em períodos-chave do varejo. Ao adaptar um ícone popular da cultura brasileira para o contexto da data, as marcas ampliaram conexão emocional e criaram um novo formato de abordagem no ponto de contato com o consumidor. 

A ação integrou um plano mais amplo para a Páscoa, período em que Nestlé e Garoto estiveram presentes em mais de 500 mil pontos de venda no país, com mais de 170 milhões de itens disponíveis e expectativa de crescimento de faturamento em dois dígitos. 

Com rotas divulgadas nas redes sociais, a ativação também conectou o ambiente físico ao digital, ampliando alcance e reforçando a aposta em formatos híbridos e mais dinâmicos de comunicação no varejo.

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