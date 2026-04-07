Escuta ativa vira estratégia do Outback em nova campanha de volta aos clássicos

Na reta final da Páscoa, Nestlé e Garoto levaram às ruas uma ação que combinou inovação e memória afetiva para se aproximar do consumidor. Inspirada no tradicional “carro do ovo”, a campanha ganhou uma releitura com uma van temática equipada com orelhas de coelho que circulou pelo Espírito Santo e por São Paulo nos dias que antecederam a data.

A iniciativa transformou o ponto de venda em uma experiência itinerante, levando diretamente ao público um portfólio com ovos de Páscoa, caixas de bombons e tabletes das duas marcas, com preços entre R$ 10 e R$ 65. Entre os destaques, produtos clássicos como Caribe, Talento e Alpino.

Mais do que uma ação promocional, a estratégia reforçou o uso de ativações urbanas como ferramenta de engajamento e conversão em períodos-chave do varejo. Ao adaptar um ícone popular da cultura brasileira para o contexto da data, as marcas ampliaram conexão emocional e criaram um novo formato de abordagem no ponto de contato com o consumidor.

A ação integrou um plano mais amplo para a Páscoa, período em que Nestlé e Garoto estiveram presentes em mais de 500 mil pontos de venda no país, com mais de 170 milhões de itens disponíveis e expectativa de crescimento de faturamento em dois dígitos.

Com rotas divulgadas nas redes sociais, a ativação também conectou o ambiente físico ao digital, ampliando alcance e reforçando a aposta em formatos híbridos e mais dinâmicos de comunicação no varejo.