Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

ESPM Vitória aposta em cursos intensivos com foco em IA,  creators e mercado

Instituição lança a linha Dynamic ESPM, com formatos intensivos e conteúdos alinhados às principais tendências do marketing e dos negócios. Cursos acontecem em abril e maio

Vitória
Publicado em 27/03/2026 às 11h17
ESPM Vitória aposta em cursos intensivos com foco em IA, creators e mercado
Crédito: divulgação

A ESPM Vitória lança a linha Dynamic ESPM, voltada a cursos de extensão de curta duração, com formato intensivo e foco prático. A proposta é atender profissionais de marketing, vendas e gestão que buscam atualização rápida e aplicável, alinhada às principais tendências do mercado. As turmas começam entre abril e maio.

Entre os temas, destaque para o uso de inteligência artificial nos negócios, com aplicações em marketing, vendas e atendimento, incluindo ferramentas como ChatGPT e automações, além de discussões sobre ética e LGPD. A programação também inclui conteúdos sobre trade marketing, jornada do shopper e estratégias de sell out.

Outro eixo é o desenvolvimento de lideranças, com cursos voltados à gamificação como ferramenta de engajamento e alinhamento de equipes. Já na frente de comunicação, a economia dos influenciadores ganha espaço, com formações focadas em planejamento, execução e mensuração de campanhas com criadores de conteúdo.

Com a iniciativa, a instituição busca responder à demanda por capacitação ágil e conectada às transformações do mercado, combinando teoria e prática em temas estratégicos para o ambiente de negócios atual.

Identidade visual Colibri
Crédito: divulgação

Festival Colibri, o oscar da publicidade capixaba, abre inscrições para a 39ª edição

O mercado da comunicação capixaba já começa a se movimentar para a 39ª edição do Festival Colibri. O prêmio, considerado o mais importante da publicidade no Espírito Santo, inicia oficialmente sua nova edição com a abertura das inscrições voltadas às agências.

Neste primeiro momento, poderão ser inscritas peças e campanhas veiculadas ao longo de 2025, seguindo os critérios estabelecidos no regulamento atualizado da premiação. Ajustes pontuais foram realizados, mantendo a essência e a credibilidade que consolidaram o Colibri como referência no setor. As inscrições são feitas no site https://festivalcolibri.com.br/ 

O Festival apresenta novas categorias que ampliam as possibilidades criativas da comunicação. A 2.3 – Jingle (institucional ou varejo) valoriza peças totalmente musicais, com refrões simples, curtos e de fácil memorização, reforçando o poder do áudio na construção de marca, desde que haja comprovação de veiculação.

Já a 4.1 – Ambient destaca ações que utilizam espaços físicos de forma inusitada e integrada ao cotidiano, explorando intervenções urbanas, objetos e instalações para gerar surpresa, impacto e alta memorabilidade, dentro do conceito de marketing de guerrilha e experiências fora dos meios tradicionais de comunicação.
Realizado pelo Sistema Nacional da Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), o festival segue fortalecendo o mercado ao reconhecer a criatividade, a estratégia e os resultados das agências capixabas.

“Dar sequência a esse trabalho é, acima de tudo, reafirmar o compromisso com a valorização da criatividade e da comunicação no Espírito Santo. O Festival Colibri não apenas reconhece talentos, mas impulsiona o mercado, inspira novas ideias e fortalece todo o ecossistema criativo capixaba. Seguimos evoluindo, com olhar atento ao futuro e respeito à trajetória construída até aqui”, declarou Alexandre Pedroni, presidente do Sistema Nacional das Agências de Propaganda no Espírito Santo (Sinapro-ES).

A expectativa é que o evento aconteça em agosto, reunindo profissionais, estudantes e empresas em torno de conteúdo, networking e da tradicional premiação. A programação completa do Festival Colibri 2026, incluindo datas, locais e novidades desta edição, será divulgada em breve.

 

Fotus Solar está entre as empresas mais lembradas do setor fotovoltaico e conquista 2º lugar em ranking nacional

A capixaba Fotus Solar foi apontada como uma das empresas mais lembradas do setor de energia solar no Brasil, segundo levantamento da Greener, ecossistema de inteligência de mercado voltado à transição energética. No ranking das distribuidoras, a companhia conquistou o segundo lugar, reforçando sua presença e relevância no cenário nacional. 

Para José João Cunha Filho, CEO da Fotus, o resultado reflete a consistência da estratégia da companhia e a conexão com o ecossistema solar. “Estar entre as empresas mais lembradas do setor e conquistar o segundo lugar em um levantamento como o da Greener é um reconhecimento muito importante para nós. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, construindo uma atuação próxima dos integradores, com presença regional forte e soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia dos nossos parceiros”, afirma.

Com atuação em mais de 90% dos municípios brasileiros, a empresa vem ampliando sua capilaridade com uma estrutura logística robusta e centros de distribuição estrategicamente posicionados. Ao mesmo tempo, mantém foco no fortalecimento do mercado regional, com investimentos em proximidade e suporte aos parceiros. 

A estratégia da Fotus está ancorada no relacionamento com integradores, oferecendo não apenas equipamentos, mas também soluções técnicas, financeiras e de capacitação. O reconhecimento ocorre em um momento de amadurecimento do mercado fotovoltaico, marcado por maior profissionalização, avanço tecnológico e aumento da competitividade. 

Com sede no Espírito Santo, a companhia segue apostando em expansão e inovação para consolidar sua atuação como parceira estratégica no desenvolvimento do setor solar no país.

Fish Bar ganha delivery e marca nova etapa de expansão do grupo Joaquim
Crédito: divulgação

Fish Bar ganha delivery e marca nova etapa de expansão do grupo Joaquim

O Fish Bar do Empório Joaquim está prestes a ganhar delivery próprio em Vitória, marcando uma nova etapa na estratégia de expansão do grupo. A novidade integra um movimento mais amplo de reposicionamento das marcas, que passa pela setorização das operações e pela consolidação de novas frentes de atuação.

Fundado há quase sete anos na Praia do Canto, o Empório Joaquim se estabeleceu como referência em gastronomia de alto padrão na capital, reunindo padaria, delicatessen e bistrô em um mesmo espaço. Nos últimos anos, o crescimento do negócio levou à criação de novas unidades e conceitos, como o Joaquim Café e o Fish Bar.

Agora, segundo o CEO Marcelo Santos Neves, a marca entra em uma fase de organização e independência das operações. “O Empório Joaquim é a casa-mãe, onde tudo começou. A partir dele, estamos estruturando novos negócios com identidade própria”, explica. 

Uma das mudanças é o nome da segunda unidade, que passa a se chamar Joaquim Café & Bar, deixando de lado o “Bakery”, já que a produção de padaria permanece concentrada na unidade do Empório Joaquim. Dentro do estabelecimento, que é especializado em café da manhã e brunch, segue funcionando a estação do Fish Bar, que agora ganha também operação independente por meio do delivery que em breve será lançado.

“O delivery do Fish Bar nasce com perna própria. Além da estação dentro do café, o projeto é evoluir para um restaurante dedicado ao conceito”, afirma Marcelo. De acordo com ele, uma das projeções de expansão é ter outras casas do Fish Bar e também unidade própria de padaria, com o segmento Bakery do Joaquim, com previsão de expansão de mais casas na Grande Vitória. 

Especializado em pescados frescos e iguarias, em preparos que vão dos crudos a pratos quentes – como a favorita pizza de atum fresco – o Fish Bar acompanha uma demanda crescente por opções leves e contemporâneas, especialmente em uma cidade com forte cultura ligada ao mar. A estratégia também prevê a presença digital individualizada das marcas.

Coleção Nina GYM
Crédito: divulgação

Marca capixaba aposta em moda fitness infantil com foco em conforto e estilo

De uma necessidade real do dia a dia das empreendedoras Luana Amorim e Juliana Spinassé nasceu a Nina Gym.  As duas tinham dificuldade em encontrar roupas fitness infantis que combinassem conforto, funcionalidade e estética e, por conta disso, decidiram investir em uma marca que entregasse tudo isso.

A proposta acompanha a rotina cada vez mais dinâmica das crianças, que transitam entre esporte, lazer e atividades sociais. Com foco em peças versáteis, a marca aposta em design atual e liberdade de movimento, buscando atender tanto à prática esportiva quanto o uso cotidiano. 

O posicionamento vai além da moda fitness e se aproxima do conceito de lifestyle, acompanhando um comportamento de consumo mais conectado à autonomia e à expressão das crianças. 

"A Nina Gym surge alinhada a uma tendência de mercado que valoriza produtos multifuncionais e com identidade, mirando um público que busca praticidade sem abrir mão de estilo", declarou Luana Amorim.

Hospital Vitória Apart inaugura nova unidade em Vila Velha
Crédito: divulgação

Hospital Vitória Apart chega a Vila Velha e amplia presença no ES com campanha da Fire

Vila Velha passa a contar com uma nova unidade do Hospital Vitória Apart, que amplia a atuação da marca no Espírito Santo com estrutura moderna e foco em atendimento ágil e qualificado.

A unidade conta com Pronto-Socorro 24 horas (adulto e infantil), UTI e Centro Cirúrgico, reforçando a oferta de serviços de saúde na região. A inauguração é acompanhada pela campanha “Onde você está, o melhor cuidado segue junto”, criada pela agência Fire, que traduz o movimento de expansão da marca e seu posicionamento de proximidade com o público. 

Com linguagem sensível e abordagem em primeira pessoa, o filme principal aposta em uma narrativa mais humanizada para fortalecer a conexão com os capixabas. A estratégia de mídia inclui TV, rádio, mídia exterior, painéis digitais e plataformas online, marcando presença em diferentes pontos de contato com o público. 

A iniciativa reforça o posicionamento do grupo de ampliar sua atuação no Estado, levando o padrão já consolidado da marca para novos territórios.

Veja também

Fórum reúne mil estudantes para discutir mercado e protagonismo
Todas Elas reforça rede de apoio e aponta caminhos no combate à violência contra mulher
Movimento Cidade amplia conexões internacionais em intercâmbio cultural na Colômbia

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.