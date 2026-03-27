ESPM Vitória aposta em cursos intensivos com foco em IA,  creators e mercado

A ESPM Vitória lança a linha Dynamic ESPM, voltada a cursos de extensão de curta duração, com formato intensivo e foco prático. A proposta é atender profissionais de marketing, vendas e gestão que buscam atualização rápida e aplicável, alinhada às principais tendências do mercado. As turmas começam entre abril e maio.



Entre os temas, destaque para o uso de inteligência artificial nos negócios, com aplicações em marketing, vendas e atendimento, incluindo ferramentas como ChatGPT e automações, além de discussões sobre ética e LGPD. A programação também inclui conteúdos sobre trade marketing, jornada do shopper e estratégias de sell out.