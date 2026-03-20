Fórum reúne mil estudantes para discutir mercado e protagonismo

Crédito: Weverson Rocio

Cerca de mil estudantes do ensino médio vão se reunir em Vitória neste dia 25 para discutir carreira, propósito e protagonismo juvenil durante o III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã, promovido pelo Sinepe/ES. O encontro será realizado no Espaço Patrick Ribeiro e propõe uma imersão em temas ligados ao mercado de trabalho e às oportunidades no Espírito Santo.



A iniciativa busca ampliar horizontes e apoiar os jovens em um momento decisivo de escolhas. Na programação, especialistas e lideranças empresariais vão abordar desde identidade profissional até responsabilidade pessoal, conectando teoria e prática em uma linguagem acessível.

Entre os convidados estão a psicóloga Renata Perry, que tratará dos desafios da escolha profissional, e Rafael Furlanetti, da XP Investimentos, com uma análise sobre o potencial do Espírito Santo no cenário nacional. O evento também contará com debates sobre protagonismo juvenil e construção de trajetória, reunindo estudantes e profissionais em diferentes estágios de carreira.

“O Fórum foi pensado para provocar reflexão e despertar nos jovens o senso de responsabilidade sobre suas próprias escolhas. Queremos que eles saiam do evento mais conscientes e preparados para construir suas trajetórias”, destacou o presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis.

Outro destaque é o painel “Plantar e colher”, que trará experiências de empreendedorismo e visão de longo prazo, além da Feira de Instituições de Ensino Superior, voltada à apresentação de cursos e possibilidades de formação no Estado.

Voltado a alunos da rede privada, o fórum reforça o papel da informação e do contato com o mercado na construção de decisões mais conscientes para o futuro profissional.

Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais