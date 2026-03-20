Pelo mercado
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A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Fórum reúne mil estudantes para discutir mercado e protagonismo

O III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã, promovido pelo Sinepe/ES, propõe uma imersão em temas ligados ao mercado de trabalho e às oportunidades no Espírito Santo

Vitória
Publicado em 20/03/2026 às 16h42
III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã
Crédito: Weverson Rocio

Cerca de mil estudantes do ensino médio vão se reunir em Vitória neste dia 25 para discutir carreira, propósito e protagonismo juvenil durante o III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã, promovido pelo Sinepe/ES. O encontro será realizado no Espaço Patrick Ribeiro e propõe uma imersão em temas ligados ao mercado de trabalho e às oportunidades no Espírito Santo.

A iniciativa busca ampliar horizontes e apoiar os jovens em um momento decisivo de escolhas. Na programação, especialistas e lideranças empresariais vão abordar desde identidade profissional até responsabilidade pessoal, conectando teoria e prática em uma linguagem acessível.

Entre os convidados estão a psicóloga Renata Perry, que tratará dos desafios da escolha profissional, e Rafael Furlanetti, da XP Investimentos, com uma análise sobre o potencial do Espírito Santo no cenário nacional. O evento também contará com debates sobre protagonismo juvenil e construção de trajetória, reunindo estudantes e profissionais em diferentes estágios de carreira.

“O Fórum foi pensado para provocar reflexão e despertar nos jovens o senso de responsabilidade sobre suas próprias escolhas. Queremos que eles saiam do evento mais conscientes e preparados para construir suas trajetórias”, destacou o presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis.

Outro destaque é o painel “Plantar e colher”, que trará experiências de empreendedorismo e visão de longo prazo, além da Feira de Instituições de Ensino Superior, voltada à apresentação de cursos e possibilidades de formação no Estado.

Voltado a alunos da rede privada, o fórum reforça o papel da informação e do contato com o mercado na construção de decisões mais conscientes para o futuro profissional.

InterFarmes 2026 celebra 20ª edição e mantém formato de Rodada de Negócios
Crédito: divulgação

InterFarmes 2026 celebra 20ª edição e mantém formato de Rodada de Negócios

A 20ª edição da InterFarmes, um dos principais encontros do varejo farmacêutico do Espírito Santo, reuniu cerca de 600 participantes por dia no Centro de Convenções, consolidando-se como uma vitrine estratégica para negócios, networking e tendências do setor. 

Promovida pelo Grupo Farmes, a feira, que aconteceu nos dias 18 e 19 de março, conectou empresários, compradores, indústrias e distribuidoras em um ambiente voltado à geração de oportunidades e ao fortalecimento de parcerias. 

Entre os destaques desta edição estão o avanço nas categorias de cosméticos e dermocosméticos, o fortalecimento do digital, o uso estratégico do trade marketing e a adoção de tecnologias na operação, movimentos que apontam para um novo ciclo de expansão do grupo. 

"A InterFarmes é um espaço de relacionamento, troca de conhecimento e fortalecimento de parcerias. É onde ideias se conectam e oportunidades são construídas de forma consistente”, disse o presidente do grupo, Braz Luiz Bosi.

A Rodada de Negócios seguiu como um dos pilares da programação, trazendo mais agilidade às negociações e ampliando a qualidade das conexões entre os participantes, em um formato que reforça a integração e a competitividade do setor no Estado.

Azul e CVC estão confirmadas na ESTour, feira inédita de turismo que acontecerá no aeroporto de Vitória

Duas das principais marcas do turismo nacional, Azul Linhas Aéreas e CVC Viagens, estão confirmadas na ESTour – Salão Capixaba do Turismo, feira inédita que será realizada de 25 a 28 de abril, no Aeroporto de Vitória. O evento nasce com a proposta de posicionar o Espírito Santo de forma mais competitiva no mercado turístico brasileiro, conectando destinos locais a grandes canais de distribuição. 

A participação das empresas amplia o peso comercial da feira, que deve reunir operadoras, agentes de viagem, influenciadores e imprensa especializada em uma agenda voltada à geração de negócios. Com forte presença na malha aérea nacional, a Azul atua como elo estratégico na conectividade do Estado, enquanto a CVC reforça o potencial de comercialização dos produtos turísticos capixabas em larga escala. 

Durante quatro dias, o aeroporto será transformado em um hub de negócios do turismo, com rodadas comerciais, capacitações e experiências voltadas à promoção dos destinos do Espírito Santo. A programação inclui ainda tours por regiões como Caparaó, Itaúnas e montanhas capixabas, aproximando o mercado das experiências locais. 

Voltada a profissionais do setor, a ESTour surge como uma plataforma para ampliar a visibilidade do turismo capixaba e impulsionar novos fluxos de visitantes, em linha com a estratégia de reposicionamento do Estado no cenário nacional.

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