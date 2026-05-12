Capacitação e segurança imobiliária: o novo horizonte do corretor capixaba

O mercado imobiliário é um dos principais termômetros da economia do Espírito Santo. Por trás de cada escritura assinada ou contrato de locação firmado, existe o sonho de uma família, o investimento de uma vida ou o plano de expansão de uma empresa. Nesse cenário, a figura do corretor de imóveis emerge não apenas como um intermediário, mas como um garantidor de segurança jurídica e patrimonial.