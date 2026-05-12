Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Novo perfil

Capacitação e segurança imobiliária: o novo horizonte do corretor capixaba

Nesse cenário, a figura do corretor de imóveis emerge não apenas como um intermediário, mas como um garantidor de segurança jurídica e patrimonial

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 17:59

Públicado em 

12 mai 2026 às 17:59
Sergio Junger

Colunista

Sergio Junger

corretor de imóveis
Trabalho do corretor de imóveis garante mais segurança na compra de um imóvel Shutterstock

O mercado imobiliário é um dos principais termômetros da economia do Espírito Santo. Por trás de cada escritura assinada ou contrato de locação firmado, existe o sonho de uma família, o investimento de uma vida ou o plano de expansão de uma empresa. Nesse cenário, a figura do corretor de imóveis emerge não apenas como um intermediário, mas como um garantidor de segurança jurídica e patrimonial. 

É nesse contexto que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) tem desempenhado um papel transformador e digno de nota. ​Historicamente, muitos enxergam os conselhos de classe estritamente sob o prisma da fiscalização e da orientação normativa.  

Embora essas funções sejam pilares fundamentais para coibir o exercício ilegal da profissão, o Creci-ES compreendeu que a proteção da sociedade começa muito antes da punição: ela nasce na capacitação.

A alavancagem educacional promovida pelo conselho através de palestras, cursos técnicos e seminários de atualização tem elevado o padrão do atendimento no estado. O foco é claro: um profissional bem capacitado é aquele que domina as nuances do Imobiliário, entende as flutuações do mercado local e utiliza ferramentas tecnológicas com ética e precisão.  

Quando o conselho investe no corretor, ele está, na verdade, entregando um "selo de qualidade" para o cidadão capixaba. A intermediação imobiliária moderna exige muito mais do que mostrar um imóvel. Requer análise de riscos, conferência rigorosa de documentações e uma consultoria estratégica que evite litígios futuros.

Ao promover essa trilha de aprendizado contínuo, o Creci-ES garante que o corretor de imóveis esteja preparado para as demandas complexas de uma sociedade cada vez mais exigente.

O resultado dessa "grande alavancagem" na capacitação é sentido na ponta final do processo. A sociedade capixaba é a maior beneficiada, pois passa a contar com profissionais que oferecem transparência e assertividade.   

Seja na compra, seja na venda, seja na locação, a segurança nas negociações é o que mantém o crescimento sustentável do nosso setor. Portanto, exaltar o trabalho de qualificação desenvolvido pelo Creci-ES é reconhecer que o prestígio da nossa profissão está intrinsecamente ligado ao conhecimento.

O corretor de imóveis que se dedica ao aperfeiçoamento, apoiado por um conselho atuante, não apenas fecha negócios; ele constrói relações de confiança e fortalece o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Mais Sergio Junger

Capacitação e segurança imobiliária: o novo horizonte do corretor capixaba

Investimento imobiliário no Brasil x Flórida: vantagens, desvantagens e tendências

Silver Economy no Mercado Imobiliário: oportunidades e desafios para o futuro

Sergio Junger

O corretor e perito avaliador de imóveis Sergio Junger foca na jornada de compra do imóvel. Ele apresenta conteúdos relevantes relacionados à intenção do comprador, que traz vontades implícitas que precisam ser 'lidas'.

Tópicos Relacionados

Corretor Corretor de Imóveis Corretora Creci
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: compensação não é privilégio, é direito
Superesportivo
Porsche de empresário preso é encontrado com alvo de outra investigação no ES
Lote de cofres que será leiloado no dia 2 de junho
Leilão do Tribunal de Justiça do ES tem de pneus a cofres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados