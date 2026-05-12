Capacitação e segurança imobiliária: o novo horizonte do corretor capixaba

O mercado imobiliário é um dos principais termômetros da economia do Espírito Santo. Por trás de cada escritura assinada ou contrato de locação firmado, existe o sonho de uma família, o investimento de uma vida ou o plano de expansão de uma empresa. Nesse cenário, a figura do corretor de imóveis emerge não apenas como um intermediário, mas como um garantidor de segurança jurídica e patrimonial.
É nesse contexto que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) tem desempenhado um papel transformador e digno de nota. Historicamente, muitos enxergam os conselhos de classe estritamente sob o prisma da fiscalização e da orientação normativa.
Embora essas funções sejam pilares fundamentais para coibir o exercício ilegal da profissão, o Creci-ES compreendeu que a proteção da sociedade começa muito antes da punição: ela nasce na capacitação.
A alavancagem educacional promovida pelo conselho através de palestras, cursos técnicos e seminários de atualização tem elevado o padrão do atendimento no estado. O foco é claro: um profissional bem capacitado é aquele que domina as nuances do Imobiliário, entende as flutuações do mercado local e utiliza ferramentas tecnológicas com ética e precisão.
Quando o conselho investe no corretor, ele está, na verdade, entregando um "selo de qualidade" para o cidadão capixaba. A intermediação imobiliária moderna exige muito mais do que mostrar um imóvel. Requer análise de riscos, conferência rigorosa de documentações e uma consultoria estratégica que evite litígios futuros.
Ao promover essa trilha de aprendizado contínuo, o Creci-ES garante que o corretor de imóveis esteja preparado para as demandas complexas de uma sociedade cada vez mais exigente.
O resultado dessa "grande alavancagem" na capacitação é sentido na ponta final do processo. A sociedade capixaba é a maior beneficiada, pois passa a contar com profissionais que oferecem transparência e assertividade.
Seja na compra, seja na venda, seja na locação, a segurança nas negociações é o que mantém o crescimento sustentável do nosso setor. Portanto, exaltar o trabalho de qualificação desenvolvido pelo Creci-ES é reconhecer que o prestígio da nossa profissão está intrinsecamente ligado ao conhecimento.
O corretor de imóveis que se dedica ao aperfeiçoamento, apoiado por um conselho atuante, não apenas fecha negócios; ele constrói relações de confiança e fortalece o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.