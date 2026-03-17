Movimento Cidade amplia conexões internacionais em intercâmbio cultural na Colômbia

Léo Alvez e Luísa Costa. Crédito: divulgação

A economia criativa capixaba começa a ampliar suas conexões internacionais. O Movimento Cidade, responsável pelo Festival Movimento Cidade, realiza, até dia 25 de março, um intercâmbio cultural em Medellín, uma das cidades latino-americanas mais citadas globalmente como exemplo de transformação urbana impulsionada pela cultura.



A iniciativa integra o projeto Intercâmbio Movimento Cidade, criado para fortalecer redes culturais, promover trocas de conhecimento e estimular novas oportunidades dentro da economia criativa na América Latina. Participam da imersão Léo Alves, Luísa Costa, Julia Aguiar e Gabriela Duque, que representarão o grupo em encontros com coletivos, instituições e projetos culturais colombianos.

Medellín foi escolhida justamente por seu processo de reinvenção urbana a partir da arte, da participação comunitária e de políticas públicas voltadas à cultura. Um dos casos mais emblemáticos é a Comuna 13, hoje conhecida internacionalmente pelo turismo cultural, pelos murais de arte urbana e por iniciativas ligadas à juventude e à economia criativa.

Segundo Luísa Costa, a proposta é criar pontes entre cidades latino-americanas que enfrentam desafios semelhantes e desenvolver redes colaborativas capazes de gerar impacto social e econômico por meio da cultura. A programação inclui visitas técnicas, encontros com organizações locais e um bate-papo promovido pelo MC Mulheres, voltado ao fortalecimento da participação feminina na economia criativa. O encontro será realizado no Centro Cultural Bodega Comfama e discutirá temas como mobilidade urbana, geração de renda e o impacto social de projetos culturais.

A ação conta com parceria das organizações colombianas Comfama e El Perpetuo Socorro, além de apoio de editais de circulação cultural da Secretaria da Cultura do Espírito Santo.

O intercâmbio é a segunda edição do projeto, que teve início na Cidade do México, onde promoveu encontros entre artistas, produtores e instituições culturais dos dois países, além da criação de murais de arte urbana e articulações que abriram novas parcerias na região. A expectativa agora é ampliar esse circuito de cooperação latino-americano, conectando cultura, inovação urbana e desenvolvimento econômico.

Livio Bassani, Anna Rita Zanier e a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi: em noite de vinhos e boa mesa, no Shopping Vitória. Crédito: Levi Mori

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