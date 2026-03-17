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Movimento Cidade amplia conexões internacionais em intercâmbio cultural na Colômbia

A iniciativa integra o projeto Intercâmbio Movimento Cidade, criado para fortalecer redes culturais, promover trocas de conhecimento e estimular novas oportunidades dentro da economia criativa na América Latina

Vitória
Publicado em 17/03/2026 às 15h29
Movimento Cidade amplia conexões internacionais em intercâmbio cultural na Colômbia
Léo Alvez e Luísa Costa. Crédito: divulgação

A economia criativa capixaba começa a ampliar suas conexões internacionais. O Movimento Cidade, responsável pelo Festival Movimento Cidade, realiza, até dia 25 de março, um intercâmbio cultural em Medellín, uma das cidades latino-americanas mais citadas globalmente como exemplo de transformação urbana impulsionada pela cultura.

A iniciativa integra o projeto Intercâmbio Movimento Cidade, criado para fortalecer redes culturais, promover trocas de conhecimento e estimular novas oportunidades dentro da economia criativa na América Latina. Participam da imersão Léo Alves, Luísa Costa, Julia Aguiar e Gabriela Duque, que representarão o grupo em encontros com coletivos, instituições e projetos culturais colombianos.

Medellín foi escolhida justamente por seu processo de reinvenção urbana a partir da arte, da participação comunitária e de políticas públicas voltadas à cultura. Um dos casos mais emblemáticos é a Comuna 13, hoje conhecida internacionalmente pelo turismo cultural, pelos murais de arte urbana e por iniciativas ligadas à juventude e à economia criativa.

Segundo Luísa Costa, a proposta é criar pontes entre cidades latino-americanas que enfrentam desafios semelhantes e desenvolver redes colaborativas capazes de gerar impacto social e econômico por meio da cultura. A programação inclui visitas técnicas, encontros com organizações locais e um bate-papo promovido pelo MC Mulheres, voltado ao fortalecimento da participação feminina na economia criativa. O encontro será realizado no Centro Cultural Bodega Comfama e discutirá temas como mobilidade urbana, geração de renda e o impacto social de projetos culturais.

A ação conta com parceria das organizações colombianas Comfama e El Perpetuo Socorro, além de apoio de editais de circulação cultural da Secretaria da Cultura do Espírito Santo.

O intercâmbio é a segunda edição do projeto, que teve início na Cidade do México, onde promoveu encontros entre artistas, produtores e instituições culturais dos dois países, além da criação de murais de arte urbana e articulações que abriram novas parcerias na região. A expectativa agora é ampliar esse circuito de cooperação latino-americano, conectando cultura, inovação urbana e desenvolvimento econômico.

Livio Bassani, Anna Rita Zanier e Letícia Dalvi: em noite de vinhos e boa mesa, no Shopping Vitória.
Livio Bassani, Anna Rita Zanier e a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi: em noite de vinhos e boa mesa, no Shopping Vitória. Crédito: Levi Mori

SV Living Wine Experience integra estratégia do Shopping Vitória de fortalecer ações de relacionamento

O Shopping Vitória deu início à agenda de 2026 do SV Living Wine Experience, projeto de relacionamento que reúne convidados para experiências exclusivas em torno do universo do vinho, da gastronomia e do lifestyle. A primeira edição do ano, realizada na noite de quinta-feira (05), teve como inspiração a Borgonha, uma das mais emblemáticas regiões produtoras de vinho do mundo.

Criado no ano passado, o SV Living Wine Experience integra a estratégia do Shopping Vitória de fortalecer ações de relacionamento e posicionar o empreendimento como um espaço de experiências exclusivas que conectam gastronomia, cultura e networking, aproximando o público capixaba de produtores, especialistas e marcas do mercado internacional do vinho.

Promovido em parceria com o Wine Garden Bar & Bistrô e com a importadora paulista Anima Vinum, o encontro reuniu convidados para uma degustação guiada seguida de jantar harmonizado com rótulos da tradicional região francesa. 

A experiência contou com a presença inédita no Espírito Santo dos produtores Fabrice Masse, do Domaine Masse, e Pascal Arnoux, do Domaine Arnoux Père et Fils. A condução da degustação ficou a cargo da sommelière italiana Anna Rita Zanier, referência internacional no setor. 

Fortlev Solar leva inovação para a Europa

A Fortlev Solar marcou presença no principal evento europeu sobre energias renováveis e transição energética, a KEY - The Energy Transition Expo. 

A feira aconteceu entre os dias 4 e 6 de março, em Rimini, na Itália, e reuniu especialistas, indústrias e startups para debater temas como armazenamento de energia, mobilidade elétrica e eficiência energética, com foco na descarbonização. 

Neste ano, a Fortlev Solar apresentou dois produtos: o Lastro Solar, já exposto em 2025, e o Lastro Laje, solução prática para projetos em laje. 

Produzido em polietileno, material das tradicionais caixas d’água da marca, o novo produto permite utilizar a laje para gerar energia solar sem perfurar a estrutura. A participação rendeu três dias de networking com os maiores integradores da Europa.

Crédito: divulgação
Crédito: divulgação

Leonardo Monteiro é eleito novo presidente da Cooperativa Selita

A Cooperativa Selita elegeu Leonardo Monteiro como novo presidente para o mandato de abril de 2026 a março de 2030, em eleição realizada durante Assembleia Geral Ordinária no último sábado (14). 

O cooperado venceu a disputa com 261 votos, frente aos 191 obtidos pela chapa adversária, em um processo marcado pela participação dos associados. Com sede em Cachoeiro de Itapemirim, a Selita é uma das principais cooperativas do setor lácteo capixaba e tem papel estratégico na cadeia produtiva do leite, reunindo centenas de produtores rurais e impulsionando a economia regional por meio da industrialização e comercialização de derivados. 

A eleição marca uma transição relevante na governança da cooperativa. Para assumir o novo cargo a partir de 1º de abril, Leonardo Monteiro deixa a direção do IDAF, onde atuou nos últimos quatro anos, e passa a liderar uma das instituições mais tradicionais do cooperativismo estadual. 

Com foco em continuidade e competitividade, a nova gestão terá entre os principais desafios manter o ritmo de crescimento da cooperativa, fortalecer a relação com os cooperados e ampliar a presença da Selita no mercado de laticínios. A expectativa no setor é de que o novo ciclo preserve o compromisso com a valorização do produtor e o desenvolvimento sustentável da atividade leiteira no Espírito Santo.

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