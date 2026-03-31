Painel Conexões promove debate sobre novo contrato da Ecovias Capixaba

Crédito: Arthur Louzada

O Espírito Santo vive um crescimento econômico, com a chegada de novos investimentos transformadores, principalmente na área da logística. E um dos principais facilitadores logísticos do Estado, a BR-101, está passando por obras e melhorias que podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento do Estado.

Os trechos da rodovia em terras capixabas e no Sul da Bahia são administrados pela Ecovias Capixaba, que em 2025 assinou um novo contrato de concessão, no qual está previsto R$ 10 bilhões em investimentos e custos operacionais.

Tendo em vista a importância da BR-101 para o Estado e as melhorias que estão acontecendo, a Rede Gazeta realizou nesta terça (31) o painel “Conexões: Logística e Concessões”, em parceria com a Ecovias Capixaba. O encontro reuniu especialistas, gestores públicos de municípios por onde passa a rodovia e lideranças para um debate aprofundado sobre esses temas.

Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba e painelista do evento, Roberto Amorim, o novo contrato modernizou a concessão e já trouxe avanços importantes, como duplicações, contornos urbanos e melhorias na segurança viária. O plano, inclusive, é consolidar um corredor contínuo de duplicação de Norte a Sul do Estado até 2028.

A duplicação, que está sendo feita de forma cada vez mais acelerada, favorece o desenvolvimento do Estado, levando uma infraestrutura mais adequada para a região e atraindo novos investimentos. Roberto Amorim - Diretor-superintendente da Ecovias Capixaba

Roberto Amorim é diretor-superintendente da Ecovias Capixaba Crédito: Arthur Louzada

Roberto pontuou, ainda, que a transparência é um dos focos do novo momento da Ecovias, que tem feito um trabalho de estreitamento das relações com as prefeituras e comunidades de municípios capixabas cortados pela rodovia.

“Um evento como este é importantíssimo para que a gente possa trazer cada vez mais transparência e informação para quem utiliza a rodovia e, também, para quem pretende investir no Estado. Nós temos plena consciência de que a gente faz parte do planejamento das empresas, então é nossa obrigação, como prestadores de serviços públicos, cada vez mais trazer informação num tempo adequado e de forma bem objetiva”, ressaltou.

Por meio da comunicação com o Poder Legislativo e as câmaras municipais, a empresa também busca apresentar os projetos e obras previstos no novo contrato, além de seus possíveis impactos.

“Às vezes pequenas alterações, como uma adequação do local de um contorno ou um acesso, por exemplo, podem mudar o dia a dia das pessoas na comunidade e ter um impacto positivo significativo. Então, a gente entende que cada vez mais essa aproximação tem trazido bons frutos”, disse.

Impactos no desenvolvimento do Estado

Entre os investimentos anunciados para até 2029 no Espírito Santo, que somam R$ 137,6 bilhões, muitos são voltados para a logística, com a construção de grandes portos e complexos logísticos. Com isso, as rodovias tornam-se pilares da infraestrutura do Estado para receber esses projetos.

O secretário de Desenvolvimento do Estado, Rogério Salume, destacou que o trabalho conjunto entre as iniciativas pública e privada é essencial para garantir que essas vias estejam preparadas para atender aos usuários.

Rogério Salume é Secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada

O papel do Estado do Espírito Santo é criar um ambiente propício para que as empresas, como a Ecovias, possam investir e fazer todo esse trabalho de duplicação. Com a melhoria e a qualificação da rodovia, empreendedores, outras empresas e municípios conseguem também colocar em prática os seus planos de desenvolvimento e crescimento. Rogério Salume - Secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo

Para o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, a modernização da rodovia é ainda mais relevante em um Estado como o Espírito Santo, que é estratégico como plataforma logística e importante para a economia do Brasil. Ele destacou ainda que a melhoria dessa infraestrutura é favorecida pelo debate entre representantes políticos e empresários.

Pablo Lira é diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves Crédito: Arthur Louzada