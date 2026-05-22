Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Se Cuida
  • Cérebro e estresse: veja por que tomamos decisões piores sob pressão
Se cuida

Cérebro e estresse: veja por que tomamos decisões piores sob pressão

Sob pressão, é comum priorizar respostas rápidas em vez de escolhas mais analíticas e equilibradas

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 15:12

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 mai 2026 às 15:12
Sob estresse, áreas ligadas à reflexão, planejamento e análise racional perdem espaço para respostas automáticas e emocionais (Imagem: Teacher Photo | Shutterstock)
Sob estresse, áreas ligadas à reflexão, planejamento e análise racional perdem espaço para respostas automáticas e emocionais Crédito: Imagem: Teacher Photo | Shutterstock
Quem nunca tomou uma decisão no impulso e se arrependeu depois? Em momentos de pressão, pressa ou forte carga emocional, o cérebro humano tende a funcionar de forma diferente, e isso pode comprometer diretamente a capacidade de raciocínio e julgamento.
Situações como excesso de trabalho, conflitos familiares, problemas financeiros ou decisões profissionais importantes ativam mecanismos cerebrais ligados à sobrevivência. E, segundo a ciência, isso faz com que o cérebro priorize respostas rápidas em vez de escolhas mais analíticas e equilibradas.
Sob estresse, áreas ligadas à reflexão, planejamento e análise racional perdem espaço para respostas automáticas e emocionais. Segundo Alessandra Belfort, juíza federal e pesquisadora da regulação emocional na tomada de decisão, esse processo é natural, mas pode levar a escolhas precipitadas.
“Quando estamos sob pressão, o cérebro entende que existe uma situação de ameaça ou urgência. Com isso, ele tende a buscar soluções mais rápidas, mesmo que não sejam as mais inteligentes ou equilibradas”, explica.

O cérebro entra em “modo de sobrevivência”

Em situações de estresse intenso, o organismo libera hormônios como cortisol e adrenalina, responsáveis por preparar o corpo para reagir rapidamente. O problema é que esse estado também reduz parte da capacidade analítica e altera a forma como enxergamos os problemas.
“A pessoa passa a enxergar menos possibilidades. O foco fica muito concentrado no problema imediato, e isso limita a percepção de riscos, alternativas e consequências futuras”, afirma Alessandra Belfort.
Esse fenômeno, conhecido na ciência como “visão em túnel cognitiva”, ajuda a explicar por que muitas pessoas fazem compras impulsivas, respondem a mensagens de forma agressiva ou tomam decisões precipitadas quando estão emocionalmente sobrecarregadas.
Em estados de ansiedade, medo ou raiva, o cérebro tende a usar atalhos mentais para decidir mais rápido (Imagem: Andrii Yalanskyi | Shutterstock)
Em estados de ansiedade, medo ou raiva, o cérebro tende a usar atalhos mentais para decidir mais rápido Crédito: Imagem: Andrii Yalanskyi | Shutterstock

Emoções influenciam mais do que imaginamos

Outro ponto importante é que emoções intensas mudam diretamente nossa percepção da realidade. Em estados de ansiedade , medo ou raiva, o cérebro tende a usar atalhos mentais para decidir mais rápido. “Nem sempre escolhemos o que é melhor no longo prazo. Muitas vezes, escolhemos aquilo que gera alívio imediato para o desconforto emocional”, pontua Alessandra Belfort.
Segundo ela, uma das descobertas mais importantes da ciência moderna é que experiência e inteligência não tornam ninguém imune aos efeitos da pressão emocional. “Conhecimento técnico, experiência e inteligência não blindam ninguém do estresse. O cérebro humano responde à pressão independentemente de quem a pessoa seja”, afirma.

É possível tomar decisões melhores?

Apesar de o cérebro reagir automaticamente ao estresse , algumas atitudes ajudam a reduzir os impactos da pressão emocional. Criar pausas antes de responder, evitar decisões importantes em momentos de exaustão e desenvolver maior consciência emocional estão entre as estratégias mais eficazes.
“Muitas decisões ruins acontecem porque a pessoa reage no auge da emoção. Quando existe espaço para respirar, refletir e reorganizar o pensamento, a qualidade da decisão muda completamente”, conclui Alessandra Belfort.
Por Daiane Bombarda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Mais de 15 mil pessoas são atendidas em ação social da Igreja Maranata na Serra
Imagem de destaque
Dia livre de impostos: gasolina será vendida mais barata em posto de Vitória
Imagem de destaque
Arroz doce: 3 receitas cremosas e práticas para os dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados