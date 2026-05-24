Maio, mês das noivas: confira as principais tendências de casamento em 2026

Maio segue como o mês mais simbólico para quem sonha com o casamento e, para 2026, as tendências apontam para uma noiva mais conectada com a própria essência. Menos excesso, mais significado. É o que explica a estilista de imagem e especialista em alta costura bridal, Náni Gomes, que destaca o minimalismo como protagonista no universo dos casamentos.
Minimalismo em alta: elegância no essencial
Segundo a especialista, o minimalismo não é uma novidade, mas ganha força no momento atual por valorizar uma estética atemporal. “Ele sempre existiu, mas agora ressurge com mais intensidade para destacar uma noiva clássica, elegante e moderna”, explica.
Nos vestidos, a proposta aparece em linhas limpas, cortes precisos e tecidos nobres, como seda e zibeline, em tons de branco e off-white. O brilho, quando surge, é discreto. “É nesse silêncio visual que a elegância aparece”, reforça.
Mesmo noivas com estilos mais românticos ou criativos podem aderir à tendência, desde que com equilíbrio. Detalhes como rendas delicadas, bordados localizados ou aplicações pontuais entram como complemento, nunca como excesso.
Cintura baixa e corsets voltam com tudo
Outra tendência forte para 2026 é o retorno da cintura baixa, inspirada em silhuetas dos séculos XVIII e XIX, agora reinterpretadas de forma contemporânea.
Os corsets estruturados também ganham destaque, trazendo definição à silhueta e reforçando a feminilidade com sofisticação. A proposta é valorizar o corpo com construção refinada, sem abrir mão da elegância.
Minimalismo não é alfaiataria
A estilista faz um alerta comum no universo da moda noiva: confundir minimalismo com alfaiataria. Segundo ela, são conceitos diferentes.
Enquanto a alfaiataria está ligada a técnicas de construção vindas do vestuário masculino, o minimalismo se refere à estética, formas limpas, tecidos de qualidade e ausência de excessos.
Um vestido pode ser extremamente sofisticado sem deixar de ser minimalista. Não é sobre técnica, é sobre linguagem visual
Beleza natural: maquiagem leve e cabelo em evidência
A tendência de simplicidade também se reflete na beleza. O coque segue como um dos penteados mais fortes para 2026, justamente por sua capacidade de valorizar o rosto e o vestido.
“Ele traz uma elegância atemporal e permite que o visual respire. O cabelo não compete com o véu, com o decote ou com os acessórios”, explica Náni.
Na maquiagem, a aposta é em uma pele iluminada, com aspecto saudável e natural. O famoso “glow” continua em alta, acompanhado de olhos com sombras suaves e cílios mais discretos. Nos lábios, o contorno em tons amarronzados com gloss ganha destaque, trazendo frescor e modernidade.
Buquês orgânicos e novas leituras para o clássico
Os buquês também seguem uma linha mais natural e afetiva. Arranjos com flores de movimento, hastes aparentes e formatos menos rígidos ganham espaço, reforçando a ideia de espontaneidade.
Para noivas mais ousadas, o buquê cascata, sucesso nos anos 1990, retorna com uma releitura mais leve e sofisticada. Já as noivas clássicas continuam apostando em formatos estruturados, com flores como tulipas e copos-de-leite.
Uma das novidades que chama atenção é o chamado “buquê-bolsa”, carregado no antebraço. Além de funcional, ele se torna um acessório de moda, trazendo um toque contemporâneo ao visual.
Menos excesso, mais identidade
Para Náni Gomes, o grande movimento do mercado bridal para 2026 é claro: a busca por autenticidade.
O minimalismo valoriza a essência da noiva, a pureza da forma e a elegância sem esforço. Não é sobre ter menos, é sobre escolher melhor