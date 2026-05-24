Maio, mês das noivas: confira as principais tendências de casamento em 2026

Segundo a especialista, o minimalismo não é uma novidade, mas ganha força no momento atual por valorizar uma estética atemporal. “Ele sempre existiu, mas agora ressurge com mais intensidade para destacar uma noiva clássica, elegante e moderna”, explica.





Nos vestidos, a proposta aparece em linhas limpas, cortes precisos e tecidos nobres, como seda e zibeline, em tons de branco e off-white. O brilho, quando surge, é discreto. “É nesse silêncio visual que a elegância aparece”, reforça.

