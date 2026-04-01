Projeto VIBRA nasce em Vitória para dar protagonismo ao vinho brasileiro

Parceria entre Bob’s e Grupo Lamoia leva nova linha de sorvetes ao varejo capixaba
O Bob’s escolheu o Espírito Santo como ponto estratégico para avançar em sua presença no varejo, apostando em uma parceria com o capixaba Grupo Lamoia para lançar uma nova linha de sorvetes inspirados em seus tradicionais Milk Shakes. A novidade integra a plataforma Bob’s em Casa e reforça o movimento da marca de expandir suas experiências para além dos restaurantes.
Produzidos pela Paletitas, marca do Grupo Lamoia, os sorvetes chegam ao mercado em potes de 500 ml, com a proposta de traduzir para o consumo doméstico a cremosidade e o sabor que consagraram as sobremesas da rede. A escolha por um parceiro local fortalece a estratégia de regionalização da operação e amplia a conexão com o mercado capixaba.
“A chegada dos sorvetes ao Bob’s em Casa é um passo natural dentro da nossa estratégia. Estamos transformando uma das nossas maiores fortalezas em uma nova oportunidade no varejo, ampliando a presença da marca em diferentes ocasiões de consumo”, afirma Marcelo Tristão, diretor de Novos Canais e Transformação Digital do Bob’s.
Para o Grupo Lamoia, a parceria representa um movimento de posicionamento e escala. “Nosso objetivo foi traduzir para o formato de sorvete toda a identidade e o sabor característicos do Milk Shake do Bob’s. Estamos levando ao consumidor a experiência que ele já conhece, agora em um novo formato”, destaca Wanderson Lamoia, presidente e fundador do grupo.
A iniciativa se insere em um contexto de crescimento da categoria de sorvetes no país, que avançou 8,5% em 2024, segundo a Abrasorvete, e evidencia a aposta em inovação e novas ocasiões de consumo dentro do varejo alimentar.
MedSênior amplia atuação e lança clube de vantagens para público 49+
A MedSênior acaba de dar mais um passo na estratégia de ampliar sua atuação para além da assistência médica ao lançar o Clube de Vantagens MedSênior, plataforma exclusiva para beneficiários com foco em economia, conveniência e qualidade de vida. O serviço é gratuito e passa a integrar o portfólio da operadora como um benefício adicional. A iniciativa reúne, em um ambiente digital, ofertas organizadas em três frentes: saúde, consumo e lazer.
Na categoria Bem Saudável, os clientes têm acesso a descontos em medicamentos que podem chegar a 70% em redes como Drogasil. Já o Bem Prático concentra benefícios em varejo e serviços essenciais, com cupons em grandes players como Carrefour e Sam’s Club. A frente Bem Divertido amplia o olhar para experiências, com descontos em viagens, hotéis e opções de entretenimento.
Com parcerias nacionais e abrangência nas regiões onde a operadora atua, o clube reforça o movimento da MedSênior de se posicionar como uma plataforma de cuidado integral. “O Clube de Vantagens MedSênior nasce como uma extensão do nosso cuidado. Queremos ir além da assistência médica, oferecendo soluções que facilitem o cotidiano dos nossos beneficiários, promovendo mais autonomia, economia e qualidade de vida”, afirma o diretor comercial, Rafael Maganete.
A empresa também passa a oferecer seguro viagem sem custo adicional para clientes dos planos Black e Infinite, ampliando a proposta de cuidado contínuo. O serviço, realizado em parceria com a Coris Seguro Viagem, garante assistência em deslocamentos fora da área de cobertura, com atendimento médico-hospitalar, suporte odontológico e farmacêutico em situações emergenciais.
Com as novidades, a MedSênior amplia a entrega de valor ao público 49+, acompanhando demandas que vão além da saúde e avançam sobre conveniência, segurança e bem-estar no dia a dia.
Campanha de universitários leva tema do IR social para as ruas
Uma campanha criada por estudantes da Grande Vitória começa a ganhar visibilidade em pontos estratégicos da cidade ao conectar comunicação, propósito e timing de mercado. Vencedora do prêmio “Universo OOH”, iniciativa do Circuito Acadêmico Maely, da Maely Mídia OOH, a ação incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para causas sociais.
Desenvolvida por alunos de Publicidade e Propaganda da FAESA, a campanha foi pensada para múltiplos formatos de mídia out of home e já está em circulação em abrigos de ônibus, bancas, painéis de LED e relógios digitais, aproveitando o período de declaração para potencializar o alcance da mensagem.
O projeto integra uma estratégia maior da Maely de aproximação com o meio acadêmico, ao propor desafios reais de mercado para estudantes. Ao longo do circuito, universitários de diferentes instituições trabalharam na criação de campanhas com foco em impacto social, avaliadas por um júri formado por profissionais do setor.
A equipe vencedora, formada por Ana Eliza Laranja e Alyson Ferreira, sob orientação do professor Victor Mazzei, conquistou a veiculação da campanha nos ativos da empresa em toda a Grande Vitória, transformando o exercício acadêmico em entrega real de comunicação.
O Boticário aposta em merchan sensorial e rompe a narrativa em novela da Globo
O Boticário lançou a linha Nativa SPA Rosas Secretas com uma estratégia que vai além do merchan tradicional. Em ação na novela Três Graças, da TV Globo, a marca estreou o “Break do Desejo”, inserção inédita em horário nobre que interrompe a narrativa para entregar uma experiência sensorial ao público.
Desenvolvida pela AlmapBBDO em parceria com a Globo, a ação utiliza a personagem Zenilda, vivida por Andréia Horta, para conectar ficção e consumo. A cena evolui para um break de 30 segundos com estética ASMR, com foco em sons e imagens que simulam o uso do produto, apostando na multissensorialidade como forma de engajamento.
A campanha integra uma estratégia omnicanal, com QR Code na tela direcionando para compra online com desconto, distribuição de amostras em lojas físicas e ativações digitais, incluindo ofertas via redes sociais e WhatsApp.
O movimento se desdobra ainda em um evento exclusivo no hotel MGallery, no Rio de Janeiro, cenário da ação, ampliando a experiência para influenciadores e convidados.
Enjoy se prepara para inaugurar hub de negócios premium em Vila Velha
A Enjoy se prepara para inaugurar, no dia 13 de maio, sua nova sede na cobertura do Centro Empresarial Praia da Costa Offices, em Vila Velha. Liderado pelo empresário Wander Miranda e sócios, o projeto aposta em um conceito que vai além do escritório tradicional, posicionando-se como um hub de conexões e experiências voltado ao público empresarial.
Com cerca de 800 metros quadrados, o espaço reúne rooftop para eventos, heliponto e um estúdio de podcast de grande porte, além de lounges, auditório, áreas de educação e ambientes exclusivos para membros. A proposta é atrair empresários em busca de networking qualificado, com expectativa de circulação superior a 1,5 mil profissionais por mês.
A produção de conteúdo é outro pilar do projeto, com a criação de um estúdio voltado a entrevistas e conversas em profundidade, ampliando o alcance da plataforma e conectando o Espírito Santo a nomes relevantes do cenário nacional. A mobilidade também entra como ativo de posicionamento, com heliponto integrado à experiência da marca.
Com a nova sede, a Enjoy busca consolidar sua atuação como um dos principais polos de relacionamento e desenvolvimento empresarial do Estado.