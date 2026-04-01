Projeto VIBRA nasce em Vitória para dar protagonismo ao vinho brasileiro

O Bob’s escolheu o Espírito Santo como ponto estratégico para avançar em sua presença no varejo, apostando em uma parceria com o capixaba Grupo Lamoia para lançar uma nova linha de sorvetes inspirados em seus tradicionais Milk Shakes. A novidade integra a plataforma Bob’s em Casa e reforça o movimento da marca de expandir suas experiências para além dos restaurantes.

Produzidos pela Paletitas, marca do Grupo Lamoia, os sorvetes chegam ao mercado em potes de 500 ml, com a proposta de traduzir para o consumo doméstico a cremosidade e o sabor que consagraram as sobremesas da rede. A escolha por um parceiro local fortalece a estratégia de regionalização da operação e amplia a conexão com o mercado capixaba.

“A chegada dos sorvetes ao Bob’s em Casa é um passo natural dentro da nossa estratégia. Estamos transformando uma das nossas maiores fortalezas em uma nova oportunidade no varejo, ampliando a presença da marca em diferentes ocasiões de consumo”, afirma Marcelo Tristão, diretor de Novos Canais e Transformação Digital do Bob’s.

Para o Grupo Lamoia, a parceria representa um movimento de posicionamento e escala. “Nosso objetivo foi traduzir para o formato de sorvete toda a identidade e o sabor característicos do Milk Shake do Bob’s. Estamos levando ao consumidor a experiência que ele já conhece, agora em um novo formato”, destaca Wanderson Lamoia, presidente e fundador do grupo.

A iniciativa se insere em um contexto de crescimento da categoria de sorvetes no país, que avançou 8,5% em 2024, segundo a Abrasorvete, e evidencia a aposta em inovação e novas ocasiões de consumo dentro do varejo alimentar.