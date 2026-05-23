Morreu neste sábado (23) o engenheiro florestal e ambientalista Renato Moraes de Jesus, aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Ele estava morando no Espírito Santo e deixa esposa e dois filhos.





Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a preservação ambiental, Renato dedicou grande parte da vida à recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica em diferentes regiões do país. Em 1977, mudou-se para o Espírito Santo, onde passou a atuar na Reserva Natural da Vale, no Norte do Estado.





Ao longo de décadas de trabalho, contribuiu significativamente para a conservação, o reflorestamento e o desenvolvimento de pesquisas científicas, ajudando a transformar a reserva em referência nacional na proteção da biodiversidade.





Renato também participou da criação do Instituto Terra, idealizado por Sebastião e Lélia Salgado, colaborando com projetos de recuperação ambiental na bacia do Rio Doce.





Entre suas principais realizações, está a recuperação de áreas que somam mais de 25 mil hectares de mata nativa, incluindo a reserva da Vale e uma área anexa do Ibama. Ao longo da carreira, liderou o plantio de mais de 2 milhões de árvores — trabalho que lhe rendeu reconhecimento internacional, com destaque em reportagem de capa da revista National Geographic.





O velório será realizado neste domingo (24), das 8h às 12h, no Crematório Primícias Memorial House, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.