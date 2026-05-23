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Obituário

07/08/1951
23/05/2026

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 16:39

Publicado em

23 mai 2026 às 16:39
Renato Moraes de Jesus, engenheiro florestal que atuou no Instituto Terra, na Vale e estava morando no ES
Renato Moraes de Jesus, engenheiro florestal que atuou no Instituto Terra, na Vale e estava morando no ES Reprodução | TV Gazeta

Morreu neste sábado (23) o engenheiro florestal e ambientalista Renato Moraes de Jesus, aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Ele estava morando no Espírito Santo e deixa esposa e dois filhos.


Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a preservação ambiental, Renato dedicou grande parte da vida à recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica em diferentes regiões do país. Em 1977, mudou-se para o Espírito Santo, onde passou a atuar na Reserva Natural da Vale, no Norte do Estado.


Ao longo de décadas de trabalho, contribuiu significativamente para a conservação, o reflorestamento e o desenvolvimento de pesquisas científicas, ajudando a transformar a reserva em referência nacional na proteção da biodiversidade.


Renato também participou da criação do Instituto Terra, idealizado por Sebastião e Lélia Salgado, colaborando com projetos de recuperação ambiental na bacia do Rio Doce.


Entre suas principais realizações, está a recuperação de áreas que somam mais de 25 mil hectares de mata nativa, incluindo a reserva da Vale e uma área anexa do Ibama. Ao longo da carreira, liderou o plantio de mais de 2 milhões de árvores — trabalho que lhe rendeu reconhecimento internacional, com destaque em reportagem de capa da revista National Geographic.


O velório será realizado neste domingo (24), das 8h às 12h, no Crematório Primícias Memorial House, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

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