Policial penal é suspeito de agredir companheira com soco no olho em Vila Velha

A Polícia Penal vai apurar administrativamente a agressão cometida por um agente da corporação, de 49 anos, contra a própria companheira, também policial penal, de 45 anos. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (23), no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. A identidade dos envolvidos na ocorrência não está sendo divulgada para preservar a vítima.





Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que foi atingida com um soco no olho durante uma discussão. Quando os militares chegaram ao local, o suspeito já havia fugido.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha, e a vítima solicitou uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o agressor. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.





Procurada pela reportagem, a Polícia Penal informou, em nota, que “não compactua com qualquer tipo de violência, especialmente quando envolve integrantes de seus quadros, e destaca que todas as medidas cabíveis serão adotadas dentro do rigor da lei e dos princípios disciplinares da instituição”.





A diretora-adjunta da Polícia Penal do Espírito Santo, Brígida Simões, reforçou o posicionamento institucional diante do caso.





“A Polícia Penal do Espírito Santo repudia qualquer forma de violência e trata situações dessa natureza com extrema seriedade e responsabilidade. Nenhum servidor está acima da lei, e todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a devida apuração dos fatos, sempre com respeito às vítimas e à legalidade”, finalizou.