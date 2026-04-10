"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES

Leandro Batista, a esposa e as filhas no show do Guns N'Roses em Belo Horizonte em 2022 Crédito: Acervo pessoal

O empresário Leandro Batista decidiu trocar a tradicional festa de aniversário por um programa diferente: assistir ao show do Guns N' Roses, que acontece neste domingo (12), em Cariacica, na Grande Vitória. Ele completa 50 anos na data da apresentação e considera a escolha um presente.

"Eu ia fazer uma festa, fechar um pub, tocar. Mas não tinha como. Olha o inusitado dessa situação. Para mim, parece um presente. Eu vou ter uma camisa do Guns N’ Roses com a data do meu aniversário nas costas. É um presentão que o universo resolveu me dar", falou.

Fã da banda desde a adolescência, Leandro acompanha o grupo há quase 40 anos. O primeiro show veio ainda jovem, em 1992, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

"Minha tia me deu três ingressos e eu chamei dois amigos. Pedi para o meu pai me levar e, no dia, ele colocou todo mundo dentro do carro e fomos. Chegamos lá à tarde e curtimos muito", relembrou.

A família de Leandro Batista compartilha o amor pela música e está na expectativa para o show do Guns N' Roses no Espírito Santo. Crédito: Acervo pessoal

A relação com a banda foi além da música. Segundo Leandro, o Guns N' Roses influenciou até a forma como ele se vestia.

Eu mudei meu jeito de vestir por causa deles. Usava calça mais apertada, bota. Aquilo fazia parte de quem eu era

Uma das lembranças mais marcantes envolve justamente uma camisa da banda. Ao ser abordado em uma tentativa de assalto quando era mais jovem, ele se recusou a entregar a peça.

"O cara pediu tudo e falou da camisa. Eu disse: 'a camisa do Guns, não'. Ele acabou indo embora sem levar nada", contou.

Décadas depois, a paixão segue firme, agora compartilhada com a família. Em 2022, Leandro levou as filhas para assistir ao show da banda em Belo Horizonte, repetindo um gesto que o próprio pai teve com ele anos antes.

“Eu falei: ‘Meu pai fez comigo, vou fazer com vocês’”

Para o show no Espírito Santo, ele já tem companhia confirmada: a esposa e as filhas estarão com ele na plateia. Amigos também podem se juntar ao grupo, mas eles ainda estão se organizando.

"Eu deixei todo mundo à vontade. Quem quiser ir, a gente se encontra lá. O importante é curtir", disse.

A banda que abriu as portas para a música

Assim como Leandro, o auditor Roger Macedo, de 34 anos, começou a acompanhar a banda ainda na adolescência. Ele lembra que tinha cerca de 13 anos quando passou a ouvir as músicas e se impressionar com a energia do grupo.

"O que mais me chamou atenção era a atitude e energia que a banda tinha, principalmente a presença de palco, me deixava empolgado com adrenalina lá em cima", contou.

Foi o Guns N' Roses que fez Roger se interessar por música. "Comecei a aprender a tocar violão e guitarra. Foi minha porta de entrada para esse mundo, fui conhecendo outras bandas, conversava muito com os amigos sobre as músicas, fiz muitas amizades nessa época por causa do Guns N Roses".

Entre as favoritas, ele destaca "It's So Easy", pela influência punk do baixista Duff McKagan, e "November Rain", que tem um significado mais afetivo. "Tem uma pegada nostálgica. Lembro muito do clipe que sempre passava na MTV", relembrou.

O auditor Roger Macedo também se aventura na guitarra. Slash do Guns N' Roses é uma grande inspiração Crédito: Acervo pessoal

Roger já esteve em dois shows da banda no Brasil, no Rio de Janeiro em 2010, e em Belo Horizonte em 2014. Apesar de elogiar as duas apresentações, é a primeira experiência que guarda com mais carinho.

"Eu tinha acabado de fazer 18 anos, fui sozinho em uma excursão no Rio, foi perrengue do início ao fim. Peguei chuva, o show atrasou e só iniciou 01 da manhã, mas quando começou foi uma explosão sem fim. Nunca pulei e gritei tanto em minha vida. Sai de lá exausto, mas valeu muito a pena", lembrou.

Agora, ele se prepara para um momento inédito: ver Axl Rose, Slash e Duff McKagan juntos no palco.

"É a primeira vez que vou ver essa formação. Estou muito ansioso. O Slash é uma das minhas principais referências na guitarra, então espero um grande espetáculo, com muitos solos"

Paixão compartilhada em família

Dessa vez, Roger vai acompanhado da esposa, a auxiliar contábil Raiça Ronchetti, de 32 anos, e do cunhado Rafael Ronchetti Ventorim Porto, de 14 anos.

"Eu também sou fã, mas acho que não tanto quanto o Roger. Sempre gostei muito da banda, e isso, inclusive, foi algo que conectou a gente desde que nos conhecemos: o gosto musical parecido", contou Raiça.

Raiça, Rafael e Roger vão ao show do Guns N' Roses em família pela primeira vez no Espírito Santo Crédito: Raiça Ronchetti/ Arquivo Pessoal

Raiça nem precisou ser convencida para ir. "Ele já foi a outros shows, mas a gente não foi junto, então vai ser uma experiência muito legal, a gente num show de uma banda que a gente gosta há tantos anos, juntos. Estamos muito animados de viver esse dia", completou.

O fã mais novo da família, o Rafael, conheceu a banda por influência do cunhado.

"Meu irmão tem 14 anos e desde que ele nasceu sempre teve o Roger como uma inspiração, sempre se espelhou muito nele, inclusive em relação ao gosto musical. Com o tempo ele foi se interessando e acabou fã da banda também", lembrou a auxiliar contábil.

Para Raiça, vai ser muito especial ver a família compartilhando esse momento.

São duas das pessoas que eu mais amo no mundo e eu vou estar ali para poder não só aproveitar o show, mas também aproveitar um momento com eles, vê-los realizando um sonho