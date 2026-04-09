Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Algumas vias próximas ao Estádio Kleber Andrade serão interditadas Crédito: Reprodução/Instagram/@gunsnroses

Os fãs capixabas já estão na contagem regressiva para o show do Guns N’ Roses, que acontece neste domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A apresentação, marcada para a véspera de feriado estadual, deve reunir grande público e exige atenção a horários, regras e formas de acesso para garantir uma experiência tranquila.

Os portões serão abertos às 16h e a banda Raimundos sobe ao palco às 18h30. Já o show da banda Guns N’ Roses está previsto para começar às 20h. O evento contará com diversos setores e por isso é importante chegar cedo para acessar os espaços com mais calma.

Entre as recomendações, a organização destaca a importância de se manter hidratado e ressalta que haverá ponto de água gratuito. Outros pontos de atenção: a classificação indicativa é 16 anos, mas adolescentes de 14 e 15 anos poderão entrar acompanhados. O evento também contará com área acessível para pessoas com deficiência, e não será permitido fumar dentro do estádio.

O que não pode ser levado ao show

Fique atento à lista de itens proibidos para evitar transtornos na entrada. Não será permitida a entrada com armas, objetos cortantes, fogos de artifício e sinalizadores. Também estão vetados equipamentos profissionais, câmeras, drones, bastões de selfie e apontadores a laser.

O público não poderá acessar o evento com bebidas (com exceção de água sem tampa), garrafas ou latas, e alimentos só serão permitidos se forem industrializados e estiverem lacrados. Além disso, não entram cartazes, bandeiras, camisetas de times, fantasias volumosas, drogas, cigarros eletrônicos e medicamentos sem prescrição médica.

Transporte por aplicativo e bolsões de ônibus