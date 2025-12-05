Editorias do Site
Capixaba batiza o filho de Acsel e eterniza amor pelo Guns N’ Roses

Moradora de Muniz Freire já esteve em três shows da banda e tem até tatuagem do grupo que se apresenta em 2026 no ES

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:30

A fã tem uma tatuagem em homenagem à banda e também mostrou a decoração de seu quarto e a logo de sua loja, tudo com a temática Guns N' Roses
A fã tem uma tatuagem em homenagem aos Guns e e também mostrou a decoração de seu quarto e a logo de sua loja Crédito: Acervo pessoal

Há quem diga que certas bandas não tocam apenas no palco, mas também na vida da gente. Agora que o Guns N’ Roses vai desembarcar em Cariacica, cada fã traz sua própria melodia de memórias. Tem tatuagem, nome do filho em homenagem ao grupo e até aniversário e ensaio de gestante com o tema. 

Orleandra Ribeiro, de 44 anos, é moradora de Muniz Freire e acompanha a banda desde 1990. Ela era conhecida como "a menina apaixonada pelo Axl", e depois de tantos anos, ainda compartilha do mesmo amor. Segundo ela, especialmente a figura de Axl Rose, marcou sua juventude e segue marcando sua vida adulta.

Minha filha se tornou tatuadora e eternizou minha música preferida "Estranged" na minha pele

E as homenagens não param! O sonho de Orleandra era registrar seu filho como "Axl Rose", porém houve recusa no cartório. "Daí nasceu um nome único e cheio de significado. Acsel, hoje com 8 anos, carrega meu legado musical", brincou. 

Ensaio gestante de Orleandra e aniversário de Acsel
Ensaio gestante de Orleandra e aniversário de Acsel Crédito: Acervo pessoal

O ensaio gestante de Orleandra também foi inspirado em Guns N' Roses, assim como o aniversário do pequeno. Além disso, a marca de artesanato da capixaba traz referências ao grupo em sua logo. Nas redes sociais ela até brinca: "Quando eu tiver uma estamparia não vou dizer nada, mas haverá sinais", em um vídeo lotado de objetos do Guns. Essa é fã de carteirinha!

Orleandra nos shows em 2010 e 2022
Orleandra nos shows em 2010 e 2022 Crédito: Acervo pessoal

Orleandra já assistiu a três shows da banda, e estará por lá no dia 12 de abril, quando eles se apresentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. "Eu já tentei entregar um urso para Axl, mas o presente ficou com os seguranças. O sonho ainda está de pé", contou. 

Sigo com o coração aberto para o dia que, enfim, poderei dizer que abracei Axl

Ingressos disponíveis

Restam apenas poucos ingressos em dois setores para o show do Guns N' Roses em Cariacica, no dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade. Os setores Cadeira A/B, Cadeira C/D e Área VIP estão esgotados. Agora restam poucos ingressos nos setores Front Stage e Experience.

O setor Front Stage é o mais próximo ao palco e o Experience oferece uma experiência completa: setor premium com acesso especial, entrada 30 minutos antes da abertura do evento, ingresso para o Front Stage e serviço de open bar e open food.

Vale lembrar que o lendário Guns N’ Roses desembarca em Cariacica no ano que vem com a formação clássica com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo.

Consulte os lotes disponíveis e valores no site Bilheteria Digital ou no canal oficial @fattoentreter. Lotes sujeitos a disponibilidade e valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

