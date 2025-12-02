Guns no ES

Ingressos para Guns N’ Roses no ES entram no último lote, em apenas um dia de vendas

Apresentação histórica promete estrutura grandiosa e repertório clássico, levando milhares de fãs ao Kleber Andrade

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:55

Guns N' Roses confirma show no Espírito Santo em 2026 Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

Welcome to the Jungle! Os fãs capixabas que ainda não garantiram presença no aguardado show do Guns N’ Roses no Espírito Santo têm apenas mais uma chance: os ingressos estão no último lote. O evento acontece no dia 12 de abril de 2026, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, marcando a primeira vez do grupo no Estado.

A procura tem sido intensa desde o início das vendas. Somente ontem (1º), 20 mil ingressos foram vendidos em 30 minutos, e em seis horas o setor Cadeira A/B já estava esgotado. A expectativa é de 35 mil pessoas para ouvir ao vivo clássicos como “Sweet Child O' Mine”, “November Rain” e “Paradise City”.

Formado em Los Angeles em 1985, o Guns N’ Roses é um dos maiores nomes da história do rock, com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. A formação atual reúne novamente três membros clássicos: Axl Rose (vocal), Slash (guitarra) e Duff McKagan (baixo), que voltaram aos palcos juntos em 2016, na bem-sucedida turnê “Not in This Lifetime”.

O show em Cariacica integra a nova turnê mundial, intitulada “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que traz a banda ao Brasil para oito apresentações, além da participação como headliner no Monsters of Rock, em 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. O município capixaba será a quinta parada brasileira do giro.

O retorno ao país acontece após uma temporada marcada por estádios lotados, recordes de público e pedidos entusiasmados dos fãs por novas datas. A apresentação no Espírito Santo acontece na véspera de um dos feriados mais tradicionais do Estado, o Dia de Nossa Senhora da Penha, em 13 de abril.

A turnê no Brasil conta com megaestrutura internacional assinada pela Mercury Concerts, produtora responsável por trazer ao país nomes como AC/DC, Bon Jovi, KISS e Aerosmith ao longo de três décadas. No Espírito Santo, a produção local é realizada pela Fatto/Entreter.

Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital e na loja Reserva do Shopping Praia da Costa. Lotes e valores estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Setores disponíveis

VIP

Frontstage

Cadeira CD

Experience (premium + acesso antecipado + frontstage + open bar + open food)

Lounges – informações via WhatsApp: (27) 99262-2400

