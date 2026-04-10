Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Raimundos abre show do Guns N’ Roses em apresentação histórica no ES Crédito: Carolina Demper

O vocalista e guitarrista Digão não esconde a empolgação ao falar da turnê ao lado do Guns N' Roses. À frente dos Raimundos, ele volta ao Espírito Santo neste domingo (12), quando a banda abre o aguardado show internacional no Estádio Kleber Andrade.

“A gente abriu o Guns no ano passado e já tinha sido uma loucura total, parecia Disneylândia. E esse ano… a gente não acostumou não. A adrenalina continua”, afirma. Segundo ele, a sensação segue intensa a cada apresentação. “É uma coisa tão gostosa, tão bacana. A gente está super animado, feliz, com muita vontade de fazer".

A relação com a banda americana vem de longa data. Digão relembra a influência direta do grupo na formação musical dos Raimundos. “O Guns foi muito importante pra gente nos anos 1980. Era uma banda à frente do tempo, com um rock visceral que contagia. Eu vi o Guns no auge, em 1991, então estar aqui hoje é um sonho".

Guns N' Roses no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

Essa conexão, segundo ele, também aparece no público. Mesmo com estilos diferentes, a resposta tem sido imediata. “O público converge junto com o Raimundos. Pode ser hard rock de um lado, punk e metal do outro, mas funciona. Vai ser maravilhoso, a galera vai pirar. Não tem jeito".

Nos bastidores, a experiência também tem surpreendido. “O Guns tem respeitado muito a gente, inclusive na questão do som. A gente toca do jeito que é, sem interferência. Isso é muito legal”. O reconhecimento veio até de Axl Rose, que, segundo Digão, elogiou a banda brasileira.

A gente ficou muito, muito feliz com isso

Relação com o Espírito Santo

Com uma relação antiga com o Espírito Santo, o grupo chega com expectativa alta para reencontrar o público capixaba. “A gente já fez shows memoráveis no ES. É uma galera que nunca perdeu o amor pelo Raimundos”, diz, antes de brincar: “As histórias inusitadas a gente deixa quieto porque não são pra menores de 18”, ri.

A noite marca a primeira apresentação do Guns N’ Roses no Estado, na véspera do feriado de Nossa Senhora da Penha, e vai reunir fãs de várias regiões. No palco, além de Digão e companhia, nomes como Slash e Duff McKagan garantem um repertório recheado de clássicos.

Antes disso, cabe aos Raimundos aquecer o público, missão que, pelo visto, será cumprida. “Quem for lá vai curtir demais, vai se divertir. É chegar de coração aberto porque vai se contagiar. É isso. Vai ser maravilhoso".

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