Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10:00
O anúncio de Shakira como atração do projeto Todo Mundo no Rio, com show gratuito na praia de Copacabana no dia 2 de maio, acendeu de vez o radar dos fãs de música internacional. E 2026 promete ser um dos anos mais movimentados da última década para quem gosta de grandes turnês passando pelo Brasil - inclusive com datas confirmadas no Espírito Santo.
No início do ano, o ES já entrou na rota global com a apresentação do DJ holandês Martin Garrix. Eleito o melhor DJ do mundo em 2024 pela DJ Mag, o artista desembarcou em Guarapari no dia 2 de janeiro para um show inédito no Estado, abrindo o calendário internacional capixaba em grande estilo.
A lendária banda americana Guns N' Roses se apresenta no dia 12 de abril, domingo, às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O show também integra o line-up do festival Monsters of Rock Brasil, em São Paulo, além de alguns outros estados do país, consolidando o retorno do grupo ao país.
Enquanto os capixabas vivem a expectativa para o Guns, Vitória anunciou outra atração histórica: a banda escocesa Nazareth virá ao Estado para dois shows. Um deles será gratuito na Capital e a data ainda a será divulgada.
O outro acontece em São Mateus, no dia 17 de julho, às 19h, no Parador Internacional Guriri, dentro da programação do Sama Rock Festival. Os ingressos já estão à venda pelo site Bilhete Premium e custam a partir de R$ 180.
Com essas confirmações, o Espírito Santo volta a se firmar como rota de grandes turnês internacionais, ampliando a oferta cultural para além do eixo Rio-São Paulo.
Do rock clássico ao pop latino, do K-pop ao heavy metal, o Brasil e o Espírito Santo viraram parada obrigatória das grandes turnês. Agora é preparar o bolso, organizar a agenda e garantir o ingresso (ou chegar cedo no gratuito), porque o ano promete ser daqueles em que a gente mede o tempo não por meses… mas por shows.
