Shakira em Copacabana e Guns N' Roses no ES: os shows internacionais de 2026

Após anúncio de Shakira em Copacabana, agenda de megashows chama a atenção dos fãs e inclui apresentações no Espírito Santo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10:00

Brasil e ES recebem grandes shows internacionais em 2026 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress; Instagram/gunsnroses; Reuters/Folhapress

O anúncio de Shakira como atração do projeto Todo Mundo no Rio, com show gratuito na praia de Copacabana no dia 2 de maio, acendeu de vez o radar dos fãs de música internacional. E 2026 promete ser um dos anos mais movimentados da última década para quem gosta de grandes turnês passando pelo Brasil - inclusive com datas confirmadas no Espírito Santo.

No início do ano, o ES já entrou na rota global com a apresentação do DJ holandês Martin Garrix. Eleito o melhor DJ do mundo em 2024 pela DJ Mag, o artista desembarcou em Guarapari no dia 2 de janeiro para um show inédito no Estado, abrindo o calendário internacional capixaba em grande estilo.

Rock internacional no Espírito Santo

A lendária banda americana Guns N' Roses se apresenta no dia 12 de abril, domingo, às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O show também integra o line-up do festival Monsters of Rock Brasil, em São Paulo, além de alguns outros estados do país, consolidando o retorno do grupo ao país.

Banda Guns N' Roses Crédito: Instagram/@gunsnroses

Enquanto os capixabas vivem a expectativa para o Guns, Vitória anunciou outra atração histórica: a banda escocesa Nazareth virá ao Estado para dois shows. Um deles será gratuito na Capital e a data ainda a será divulgada.

O outro acontece em São Mateus, no dia 17 de julho, às 19h, no Parador Internacional Guriri, dentro da programação do Sama Rock Festival. Os ingressos já estão à venda pelo site Bilhete Premium e custam a partir de R$ 180.

Com essas confirmações, o Espírito Santo volta a se firmar como rota de grandes turnês internacionais, ampliando a oferta cultural para além do eixo Rio-São Paulo.

Banda Nazareth (2018) Crédito: Reprodução/Instagram @nazarethband

Principais shows internacionais no Brasil em 2026

Fevereiro

20 e 21/2 – Bad Bunny: Show duplo no Allianz Parque, em São Paulo.

24/2, 28/2 e 4/3 – AC/DC: A banda se apresenta no Estádio do MorumBIS.





Abril

4/4 – Monsters of Rock Brasil: No Allianz Parque, com Guns N’ Roses, Extreme, Lynyrd Skynyrd e Halestorm.

12 e 14/4 – Roxette: Dia 12 no Vivo Rio e dia 14 no Espaço Unimed.

25 e 26/4 – Bangers Open Air: No Memorial da América Latina, reunindo nomes do heavy metal mundial.

26/4, 30/4 e 1/5 – The Weeknd: No Estádio Nilton Santos e no MorumBIS, em São Paulo.





Maio

02/05 – Shakira: Show gratuito em Copacabana, no Rio.





Julho

17 e 18/7 – Harry Styles: Apresentações no MorumBIS, em São Paulo.





Agosto

10/8 – Rosalía: Show na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro





Setembro

4 a 13/9 – Rock in Rio: Na Cidade do Rock, com nomes como Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Elton John, Gilberto Gil e Stray Kids já anunciados.

18/9 – 5 Seconds of Summer: Shows em São Paulo e Belo Horizonte.





Outubro

25/10 – Iron Maiden: Turnê “Run For Your Lives” no Allianz Parque.

28, 30 e 31/10 – BTS: O grupo de K-pop se apresenta em São Paulo (local ainda a ser divulgado).

Grupo BTS Crédito: Reuters/Folhapress

Do rock clássico ao pop latino, do K-pop ao heavy metal, o Brasil e o Espírito Santo viraram parada obrigatória das grandes turnês. Agora é preparar o bolso, organizar a agenda e garantir o ingresso (ou chegar cedo no gratuito), porque o ano promete ser daqueles em que a gente mede o tempo não por meses… mas por shows.

