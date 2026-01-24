Rock 'n' roll

Nazareth no ES: lendária banda escocesa fará show gratuito em Vitória

Ícones do hard rock setentista também passarão por São Mateus, como atração do Sama Rock Festival, com a turnê "Latin America Hits"

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 11:14 - Atualizado há 8 minutos

A banda Nazareth vai se apresentar em Vitória, com entrada gratuita, e em São Mateus Crédito: Reprodução/Instagram @nazarethband

Enquanto os capixabas vivem a expectativa de curtir ao vivo o rock do Guns 'n' Roses, em Cariacica, Vitória acaba de anunciar a apresentação de outra lendária banda de rock internacional: a escocesa Nazareth, que virá pela segunda vez ao Espírito Santo, desta vez para dois shows - um deles totalmente gratuito.

O grupo também vai tocar em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 17 de julho, às 19h, no Parador Internacional Guriri. Os ingressos para essa apresentação, que integra o Sama Rock Festival, já estão à venda e custam a partir de R$ 180 (meia entrada/2º lote), pelo site www.bilhetepremium.com.

O anúncio do show na Capital, cuja data ainda não foi anunciada pela prefeitura, surpreendeu o público que assistia às bandas Picnic Dogs e Paralamas do Sucesso ao vivo na Arena de Verão, na noite desta sexta (23), na Praia de Camburi.

A apresentação gratuita da banda, que traz na bagagem hits setentistas como "Love Hurts", "Hair of the Dog" e "Dream On", fará parte de uma programação especial em homenagem ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, e será realizada pela Prefeitura de Vitória por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

De volta ao ES

Formada atualmente por Pete Agnew (baixista/integrante da formação original), Jimmy Murrison (guitarra), Lee Agnew (bateria) e Carl Sentance (vocal), a icônica banda de hard rock tocou no Estado pela primeira vez em maio de 2016, no estacionamento do Shopping Vila Velha.

Seu retorno ao Brasil em julho comemora os mais de 55 anos de carreira, com a turnê “Latin America Hits”, dedicada aos maiores sucessos do grupo. O roteiro inclui sete cidades brasileiras, mas somente Vitória terá um show gratuito.

Trajetória

A banda Nazareth foi fundada em 1968, na cidade de Dunfermline, na Escócia, e construiu uma trajetória sólida e influente, com uma discografia que ultrapassa 20 álbuns de estúdio.

Referência mundial do hard rock setentista, a banda fará sua 12ª visita ao Brasil (a primeira aconteceu em 1990, e a mais recente em 2019) trazendo no repertório clássicos que marcaram época e continuam ecoando em rádios, palcos e playlists ao redor do mundo.

"Where Are You Now", “Razamanaz”, “This Flight Tonight”, “Broken Down Angel” e “Miss Misery” também estão previstas no repertório do show em Vitória, que terá data e local anunciados em breve pela PMV.

Com informações da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

Este vídeo pode te interessar