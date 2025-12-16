Não pode faltar!

Guns N’ Roses no ES: capixabas elegem músicas essenciais para o show

Tem alguém ansioso, aí? Na expectativa do evento do ano, fãs discutem quais músicas não podem faltar no setlist da banda

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:19

Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 Crédito: Marcelo Justo/Folhapress

A expectativa para o show do Guns N' Roses em Cariacica é alta e os fãs capixabas já estão deixando claro quais são suas músicas favoritas, que esperam ouvir no estádio Kleber Andrade, em Cariacica no dia 12 de abril.

No perfil da Fatto Entreter, produtora local responsável pela apresentação no Estado, os comentários estão repletos de pedidos dos hits que marcaram gerações. Entre as músicas mais citadas pelos fãs estão clássicos atemporais como "Sweet Child O' Mine", com o riff inconfundível da guitarra de Slash, e a épica balada "November Rain".

Os pedidos não param por aí. "Welcome To The Jungle", hino que abre muitos shows da banda, também aparece com frequência nos comentários, assim como "Patience", "Don't Cry", “Paradise City” e "You Could Be Mine". Fãs mais dedicados também pedem por "Civil War", "Estranged", "Rocket Queen", "So Fine" e a romântica "This I Love".

E para você, qual música não pode faltar no dia 12 de abril?

Show histórico

O show do Guns N’ Roses é um momento histórico para o público capixaba, que finalmente poderá assistir ao vivo uma das maiores bandas de rock do planeta em sua formação clássica: Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo.

Show do Guns N’ Roses é um momento histórico para o público capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/@gunsnroses

Em apenas 30 minutos após a abertura oficial, 20 mil ingressos já haviam sido vendidos e os últimos ingressos estão à venda. Consulte os lotes disponíveis e valores no site Bilheteria Digital.

Setores disponíveis:

Frontstage



Experience (premium + acesso antecipado + front stage + open bar + open food)



