Vem aí!

Confirmado: Shakira fará show gratuito no Rio de Janeiro

Apresentação está marcada para o começo de maio

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:27

Shakira cai no palco durante show e, depois, reage com bom-humor: 'sou de borracha' Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Shakira será a atração deste ano do Todo Mundo no Rio, megashow que toma a praia de Copacana e que já teve apresentações de Lady Gaga e Madonna em 2025 e 2024. A informação foi publicada por Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, e confirmada pela Folha com pessoas próximas à produção do evento.

A apresentação da colombiana será anunciada em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, dia 12. A escolha dela ocorre após uma série de especulações envolvendo o seu nome. Entre os outros artistas cogitados estavam Justin Bieber e Britney Spears.

Marcado para o dia 2 de maio, o megashow gratuito deve tomar o Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo. A expectativa é que o público chegue, novamente, à casa do milhão, como foi o caso das outras divas do pop —segundo a Riotur, Lady Gaga 2,1 milhões de pessoas. O Todo Mundo no Rio virou um dos maiores eventos musicais do mundo

Mas, diferentemente de Gaga e Madonna, que não faziam show no país há muitos anos, Shakira cantou pela última vez aqui em fevereiro passado. Ela se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo com a turnê "Las Mujeres Ya no Lloram", dedicada ao seu último disco.

Shakira tem relação próxima com o Brasil. Fluente em português, a cantora foi uma das primeiras latinas a conseguir uma carreira sólida nos Estados Unidos e no resto do mundo. Entre seus maiores sucessos estão "Hips Don't Lie" e "Waka Waka", a música da Copa do Mundo de 2010.

Este vídeo pode te interessar