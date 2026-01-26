Expectativa

Britney Spears pode fazer show em Copacabana, mas contrato não foi assinado

Segundo fontes próximas a patrocinadores do evento ouvidas pela reportagem, a diva do pop está em negociações com a Prefeitura do Rio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:04

Britney não se apresenta ao vivo desde o Grand Prix de Austin, no Texas, em outubro de 2018 Crédito: Instagram/@britneyspears

Britney Spears pode ser anunciada, em breve, como a atração do megashow que vai ocupar a praia de Copacabana em maio deste ano. Segundo fontes próximas a patrocinadores do evento ouvidas pela reportagem, a diva do pop está em negociações com a Prefeitura do Rio, mas o contrato não foi assinado.

Nesta segunda-feira (26), o Metrópoles afirmou que Britney seria a atração deste ano, após Shakira ser apontada como a escolha nas últimas semanas. Nas redes sociais, os rumores vêm causando alvoroço entre fãs.

Procurada, a assessoria de imprensa do projeto Todo Mundo no Rio, responsável pelo show, diz não ter qualquer definição sobre o evento. A Sony, gravadora que representa Britney, também não tem informações.

O megashow de Copacabana está marcado para o dia 2 de maio e faz parte do projeto que nos últimos anos levou Madonna e Lady Gaga à praia carioca. A expectativa é que a apresentação do artista escolhido para este ano atraia uma multidão, repetindo o sucesso das outras duas cantoras.

Britney não se apresenta ao vivo desde o Grand Prix de Austin, no Texas, em outubro de 2018. No ano seguinte, ela anunciou um hiato por tempo indeterminado.

No início deste ano a cantora disse que nunca mais se apresentaria nos Estados Unidos, mas indicou que poderia em breve estar no palco com seu filho em outros países.

No último mês, surgiram rumores de que a atração do evento seria a cantora Shakira, por conta de uma postagem da plataforma Deezer. No entranto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sugeriu em suas redes sociais que o próximo show poderia ser de nomes como Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Adele, U2, Paul McCartney e Justin Bieber e pediu que as pessoas escolhessem sua opção favorita.

Este vídeo pode te interessar