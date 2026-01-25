Humorista francês, Paul Cabannes, traz show “Alma de Brasileiro” para o ES

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:00
O humorista Paul Cabannes anda falando bastante do Espírito Santo no Thread. Entre piadas sobre o Estado ser “subestimado” e declarações bem-humoradas sobre o amor dos mineiros por Guarapari, o francês que conquistou o Brasil vai transformar a zoeira online em encontro presencial: ele desembarca em Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, no início de fevereiro.
No Sul capixaba, Paul apresenta o stand-up “Alma de Brasileiro” no dia 6 de fevereiro, às 20h, no Sesc Cachoeiro, e segue para Vitória no dia 7 de fevereiro, às 21h, no Teatro do Sesi. Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresso Digital.
Morando no Brasil desde 2015, após se casar com uma brasileira, o francês construiu carreira observando, e zoando com carinho, os hábitos nacionais. Áudios intermináveis no WhatsApp, jeitinhos, manias regionais e situações do cotidiano viram combustível para um humor que faz o público rir de 'si mesmo'.
No palco, o espetáculo funciona quase como um retrato coletivo e tenta responder à pergunta que dá nome ao show: afinal, o que é ter alma de brasileiro?
Recentemente, o Espírito Santo virou personagem das piadas do humorista. Em uma postagem, Paul escreveu que o Estado “engrossa a lista de coisas subestimadas no Brasil”, ao lado de referências improváveis como a palavra “bisnaguinha” e começar frases com “pois” sem saber onde vão terminar.
Em outra, resumiu uma verdade conhecida dos capixabas: “Namore alguém que te ama como os mineiros amam Guarapari”. As publicações renderam comentários e brincadeiras.
