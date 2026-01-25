Editorias do Site
Redes Sociais

Humorista francês, Paul Cabannes, traz show “Alma de Brasileiro” para o ES

Espetáculo reúne piadas, reflexões e situações do dia a dia a partir da visão de quem veio de fora e acabou se sentindo em casa

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:00

Humorista Paul Cabannes
Humorista Paul Cabannes Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos/Divulgação/JC

O humorista Paul Cabannes anda falando bastante do Espírito Santo no Thread. Entre piadas sobre o Estado ser “subestimado” e declarações bem-humoradas sobre o amor dos mineiros por Guarapari, o francês que conquistou o Brasil vai transformar a zoeira online em encontro presencial: ele desembarca em Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, no início de fevereiro.

No Sul capixaba, Paul apresenta o stand-up “Alma de Brasileiro” no dia 6 de fevereiro, às 20h, no Sesc Cachoeiro, e segue para Vitória no dia 7 de fevereiro, às 21h, no Teatro do Sesi. Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresso Digital.

Morando no Brasil desde 2015, após se casar com uma brasileira, o francês construiu carreira observando, e zoando com carinho, os hábitos nacionais. Áudios intermináveis no WhatsApp, jeitinhos, manias regionais e situações do cotidiano viram combustível para um humor que faz o público rir de 'si mesmo'.

No palco, o espetáculo funciona quase como um retrato coletivo e tenta responder à pergunta que dá nome ao show: afinal, o que é ter alma de brasileiro?

Recentemente, o Espírito Santo virou personagem das piadas do humorista. Em uma postagem, Paul escreveu que o Estado “engrossa a lista de coisas subestimadas no Brasil”, ao lado de referências improváveis como a palavra “bisnaguinha” e começar frases com “pois” sem saber onde vão terminar.

Paul Cabannes faz piadas sobre o ES nas rede sociais
Paul Cabannes faz piadas sobre o ES nas rede sociais Crédito: Reprodução Thread

Em outra, resumiu uma verdade conhecida dos capixabas: “Namore alguém que te ama como os mineiros amam Guarapari”. As publicações renderam comentários e brincadeiras.

Paul Cabannes falando sobre o ES nas Rede Sociais
Paul Cabannes falando sobre o ES nas Rede Sociais Crédito: Reprodução Thread

Serviço

  • Paul Cabannes – Alma de Brasileiro

  • Cidade: Cachoeiro de Itapemirim
  • Data: 6 de fevereiro
  • Horário: 20h
  • Local: Sesc Cachoeiro
  • Endereço: R. Joanna Payer, 01/101 – Aeroporto
  • Ingressos: a partir de R$ 70

  • Cidade: Vitória
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 21h
  • Local: Teatro do Sesi
  • Endereço: R. Tupinambás, 240 – Jardim da Penha
  • Ingressos: a partir de R$ 60
  • Ingressos à venda pelo site Ingresso Digital

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Humorista Diogo Defante curte samba no Bar da Zilda em Vitória

Humorista Diogo Defante curte samba no Bar da Zilda em Vitória

Imagem - Carnaval 2026: vem aí a 9ª edição do Baile Secreto em Vitória

Carnaval 2026: vem aí a 9ª edição do Baile Secreto em Vitória

Imagem - Tradicional bloco de Conceição da Barra completa 40 anos com trio elétrico e folia especial

Tradicional bloco de Conceição da Barra completa 40 anos com trio elétrico e folia especial

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Comida paulista: 9 receitas tradicionais de São Paulo

Comida paulista: 9 receitas tradicionais de São Paulo
Imagem - 4 orações para o Dia de São Paulo

4 orações para o Dia de São Paulo
Imagem - Carolina Dieckmmann vive personagem alcoólatra e provoca debate em novo filme

Carolina Dieckmmann vive personagem alcoólatra e provoca debate em novo filme