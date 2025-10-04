Editorias do Site
Humorista Diogo Defante curte samba no Bar da Zilda em Vitória

Por essa você não esperava! Com simpatia e irreverência, humorista bebeu drink capixaba e sambou para o público

Redação de A Gazeta

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09:35

Humorista Diogo Defante no Bar da Zilda
Humorista Diogo Defante no Bar da Zilda Crédito: Instagram/bardazilda

O humorista e músico Diogo Defante surpreendeu o público ao surgir no Bar da Zilda, em Vitória, na noite da última sexta-feira (3). Vestindo uma camisa social vermelha e um colete vinho por cima, o artista não só aproveitou a noite, como assumiu o microfone e cantou a música Cheia de Manias e sambou ao lado do grupo Já Gamei.

Conhecido pelo meme "Valeu, Natalina", ele também aparece em um vídeo conhecendo uma bebida 100% capixaba. "Gente, eu ingeri álcool!", brincou Defante ao experimentar o drink.

Além do tradicional bar do Centro de Vitória, Diogo Defante também foi visto em um restaurante em Cariacica.

Diogo Defante em restaurante em Cariacica
Diogo Defante em restaurante em Cariacica Crédito: Instagram/tylersteakhouse

O motivo da vinda ao ES

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira (3), Defante apareceu em uma foto com Godô Sambista. Segundo ele, o artista veio conhecer a história dele, da escola de samba Boa Vista e do João Bananeira, personagem folclórico capixaba.

