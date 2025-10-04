Humorista Diogo Defante curte samba no Bar da Zilda em Vitória

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09:35
O humorista e músico Diogo Defante surpreendeu o público ao surgir no Bar da Zilda, em Vitória, na noite da última sexta-feira (3). Vestindo uma camisa social vermelha e um colete vinho por cima, o artista não só aproveitou a noite, como assumiu o microfone e cantou a música Cheia de Manias e sambou ao lado do grupo Já Gamei.
Conhecido pelo meme "Valeu, Natalina", ele também aparece em um vídeo conhecendo uma bebida 100% capixaba. "Gente, eu ingeri álcool!", brincou Defante ao experimentar o drink.
Além do tradicional bar do Centro de Vitória, Diogo Defante também foi visto em um restaurante em Cariacica.
Mais cedo, ainda nesta sexta-feira (3), Defante apareceu em uma foto com Godô Sambista. Segundo ele, o artista veio conhecer a história dele, da escola de samba Boa Vista e do João Bananeira, personagem folclórico capixaba.
