Valeu, Natalina!

Humorista Diogo Defante curte samba no Bar da Zilda em Vitória

Por essa você não esperava! Com simpatia e irreverência, humorista bebeu drink capixaba e sambou para o público

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09:35

Humorista Diogo Defante no Bar da Zilda Crédito: Instagram/bardazilda

O humorista e músico Diogo Defante surpreendeu o público ao surgir no Bar da Zilda, em Vitória, na noite da última sexta-feira (3). Vestindo uma camisa social vermelha e um colete vinho por cima, o artista não só aproveitou a noite, como assumiu o microfone e cantou a música Cheia de Manias e sambou ao lado do grupo Já Gamei.

Conhecido pelo meme "Valeu, Natalina", ele também aparece em um vídeo conhecendo uma bebida 100% capixaba. "Gente, eu ingeri álcool!", brincou Defante ao experimentar o drink.

Além do tradicional bar do Centro de Vitória, Diogo Defante também foi visto em um restaurante em Cariacica.

Diogo Defante em restaurante em Cariacica Crédito: Instagram/tylersteakhouse

O motivo da vinda ao ES

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira (3), Defante apareceu em uma foto com Godô Sambista. Segundo ele, o artista veio conhecer a história dele, da escola de samba Boa Vista e do João Bananeira, personagem folclórico capixaba.

Este vídeo pode te interessar