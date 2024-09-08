Zilda, do Bar da Zilda, revela seus 5 lugares favoritos em Vitória

Zilda revelou seus 5 locais favoritos em Vitória Crédito: A Gazeta

Dos seus 57 anos, 30 são à frente de um dos bares mais tradicionais de Vitória: o Bar da Zilda. Esse não é apenas um dos locais mais famosos da capital capixaba, que celebra 473 anos neste domingo (8), mas o lar de coração da nossa personagem de hoje: Zilda Antônia de Aquino.

Nascida em Colatina, Zilda veio tentar a vida em Vitória aos 17 anos. Já trabalhou em casa de família e até como recepcionista, mas foi tocando o bar que o marido adquiriu de um senhor no Centro de Vitória que fez muito sucesso. Após perder o esposo em 1997, um ano depois de comprar o local, ela precisou seguir com o bar que desde então leva seu nome.

O crescimento do bar se deu originalmente por causa do samba na quadra da Piedade, que é subindo a ladeira. Quando acabava lá, eles desciam e continuavam a festa aqui no bar. Hoje em dia, as pessoas já vêm direto aqui porque eu também comecei com o samba. Agora nem preciso divulgar, já virou tradição

E virou tradição mesmo, principalmente aos domingos. Esse é um dos dias que o Bar da Zilda fica mais cheio e, muitas vezes, com parte da pequena rua Maria Saraíva interditada de tanta gente. Inclusive, lá virou um ponto de encontro. Pessoas de todas as idades e estilos frequentam o bar localizado ao lado da escadaria da Piedade.

E SE TODOS VÃO PARA 'A ZILDA', PRA ONDE A ZILDA VAI?

Diante de um lugar tão conhecido e popular, para onde será que a dona Zilda costuma ir nas horas vagas? E mais: será que essa capixaba emblemática poderia compartilhar o seu roteiro turístico pessoal pela ilha de Vitória? HZ pediu para que ela listasse seus 5 lugares favoritos na capital.

1 - BAR DA ZILDA

O primeiro lugar não poderia ser diferente: o Bar da Zilda. Seu próprio estabelecimento também é o seu local favorito. Afinal, é atrás do balcão que ela passa boa parte do tempo de sua vida. Seja na cozinha ou atendendo os clientes, a nossa personagem já é quase uma celebridade por lá. Tem até quem tire foto com ela (e não é por menos, né?).

O famoso Bar da Zilda, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Toda hora tem alguém contando alguma coisa, as pessoas estão sempre desabafando. Eu acabo ajudando de certa forma. Tenho 30 anos de bar e, mesmo depois de viúva, eu continuei. Eu amo meu bar, apesar de tudo que já aconteceu, amo demais. No final de semana eu nem preciso divulgar, já virou tradição. As pessoas vêm automaticamente. Só vai acabar o dia que eu morrer”.

2 - CURVA DA JUREMA

O segundo destino do roteiro da Zilda é a Curva da Jurema. A famosa praia da capital é também sinônimo de memória afetiva para ela. Desde que se mudou para Vitória, a dona do bar frequenta o local - e ainda destacou o movimento que por ali existe e vem crescendo.

Zilda passeando na Curva da Jurema Crédito: Vitor Jubini

“Gosto muito da praia da Curva da Jurema. Tem sempre uma movimentação legal, os quiosques são bons. Além disso, também tem um sambinha lá. Eu sou de Colatina, então quando eu vim para Vitória comecei a frequentar a Curva. Posso dizer que é um lugar que frequento há uns 30 anos”.

3 - MUCANE

Em terceiro lugar, Zilda elencou o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane). Criado em 1983, esse é um espaço de valorização e reconhecimento da cultura afro-brasileira. Por lá, o visitante encontra exposições artísticas, oficinas, pesquisas e ocupação cultural por artistas e coletivos culturais e sociais.

Zilda no Mucane, no Centro Crédito: Vitor Jubini

“Gosto muito do Mucane, sempre tem eventos interessantes lá. É um museu que dá oportunidade para várias pessoas. E por ser no Centro de Vitória, é mais pertinho para mim. Não preciso ir nem de carro, já sei o caminho. Gosto muito mesmo”, destacou Zilda.

4 - PARQUE MOSCOSO

O penúltimo lugar indicado por Zilda é um dos parques mais tradicionais de Vitória: o Parque Moscoso. Com 24 mil m², o local é cercado de árvores, lagos com ilhas pitorescas e pontes de concreto que imitam a textura de troncos. Sem dúvidas um espaço para relaxar em meio ao centro da capital. Além disso, uma concha acústica no local já foi palco de inúmeros espetáculos ao longo dos anos - frequentados, inclusive, pela Zilda.

O Parque Moscoso é uma das paixões da Zilda Crédito: Vitor Jubini

“Esse é um lugar que eu ia muito no passado. Não perdia um show que tinha todo domingo na Concha Acústica. Tinha shows de mágica, de música, de arte em geral. Frequentei muito lá. Sinto falta de hoje não ter essa vida ativa cultural”.

5- SAMBÃO DO POVO

O último local do roteiro elaborado por Zilda é o Sambão do Povo. Localizado no bairro Mário Cypreste, em Vitória, o sambódromo foi inaugurado em 1987. Desde então, a avenida vira palco das escolas de samba no Carnaval de Vitória, sendo um verdadeiro ponto de alegria e festa. E claro, a nossa personagem de hoje é uma veterana dos desfiles, tendo a Unidos da Piedade como escola do coração.

Zilda de Aquino, personagem de Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Eu adoro desfilar. No próximo ano eu vou desfilar na Piedade e na Imperatriz. Parece que ali as pessoas se entregam para o samba, para o carnaval, para a alegria. E minha vida é isso, pessoas se divertindo, fazendo coisas boas. E lá é um lugar assim, de ver alegria no rosto de cada um”, finalizou.