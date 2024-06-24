134 anos de Cariacica: Emerson Xumbrega declara seu amor pela cidade

Emerson Xumbrega no aniversário de Cariacica Crédito: Acervo pessoal / Arte A Gazeta

Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, Cariacica completa 134 anos de emancipação e HZ convidou um amante ilustre da cidade para compartilhar seus lugares preferidos.

O cantor, compositor e presidente da Independente de Boa Vista Emerson Xumbrega contou que nasceu em casa mesmo, ali no bairro Alto Boa Vista, onde cresceu e vive até os dias atuais. E o seu lugar preferido na cidade, é claro, é a quadra da escola de samba do coração.

“Nesses mais de um século de história, faço parte de 46 anos de Cariacica. Meu lugar preferido na cidade é a nossa escola de samba Boa Vista, que representa a cultura e é o orgulho do nosso povo. Outra coisa que amo no município são os próprios cariaciquenses, uma população guerreira e humilde”

Confira os lugares que todos devem conhecer em Cariacica, de acordo com Emerson Xumbrega:

Orla de Cariacica

Emerson Xumbrega na Orla de Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal

Inaugurada em dezembro de 2023, a nova orla possui quase dois quilômetros de extensão. No espaço você vai poder experimentar diversos pratos nos dois restaurantes do local, fazer caminhada, passear pelo calçadão, matar a sede com dois bebedouros, tanto para humanos quanto para animais, e praticar exercícios físicos por meio das academias ao ar livre. Também existe um espaço para a criançada e um mirante para a Baía de Vitória, além de uma linda vista para o Monte Mochuara.

Parque Municipal do Mochuara

Morro Mochuara, Cariacica Crédito: prefeitura de Cariacica

Um dos mais belos pontos turísticos de Cariacica, o Parque Natural Municipal Monte Mochuara é o ponto de maior área de Mata Atlântica no município. Possui 436,18 hectares e 718 metros de altitude. Os visitantes podem encontrar espécies nativas e raras, vistas somente na região.

Igreja de São João Batista

Igreja São João Batista, Cariacica Sede Crédito: Ricardo Medeiros

A Igreja São João Batista está localizada em Cariacica Sede. Quem observa a pitoresca igreja não imagina que foi ao seu redor que Cariacica se desenvolveu. A edificação preserva a imagem tranquila de uma acolhedora cidade do interior. Construída há 163 anos, a igreja foi reformada e continua encantando os visitantes. É uma parada obrigatória para quem deseja conhecer mais sobre a história de Cariacica.

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O Carnaval de Congo de Máscaras, celebrado em Roda D’água, é uma festa que atrai milhares de pessoas todos os anos. Este evento, que reúne mestres do Congo e perpetua a tradição capixaba de mais de 150 anos, também proporciona lazer, cultura e geração de renda para as comunidades. Os instrumentos característicos das bandas de Congo incluem tambores, casacas e chocalhos, com ritmos variados conforme a região. A tradição oral é preservada através de músicas e versos cantados, transmitidos de mestre para discípulo.

Estádio Kleber Andrade

Emerson Xumbrega no Estádio Kleber Andrade Crédito: Arquivo pessoal