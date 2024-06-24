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Aniversariante do dia

134 anos de Cariacica: Emerson Xumbrega declara seu amor pela cidade

Cantor e presidente da Boa Vista, que é um cariaciquense raiz, deu dicas de lugares que todos devem visitar na cidade. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 08:00

Emerson Xumbrega Aniversario Cariacica
Emerson Xumbrega no aniversário de Cariacica Crédito: Acervo pessoal / Arte A Gazeta
Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, Cariacica completa 134 anos de emancipação e HZ convidou um amante ilustre da cidade para compartilhar seus lugares preferidos.
O cantor, compositor e presidente da Independente de Boa Vista Emerson Xumbrega contou que nasceu em casa mesmo, ali no bairro Alto Boa Vista, onde cresceu e vive até os dias atuais. E o seu lugar preferido na cidade, é claro, é a quadra da escola de samba do coração.
“Nesses mais de um século de história, faço parte de 46 anos de Cariacica. Meu lugar preferido na cidade é a nossa escola de samba Boa Vista, que representa a cultura e é o orgulho do nosso povo. Outra coisa que amo no município são os próprios cariaciquenses, uma população guerreira e humilde”
Confira os lugares que todos devem conhecer em Cariacica, de acordo com Emerson Xumbrega:

Orla de Cariacica

Emerson Xumbrega na Orla de Cariacica
Emerson Xumbrega na Orla de Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal
Inaugurada em dezembro de 2023, a nova orla possui quase dois quilômetros de extensão. No espaço você vai poder experimentar diversos pratos nos dois restaurantes do local, fazer caminhada, passear pelo calçadão, matar a sede com dois bebedouros, tanto para humanos quanto para animais, e praticar exercícios físicos por meio das academias ao ar livre. Também existe um espaço para a criançada e um mirante para a Baía de Vitória, além de uma linda vista para o Monte Mochuara.

Parque Municipal do Mochuara

Morro Mochuara Cariacica
Morro Mochuara, Cariacica Crédito: prefeitura de Cariacica
Um dos mais belos pontos turísticos de Cariacica, o Parque Natural Municipal Monte Mochuara é o ponto de maior área de Mata Atlântica no município. Possui 436,18 hectares e 718 metros de altitude. Os visitantes podem encontrar espécies nativas e raras, vistas somente na região.

Igreja de São João Batista

Igreja São João batista, Cariacica Sede
Igreja São João Batista, Cariacica Sede Crédito: Ricardo Medeiros
A Igreja São João Batista está localizada em Cariacica Sede. Quem observa a pitoresca igreja não imagina que foi ao seu redor que Cariacica se desenvolveu. A edificação preserva a imagem tranquila de uma acolhedora cidade do interior. Construída há 163 anos, a igreja foi reformada e continua encantando os visitantes. É uma parada obrigatória para quem deseja conhecer mais sobre a história de Cariacica.

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica
Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O Carnaval de Congo de Máscaras, celebrado em Roda D’água, é uma festa que atrai milhares de pessoas todos os anos. Este evento, que reúne mestres do Congo e perpetua a tradição capixaba de mais de 150 anos, também proporciona lazer, cultura e geração de renda para as comunidades. Os instrumentos característicos das bandas de Congo incluem tambores, casacas e chocalhos, com ritmos variados conforme a região. A tradição oral é preservada através de músicas e versos cantados, transmitidos de mestre para discípulo.

Estádio Kleber Andrade

Emerson Xumbrega na Estádio Kleber Andrade
Emerson Xumbrega no Estádio Kleber Andrade Crédito: Arquivo pessoal
O Estádio Estadual Kleber José de Andrade, mais conhecido como Kleber Andrade, é uma arena de futebol situada em Cariacica. Inaugurado em 1983 pelo Rio Branco Atlético Clube, passou a ser propriedade do Governo do Estado em 2008. Após reforma, o estádio serviu como centro de treinamento para a seleção de Camarões durante a Copa de 2014. Com uma capacidade para cerca de 21 mil espectadores, o estádio também já recebeu o show internacional do ex-Beatle Paul McCartney.

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