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Música do ES

De Silva a Joe Caetano, o “Tocou, Pocou” chega com novidades musicais

HZ ainda traz os trabalhos de Douglas Lopes, com o  projeto ‘REMIXES’, e a faixa “Ante Ontem”, da banda Akanni
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 13:10

Os cantores Silva e Joe Caetano estão no
Os cantores Silva e Joe Caetano estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Reprodução/Jorge Bispo/Youtube/Joe Caetano
Toda semana o “Tocou, Pocou” chega com muitas novidades da cena musical capixaba. Seja reggae, pop ou MPB, se é ‘made in ES’, passa pelo quadro musical de HZ. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos do cantor Silva, no álbum “Encantado”, banda Akanni, com “Ante Ontem”, Joe Caetano, em “Transborda”, e a canção Rerigtiba, do cantor Douglas Lopes.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“ANTE ONTEM” - BANDA AKANNI

O “Tocou, Pocou” desta semana com pop/reggae, na faixa “Ante Ontem”, da banda Akanni. O grupo da Serra, formado por Alê Cisilio (vocalista), Marcos Arruda (baixista) e Fefeu Giulian (baterista), está pronto para deixar sua marca no cenário musical. Com influências que abrangem do rock clássico ao reggae e indie contemporâneo, a Akanni promete um estilo musical único e envolvente, refletindo a diversidade sonora.
“Essa canção transmite uma mensagem de otimismo e esperança, destacando a capacidade de transformação e renovação que existe dentro de cada um de nós. No trecho: ‘Se eu pudesse fazer chover, no outro dia ia florescer um coração adaptado para o meu’, expressa o desejo de mudança, de criar um ambiente propício para o crescimento emocional”, pontua Alê.

“TRANSBORDA” - JOE CAETANO

Na sequência, vamos conhecer a canção “Transborda”, do artista Joe Caetano. Nascido em Vitória, o capixaba contou para HZ que essa é uma música que carrega muitas referências - desde vivências musicais às vivências cotidianas. Durante o processo de escrita, o cantor de 26 anos utilizou o cenário de sua casa como uma extensão de sua música.
Segundo ele, tudo começou quando apresentou suas ideias e arranjos ao produtor capixaba Tibery, e juntos apostaram em um instrumental que carrega muito de suas referências, que vão dos clássicos da MPB, cordas de nylon e percussões, à estética eletrônica do pop 90.

“ENCANTADO” - SILVA

Outro lançamento que chegou forte é o novo álbum do cantor Silva. Em conversa com HZ, o próprio definiu o projeto como ‘um reencontro com ele mesmo’. Lançado no dia 23 de maio, o capixaba explora seu lado compositor para contar histórias - que levam certa melancolia - com diferentes referências musicais, que vão do samba ao jazz, passando pelo hip hop e a MPB.
“O significado do nome ‘Encantado’ é bem extenso e profundo. Essa questão do reencontro, foi bem importante. Eu estava precisando fazer uma leitura interna sobre : ‘O que eu estou fazendo? Por que eu gosto disso?’. Ter uma carreira é muito difícil, porque ela não pode parar”, destacou Silva.

“RERIGTIBA (REMIX)” - DOUGLAS LOPES & JOHLOW

Por fim, o nosso quadro musical finaliza com um remix da canção Rerigtiba, do cantor Douglas Lopes. Para aqueles momentos de pura contemplação da natureza, seja no mar ou na montanha, surge o projeto ‘REMIXES’ - uma parceria entre Douglas e o DJ Johlow, ambos capixabas e residentes atuais da cidade de Anchieta-ES. 

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