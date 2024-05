De Morenna a PTK, confira músicas de artistas de Vila Velha no ‘Tocou, Pocou’

O “Tocou, Pocou” desta semana está especial. Vila Velha comemorou 489 anos nesta quinta-feira (23) e é claro que o quadro musical de HZ também aproveitaria as comemorações. Separamos uma lista de músicas que abordam a cidade canela-verde e também de artistas que nasceram do “outro lado da ponte”.

O cantor PTK já lançou um clipe em Vila Velha . Crédito: Reprodução/Youtube/PTK

“BONDE 605” - JAVA ROOTS

A gente começa o “Tocou, Pocou” com uma das bandas mais tradicionais do Espírito Santo. Dispensando lançamentos nesta semana, vamos resgatar um clássico da banda Java Roots, com “Bonde 605”. A canção, do grupo que nasceu na década de 1990, retrata uma volta do trabalho de ônibus passando por Vila Velha, como cita a parte: “Pego Praia da Costa, vou para o terminal”. A banda é formada por Anderson Ventura, Junior Bocca, Anderson Xuxinha, Thiago Andrich e Marcello.

“DIFERENCIADO” - PTK

A nossa próxima faixa é de um artista de trap de Vila Velha. No clipe de “Diferenciado”, o cantor e compositor PTK aparece na Prainha, famoso local da cidade canela-verde, com suas rimas e estilo único. Na letra da música - que conta com produção Kabeh - ele ainda cita a frase “Vila Velha city”. Confira o clipe abaixo.

“ME ACABO” - MORENNA FEAT. RDD

Quem também está no quadro de HZ é a cantora Morenna. Nascida e criada na Barra do Jucu, a artista sempre que pode está exaltando balneário vilavelhense. “A Barra do Jucu sempre foi muito importante, comecei a minha carreira lá. Fez parte da minha construção de identidade como artista. Toda aquela cultura do congo é um berço cultural não só pra mim, mas para o nosso Estado", revelou a artista para HZ em 2021.

“PREFIRO VILA VELHA” - MARÉ TARDIA

Formado por Gustavo Lacerda, Bruno Lozório, Bruno Fischer e Matheus Canni, o grupo “Maré Tardia” faz parte da geração mais nova da música canela-verde. A banda, que une o surf punk, garage e indie rock, já entrou na playlist Indie Brasil do Spotify, com a música “Prefiro Vila Velha”. Um nome um tanto “polêmico” - e sugestivo - para finalizar o “Tocou, Pocou” desta semana.

