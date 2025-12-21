  • Renata Rasseli
Construtora do ES festeja final de ano em Vila Velha; veja fotos

Vitória
Publicado em 21/12/2025 às 04h00
Davi Nunes, José Luiz, Andressa, Júnior Nunes

Davi Nunes, José Luiz, Andressa, Júnior Nunes: a Javé Construtora promoveu, na Casa Rosalina, em Vila Velha, a festa de confraternização da empresa para os colaboradores. Crédito: Cloves Louzada

Confraternização da Javé

Numa tarde de muita descontração, bufê saboroso e decoração impecável, a Javé Construtora promoveu, na Casa Rosalina, em Vila Velha, a festa de confraternização da empresa para os colaboradores. A ocasião contou com os shows do cantor Rodrigo Balla e do Grupo Primeira Classe, que animaram o público. A empresa encerrou o ano celebrando 20 anos de sucesso e as conquistas em 2025.

NA REDE GAZETA

Bruno Dalvi, Café Lindenberg, Janete Vargas Simões, Fernando Zardini, Vinicius Doná e Geraldo Nascimento

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi; o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, a presidente do Tribunal de Justiça do ES,  Janete Vargas Simões; o vice-presidente do TJES, Fernando Zardini;  o juiz  Vinicius Doná e o editor-chefe de A Gazeta Geraldo Nascimento: em visita institucional  à Rede Gazeta, na sexta-feira (19). Crédito: Carol Veiga

Roberta Toledo e Juliana Vervloet. Divulgação
QUERIDAS DE RR

A Fazenda do Grão, em Pedra Azul, foi palco de ) uma experiência exclusiva promovida por Roberta Drummond para arquitetos e parceiros do programa Innovare Partner +. O grupo viveu uma imersão sensorial que uniu café, design e ambiente natalino. Na foto: Roberta Toledo e Juliana Vervloet

Lucas

Lucas Rezende ao lado da esposa, Giulian, e do filho do casal, Bernardo, durante o ensaio de Natal da família, à espera de Maria Clara. Crédito: Sarah Dias Almeida

Olivia Zon e  Wanderley Mota. Bruno Barreto
em Colatina

A arquiteta Olivia Zon ao lado do empresário Wanderley Mota, em noite de inauguração da Architetto Acabamentos, em Colatina

Boas festas!

RR deseja um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde e paz. A gente se vê de novo em janeiro. Boas festas! 

