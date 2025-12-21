Construtora do ES festeja final de ano em Vila Velha; veja fotos

Numa tarde de muita descontração, bufê saboroso e decoração impecável, a Javé Construtora promoveu, na Casa Rosalina, em Vila Velha, a festa de confraternização da empresa para os colaboradores. A ocasião contou com os shows do cantor Rodrigo Balla e do Grupo Primeira Classe, que animaram o público. A empresa encerrou o ano celebrando 20 anos de sucesso e as conquistas em 2025.